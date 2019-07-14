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 Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW произошло 14 июля около двух часов ночи на проспекте Московском.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что по адресу произошло столкновение двух автомобилей. В результате происшествия водителя ВАЗ и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья второго пострадавшего врачи оценивают как стабильное.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция 01
Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция 02
Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция 03
Человек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3137435
 
 
 Топ комментарии
 
Як виглядає ВАЗ і як Бумер після аварії ..
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І проспект відповідно маасковський.
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Як виглядає ВАЗ і як Бумер після аварії ..
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Точніше 1/4 та 3/4
Це ж яка там була швидкість, що так порвало?
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там пряма довжелезна, клуби нічні, ось молодь і гоняє...
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ваз скоріше проржавів, тому й розірвало розвалюху.
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та скорише його вже з двох половин зварили..
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Удар прямо по центру кузова ваза с права, когда он поворачивал на лево. Скорость за 100 у bmw
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Це треба бути повним ідіотом щоб гнати по місту за 100 км / г
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100 км/г на нормальному авто не усвідомлюється. Це на Ладах мотор реве, та машина починає розвалюватись. А на БМВ сотка не чутна.
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А на тахометр подивитися релігія не дозволяє? Це все відмазки, в норм. країні з такою логікою і місяца б не проїздив як права віддав би копам і надовго
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Принаймні ніхто з бехи навіть в лікарню не потрапив
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Чудо радянського автопрому годиться лише для харківских ватників.
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Пора на проспект Степана Бандери перейменовуати, як у Києві
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да конешно , рассмешил, такого гавна по всей Украине дохера и трошки... только с Волыни приехал и был неприятно удивлён резким увеличением данного хлама на дорогах...
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Нужно предъявить иск компании BMW. Как ни сбили кого - обязательно бумер..
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Треба до базової комплектації коробочку з моском поставляти.
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они проклятые ( по свиноверсии) . вчера эти исчадия ада посадили дерево на пути девушки за рулем. А в 49 году они и нло под роузвелом сбили.
Правильно соевые?
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Видео аварии есть. Блях нету.
Есть ночной перекресток со светофором в режиме мигающего желтого.
Девятина со второстепенной решила проскочить и не уступила бумеру.
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ето тебя от зеленого дерьма так прет ?
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а шо такое? свиношнырям не хочется слышать о их недавнем херойском прошлом? Шо, уже не верим в мыролюбство и реформизм свиновальца?
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Кортеж твоего хама Зассыканского сегодня уже отметился в ДТП. ЗеСсаныч в это время крутил педали в самолете, как простой парень из народа.
Ну и это, ума подсобирай, потом вопросы. Скучный ты. Неинтересный.
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бмв давно уже не та. сейчас это машина обычного китайского уровня, и не выше.
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Ваз разорвало напополам, а у бмв крыло помялось. Гы
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В бехі навіть двигун посунуло, удар був жесть.
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Ну там или 08 или 09 Ваз. При ударе в бок труп обеспечен на 99%! И ещё конечно год выпуска усреднённо пусть 1991г. Какие коменты.
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А де тут ВАЗ??? Бумер летів занадто низько!
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Спасибо, что не написали "Ваз столкнулся с иномаркой"
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ну да, діло йде до "ваз с іномаркой"
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Можно поставить вопрос иначе - как это мы её выиграли?. .
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Ми її не вигравали. Україну та і Польщу зрештою окупували просто інші чужинці.
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А не чув приколу?
Німець фігачив з гармати "Шермани" і його взяли в полон - каже: в мене снаряди закінчились, а у вас "шермани" - ні.
Тому і програли шо набралися ворогів як Каддафі звіздюлєй.
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У Харкові є ще й і масковскій проспект???
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Московський проспект перехрестя з Маршалом Жуковим поворот на проспект В.І. Леніна
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десятки мільйонів жертв від цього "добра" ВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція - Цензор.НЕТ 9273
і все одно вата голосує за геп, дуп, трупанових((
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Продукту Российского автопрома даже «Московский» проспект не помог.
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Там ещё и московский проспект!!!! Это кроме восстановленного мясника жукова!
Харьковчане, вы знаете, что уже 27 лет, как ссср распался, что Украина идёт в ЕС и НАТО?
И что "геть від москви" - це гасло справжніх українців?
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Дык в Киеве тоже уже есть Московский проспект. Осталось только во Львове дождаться и всё - светлое будущее наступило!
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Після 21 липня зазєлі повернуть Україну вТС і *** . Зєля вже почав розворот за командою Коломоя . Команда звичайно поступила з кремля .
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Украинские выходные (новости ЦензорНет): массовое отравление детей. Перестрелка между водилами. На ходу загорелась маршрутка. Сгорел электровоз. Автомобиль врезался в группу велосипедистов. Разбился вертолет. Пара-тройка ДТП по мелочи, один-два трупа в каждом. Зеля скупался в море.
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и шо, это всё Зеля виноват ? А по подъездам наверное путен гадит ?
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конечно ЗЕ виноват что параша обворовал страну и зделал страну самой нищей...люди от бедности в состоянии покупать 30летнее автогавно..
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"Позитивні" новини сьогодні сиплються, немов гнилі яблука з хмизди
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в бехе тока крыло поцарапано , даже стекло лобовое целое рихтовки с покраской на два дня работы, а кацапогроб пополам.
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на расиянских телегах с моторчиком ездить ЗАПАДЛО.
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БМВ ехал по главной скорость около 150.Ваз тикал от мусоров,говорят и со встречнои на перекрёстке пытался на разворот.Админка,превратилась в смерть.БМВ ударил,потому виноват.Это как с Зайцевой!
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Водій бумера так і не зрозумів, що трапилось і що то за купа брухту лежить.
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треба ж бути такими г.нами, щоб в новині про смерть людини порівнювати якість німецького і радянського автопрому. І бмв не безсмертні.
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Вам не здається, що Харків - якесь прокляте місто в плані ДТП?
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нєвєроятно!!! в жигулях навіть хтось вижив!!!
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......сегодня ЯВНО не девяточный день !!!! рулит 08 !!!!
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явно УПАДЕТ цена на девяточные "балки" и стоп-блоки фар )))))
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ЗЕндон, членограй, Зелупа, ЗЕбил..... и ещё много-много прозвищ к этим фото атамана украинцев!!!
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Третье новость о ДТП на цензоре и опять ваз..
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Три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети
18:26, сегодня
В Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Это Запорожье".
По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.
Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
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масковский праспект - проклятое место, не нужно было его так называть!
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Кацапский проспект , жидовский мэр. один Харьков - украинский. И то не весь. Мокшанского быдла поналезало за время СЭРЭНАСЭРЭ и не ****** никто дубиналами. Но главная достопримечательность конечно же камерный пИтух херснесс..Мало того что уголовное быдло тупое как двери, ещё и вор в крупных масштабах, ещё и прокацапская жидовня ****** в очко.. И всем насрать.. Поросятине было..теперь клоуну ..Пока не придут настоящие патриоты - так и будет недостреленное в жопу говно воровать и тащить в Харьков срацкий мир ( именно он позиционирует там феодально-воровской строй) ******** жукова и всякие мацковские праспекты...Биомусор ******..
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Как проспект назовёшь, такая по нему и езда.
Ездец.
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Сколько же тут пенсионеров идиотов. Видно что BMW ударил ВАЗ в бок на большой скорости.
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"Двойки, восьмёрки, тройки и девятки самые лучшие тачки"(Ю.Хой)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЧеловек погиб в результате столкновения ВАЗ и BMW на Московском проспекте в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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