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 Смешко о новой люстрации: Не может быть коллективной ответственности, только индивидуальная. ВИДЕО

Партия "Сила и Честь" не готова голосовать за новую инициативу президента Зеленского провести новую люстрации и не брать на высокие должности чиновников, работавших во времена Порошенко.

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко 13 июля в эфире телеканала "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Нет, не готов. Потому что Украина задекларировала, что идет в Европу. Почему же тогда не прислушиваемся к выводам Венецианской комиссии, которая даже по прошлой люстрации отметила: не может быть коллективной ответственности, только индивидуальная", - отметил Смешко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко. ВИДЕО

По его словам, закон о люстрации вымыл последних профессионалов. "Мы даже люстрировали по принципу, заканчивал ли он заведения, связанные с КГБ Советского Союза. Я никогда ни дня не служил в КГБ, всегда критически относился к пятой линии - политической тайной полиции, которая была. Но. Мы не люстрировали тех, кто закончил Академию ФСБ и внешней разведки РФ после получения Украиной независимости. А эти люди в органах украинской государственной власти до сих пор находятся", - подчеркнул лидер партии" Сила и Честь ".

По мнению Смешко, вместо очистки закон о люстрации выбил профессионалов. "Сейчас очень вредно поспешно такое снова делать, мы снова можем вымыть тех беспартийных профессионалов, которые еще остались. Ну как может офицер Вооруженных Сил отвечать за политическое руководство? Президент - это политик, коалиция - это политическое объединение. И что должен делать офицер, которому по Конституции и законам запрещено заниматься политической деятельностью. Законы о люстрации уничтожают основу профессионализма в государственных учреждениях. Беспартийных профессионалов надо беречь, а не бездумно выбрасывать , - подчеркнул Смешко.

Смотрите: Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3137434
 
 
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Коллектвная может быть только безответсвенность.
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Так партия смешко и не будет голосовать. Их в раде и не будет. Очевидно же
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Что этот пенс вообще делает в публичном пространстве?
Кто вытащил этот скелет из шкафа?
И вообще бл.. кто это??
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Голодних євреїв багато, а посад вільних мало, отже для євреїв їх потрібно звільнити.
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Тут звісно він правий,але наприклад коллективна відповідальність петякантропів повинна бути.
Нема ніде чорніше рота,чим у стецьківського порохобота
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А за що конкретно має бути відповідальність ?
Підстави які ?
Невже організація війни на дамбасі ? Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна - Цензор.НЕТ 3831
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Почему же нет? Ты яркий пример черноротого зебилобота.
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А почему собственно не может быть коллективной ответственности? Разве это не заставит самих политиков следить за своими товарищами, чтобы они не нарушали закон? Так сказать создать инвертированную круговую поруку?
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місцеві зелебоби займуть місце бойових офіцерів,
вони по своєму теж ці п'ять років воювали,
щоправда з диванів ворога кришили )))
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28 лет Украиной правять "профессионалы". Фигею от их "профессиональной работы".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСмешко о новой люстрации: Не может быть коллективной ответственности, только индивидуальная. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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