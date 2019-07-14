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 Два человека задержаны по подозрению в угрозе убийством кандидату от "Слуги народа" по 190-му округу Жмеренецкому. ВИДЕО+ФОТО

Кандидат от партии "Слуга народа" по 190-му избирательному округу Алексей Жмеренецкий заявил, что ему угрожали убийством, если он не снимет свою кандидатуру. Соответствующее заявление принял шепетовский отдел полиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новини. Хмельницький", на своей странице Алексей Жмеренецкий написал:

"Сегодня, 13 июля 2019 года, у моего избирательного штаба в городе Шепетовка ко мне подошли два человека и угрожали мне убийством, если я не сниму свою кандидатуру с избирательной кампании. Я четко понимаю, что таким образом на меня оказывается давление моими оппонентами".

Согласно тексту заявления в полицию, инцидент произошел 13 июля 2019 в 16:10 по адресу: Хмельницкая обл., г.. Шепетовка, ул.Островского, 6 (возле дома быта). К Алексею подошли двое неизвестных мужчин, которые представились "представителями криминального мира" и высказали угрозу физической расправой в случае, если он не откажется баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному одномандатному округу №190. На просьбу объяснить, кого именно представляют эти лица, они ответили, что "верхушку криминального мира".

"Этих людей я видел впервые, они достаточно серьезно и убедительно высказались с угрозой, поэтому я считаю, что существуют реальные основания для опасения за безопасность моей жизни и здоровья", - сказал кандидат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах

Как сообщили в штабе кандидата, в связи с инцидентом, в Шепетовку уже прибыл начальник ГУНП в Хмельницкой области, полковник полиции Василий Виконский.

В настоящее время удалось установить номерные знаки авто и его владельца, на котором приехали мужчины, угрожавшие Алексею, а также получить видео с камеры наблюдения, на которой зафиксирован сам инцидент. Посмотреть его можно ниже. Избирательный штаб Алексея Жмеренецкого просит обратиться в полицию, если вам удастся узнать мужчин.

Обновлено: Согласно информации пресс-службы Жмеренецкого, полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в угрозах кандидату в депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/v3137417
 
   
 Топ комментарии
 
всё, конечно, может быть. братков существующая система в стране вполне устраивает.
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кому він нахер нужен?
Ну, хіба що заважає іншому популісту...
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а может этот товарищ кому то сильно задолжал а теперь за депнеприкосновенность спрятаться решил? в этом мире ничего просто так не бывает или как говорят - за просто так и пухирь на дупе не вскоче
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Та, я как-то сомневаюсь, что бандюки стали бы оглядываться на его депутатскую неприкосновенность.. Кандидат от "Слуги народа" по 190-му округу Жмеренецкий заявил, что ему угрожают убийством, если он не снимется с выборов - Цензор.НЕТ 3580
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Жмеринка, - ось де вирують справжні передвиборчі пристасті! Сам Льоха Жмеренецький-Шепетівський проривається до керма!
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я так понялиу него кроме партийной принадлежности к слугам неприкосновенности пока нету.... да и фиг с ним внимания много, а он этого и ждал, пиарится ....
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а может этот товарищ кому то сильно задолжал а теперь за депнеприкосновенность спрятаться решил? в этом мире ничего просто так не бывает или как говорят - за просто так и пухирь на дупе не вскоче
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Як би ви ще дізналися, що шепетівські жиди ?покачалися зі жмеренецькими?
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кому він нахер нужен?
Ну, хіба що заважає іншому популісту...
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а я глянув на кандидатів... То, окрім цього слуги урода - там ще три реальних кандидати.
1.діючий нардеп Мацола, один з братів-пивоварів (Перша приватна).
2.міський голова Славути від юльки...
3.сволотівець - там, на округу, популярні сволотівські популістичні ідейки.
Так що можна лише подумати, хто може...
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з чого це раптом ти так далеко заглядаєш, ця слуга народу потребує розкрутки?)))...то, точно жмеринський на відео?
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То зови санітара,в тебе загострення лишньої хромосоми!!!! Потрібна термінова лоботомія,може ще не пізно... Кандидат від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецький заявив, що йому погрожують вбивством, якщо він не зніметься з виборів - Цензор.НЕТ 1006 Кандидат від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецький заявив, що йому погрожують вбивством, якщо він не зніметься з виборів - Цензор.НЕТ 5243
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всё, конечно, может быть. братков существующая система в стране вполне устраивает.
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А кто там еще баллотируется по этому округу? Случайно не петюшок-пивовар Мацола?
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А у этих двоих, с криминального мира, шоколадка Рошен не выглядывала с кармана?
Думаю ему еще сильней угрожали, ну типа если не снимешь кандидатуру, то заставим съесть за раз ящик шоколадок Рошен.
Такова она шоколадная мафия...
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Еще один любитель кокса нарисовался. У зелупы кандидаты или наркоманы или украинофобы-клоуны. А вы еще спрашиваете почему ветеранов АТО нет в списках партии зелупского
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Піднімає рейтинг слуги. Гнаних та скривджених у нас *******.
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Піар хід.
Бо всіх зеліних авакаф береже
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Ksenia VB - я зашел на его ФБ...https://www.facebook.com/alexzhmer

Ну что сказать...?
Фанатик Зе... - сравнивает его с Кромвельем ....(картинка от туда)...
Облизывает с ног до головы...
Ни слова критики - одни лобызания....
Или проходимец, или больной человек - один из тех фанатов , которые воруют грязные трусы эстрадных звезд....... Кандидат від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецький заявив, що йому погрожують вбивством, якщо він не зніметься з виборів - Цензор.НЕТ 5798
Кандидат від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецький заявив, що йому погрожують вбивством, якщо він не зніметься з виборів - Цензор.НЕТ 7165
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слушайте,а может булава как то зе на черепушку падала? иначе трудно объяснить его поступки
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еще один слуга народа (какого только непонятно)... а где же украинцы? пиариться изя....
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еще один слуга народа (какого только непонятно)

Понятно Кандидат от "Слуги народа" по 190-му округу Жмеренецкий заявил, что ему угрожают убийством, если он не снимется с выборов - Цензор.НЕТ 388
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Що не зрозуміло? Шепетівський народ тихою сапою підгрібають під себе Жмеренецькі!
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Жмеренецький головою об стінку для піару ще не бився? Скоро буде.
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По любому ниточки к порошенку приведут.
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У тебя труселя красные из под рубашки выглядывают.
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это уже диагноз,ну болен человек,бывает
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гор твой пост в лучших традициях рашистской пропаганды, добввь только два слова - жидобандеровцы и госдеп !
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Так затримані чи ні? Цензор, де ти береш таких тупих писак?
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а тебе какая разница, если даже затримали, предъявить то нечего.... скажут что просили этого изю жмеринского долг отдать, не ругались не дрались не хамили.... и шо дальше?
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Последний город на земле - это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана )))
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не , молочные реки с кисельными берегами, пиво в унитазе и водка из водопроводного крана, бесплатная маца и каждому по 200 гривен.
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і обидва, як згодом виявилось, працюють на пецюльчину "сітку"
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"Представители криминального мира"...расплывчатая формулировка. Кого именно - депутатов, силовиков, бизнесменов - кого представители?!

Эти двое на видео - не удивлюсь если окажется, что зону они только в сериалах видели.
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то не жмеренецький на відео...слуги народу вище 1,65 бути не можуть
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Жестокое поведение с животными наказуемо.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДва человека задержаны по подозрению в угрозе убийством кандидату от "Слуги народа" по 190-му округу Жмеренецкому. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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