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 ВАЗ и BMW столкнулись на Московском проспекте в Харькове, погиб пассажир, - полиция. ФОТОрепортаж

ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW произошло 14 июля около двух часов ночи на проспекте Московском.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что по адресу произошло столкновение двух автомобилей. В результате происшествия водителя ВАЗ и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья второго пострадавшего врачи оценивают как стабильное.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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ВАЗ и BMW столкнулись на Московском проспекте в Харькове, погиб пассажир, - полиция 01
ВАЗ и BMW столкнулись на Московском проспекте в Харькове, погиб пассажир, - полиция 02
ВАЗ и BMW столкнулись на Московском проспекте в Харькове, погиб пассажир, - полиция 03
ВАЗ и BMW столкнулись на Московском проспекте в Харькове, погиб пассажир, - полиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3137435
 
   
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Як виглядає ВАЗ і як Бумер після аварії ..
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Чудо радянського автопрому годиться лише для харківских ватників.
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Нужно предъявить иск компании BMW. Как ни сбили кого - обязательно бумер..
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они проклятые ( по свиноверсии) . вчера эти исчадия ада посадили дерево на пути девушки за рулем. А в 49 году они и нло под роузвелом сбили.
Правильно соевые?
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Ваз разорвало напополам, а у бмв крыло помялось. Гы
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В бехі навіть двигун посунуло, удар був жесть.
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А де тут ВАЗ??? Бумер летів занадто низько!
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Спасибо, что не написали "Ваз столкнулся с иномаркой"
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВАЗ и BMW столкнулись на Московском проспекте в Харькове, погиб пассажир, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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