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 С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля, в городе Жовква Львовской области на площади Вечевой состоялось прощание с Владимиром Салитрой, погибшим на Донбассе от пули снайпера.

Об сообщили в пресс-службе Жовкивской райгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 8:00 часов утра Жовковщина на коленях встретила своего павшего Героя Владимира Салитру, который 11.07.2019 года, около 23:30 ч., в районе населенного пункта Тарамчук, вследствие поражения вражеским снайпером погиб в зоне АТО (ООС).

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Последний путь домой нашего земляка был устлан свечами вдоль дороги города. В сопровождении делегации Владимира привезли на площадь Вечевую в Жовкве. Священнослужители местного храма отслужили панихиду по погибшему Герою. Со всего района приехали попрощаться со своим защитником. И руководители района, работники полиции, военные, собратья и все неравнодушные жители города", - говорится в сообщении.

Сегодня вечером тело Владимира Салитры должны привезти в родное село, где состоится парастас. Похоронят военнослужащего завтра, 15 июля.

С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 01

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С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 02
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 03
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 04
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 05

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С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 06
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 07
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 08
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 09
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 10

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С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 11
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 12
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 13
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 14
С бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине 15
Фото: facebook.com/Жовківська-районна-державна-адміністрація

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Владимир Богданович Салитра родился 24 июля 1989 года. Рано потерял родителей. Жил в селе Волица Жовкивского района Львовской области. С 2016 года находился в рядах ВСУ. Служил старшим солдатом 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 11 июля поздно вечером у населенного пункта Тарамчук Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались брат и сестра.

Источник: https://censor.net.ua/v3137442
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, прощались на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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