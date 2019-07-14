 Два человека задержаны по подозрению в угрозе убийством кандидату от "Слуги народа" по 190-му округу Жмеренецкому. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новини. Хмельницький", на своей странице Алексей Жмеренецкий написал:
"Сегодня, 13 июля 2019 года, у моего избирательного штаба в городе Шепетовка ко мне подошли два человека и угрожали мне убийством, если я не сниму свою кандидатуру с избирательной кампании. Я четко понимаю, что таким образом на меня оказывается давление моими оппонентами".
Согласно тексту заявления в полицию, инцидент произошел 13 июля 2019 в 16:10 по адресу: Хмельницкая обл., г.. Шепетовка, ул.Островского, 6 (возле дома быта). К Алексею подошли двое неизвестных мужчин, которые представились "представителями криминального мира" и высказали угрозу физической расправой в случае, если он не откажется баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному одномандатному округу №190. На просьбу объяснить, кого именно представляют эти лица, они ответили, что "верхушку криминального мира".
"Этих людей я видел впервые, они достаточно серьезно и убедительно высказались с угрозой, поэтому я считаю, что существуют реальные основания для опасения за безопасность моей жизни и здоровья", - сказал кандидат.
Как сообщили в штабе кандидата, в связи с инцидентом, в Шепетовку уже прибыл начальник ГУНП в Хмельницкой области, полковник полиции Василий Виконский.
В настоящее время удалось установить номерные знаки авто и его владельца, на котором приехали мужчины, угрожавшие Алексею, а также получить видео с камеры наблюдения, на которой зафиксирован сам инцидент. Посмотреть его можно ниже. Избирательный штаб Алексея Жмеренецкого просит обратиться в полицию, если вам удастся узнать мужчин.
Обновлено: Согласно информации пресс-службы Жмеренецкого, полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в угрозах кандидату в депутаты.
Ну, хіба що заважає іншому популісту...
1.діючий нардеп Мацола, один з братів-пивоварів (Перша приватна).
2.міський голова Славути від юльки...
3.сволотівець - там, на округу, популярні сволотівські популістичні ідейки.
Так що можна лише подумати, хто може...
Думаю ему еще сильней угрожали, ну типа если не снимешь кандидатуру, то заставим съесть за раз ящик шоколадок Рошен.
Такова она шоколадная мафия...
Видимо так угрожали.
Бо всіх зеліних авакаф береже
Ну что сказать...?
Фанатик Зе... - сравнивает его с Кромвельем ....(картинка от туда)...
Облизывает с ног до головы...
Ни слова критики - одни лобызания....
Или проходимец, или больной человек - один из тех фанатов , которые воруют грязные трусы эстрадных звезд.......
Понятно
Эти двое на видео - не удивлюсь если окажется, что зону они только в сериалах видели.