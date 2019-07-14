 Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что по адресу произошло столкновение двух автомобилей. В результате происшествия водителя ВАЗ и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья второго пострадавшего врачи оценивают как стабильное.
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Це ж яка там була швидкість, що так порвало?
Правильно соевые?
Есть ночной перекресток со светофором в режиме мигающего желтого.
Девятина со второстепенной решила проскочить и не уступила бумеру.
Ну и это, ума подсобирай, потом вопросы. Скучный ты. Неинтересный.
Німець фігачив з гармати "Шермани" і його взяли в полон - каже: в мене снаряди закінчились, а у вас "шермани" - ні.
Тому і програли шо набралися ворогів як Каддафі звіздюлєй.
і все одно вата голосує за геп, дуп, трупанових((
Харьковчане, вы знаете, что уже 27 лет, как ссср распался, что Украина идёт в ЕС и НАТО?
И что "геть від москви" - це гасло справжніх українців?
18:26, сегодня
В Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Это Запорожье".
По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.
Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
Ездец.