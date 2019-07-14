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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2137) Одесса (5531) Черное море (553)

 Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

Владимир Зеленский и команда Офиса президента поплавали в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса.

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"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к видео.

Напомним, во время визита в Одессу 13 июля Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137387
 
   
 Топ комментарии
 
будете 5 лет ролики про эту обезьяну смотреть...
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Тема сисек Богдана раскрыта.
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будете 5 лет ролики про эту обезьяну смотреть...
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І то не ролики про важкі будні президента, а ролики про шаурму, заправки, тепер про купання. Одним словом, "Дом-2" одного учасника українського розливу. Актор робить те, що уміє найкраще - шоу. Ну надивитесь шоу, зебенята, с потім і їсти захочете.
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Нет, шпана с Кривого Рога на море. Хотя похоже
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Ху-ло готово искупаться с Зеленским и прокатить сзади лошади
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...и не символом, и, тем более, не сексом... Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море - Цензор.НЕТ 3114
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А красивые тёлки рядом, где? -- или, хотя бы жёны? ...не -- я так не купаюсь -- и не ведусь!
-- шняга... ---фууу ...*(
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Нужно срочно его хоть в Ан-2 посадить, лучше прямо в лыжах. Рейтинг падает Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море - Цензор.НЕТ 4971
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..уверены? А вот 21 и узнаем, падают ли..
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Нужно на дельтаплане за стерхами пролететь
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Да, петики, не завидую вам. Может, бросайте уже свое грязное дело?
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Быдло оно быдло в любом кресле - куда ни посади.
Тьфу...смотреть противно, а слушать еще поотивнее....брезгую уже....фуууу
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Петров Водкин -- Купанье красного кота...*)
Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море - Цензор.НЕТ 8906
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" Купание красного коня " тоже очень красивая картина.
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Постриптизили перед выборами, может неопределившиеся ТПшки клюнут. Следующий ролик будет из бани.
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Как Богдан эротично намыливает Зепрезидента.
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Нє царскоє дєло по фонтанам бігать та купацця в морі.
Царь завжди должен бути слєгка випимши і брутальний з холопами.
Хватать за носи,бити в плечі та відбирати телефони
Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море - Цензор.НЕТ 3985
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...чел, почему с такой программой ты до сих пор не приЗедент?
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При Пете такого не было. Не помню видео с Мальдив.
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отдых на мальдивах 50к стоит к слову. С перелётом. Как-то не такая уж и страшная цена
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Больше всего грустно как дешево они нас ценят. Считают, что избирателя можно купить такими дешевыми трюками. У Путина хотя бы целый культ личности был создан, а тут на ровном месте - вот фоточка, любите меня.
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Поэтому надо думать и анализировать..........🙂
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Красные труселя ! 👍 😁 Ляшко отдыхает ! 😂
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Где видео вытирания, выпивания, обнимания, глажки, езды на велосипеде и впупокцелования?
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Не смотрел всю эпопею. А как он с волосами из носа борется, стрижёт или вырывает?
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Выбрали плагиатора---серость и убожество ---наслаждайтесь!
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и шо не утоп?)))
может, теперь будут и его походы в отходное место выкладывать?)))
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преЗЕдент, в шортиках,преЗЕдент в трусиках! преЗЕдент ест шаурму, преЗЕдент купается в фонтанте......разбудите меня кто-то(((
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то вже "Квартал" в маштабі країни...що замовляли-ТЕ...
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толи его окружение специально сливают его, и надувают тем самым медведчука, или они реально такие и есть..
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еслеб такое Порох выложил во време президентства его бы сьели с потрохами...визжали все сми как бешеные!'ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ОТДЫХАЕТ НА МОРЕ'!!!!!!!!
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Отож.Для того він на Мальдіви під час війни інкогніто і мотався
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Неизвестно из чего сшиты труселя Зеленского, лучше задумайтесь, почему Педро постоянно в таких широких штанах ходит!
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Ну нормально, такой же человек, как и остальные. Респект Президенту!
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...деня, ты дурачок или в трамвае заразился? Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море - Цензор.НЕТ 5490
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Порохоботам не нравицця,що веде себе як усі нормальні люди.Їм пінжак подавай заправлений в труси
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Как Путин, короче. Нормальный человек ведет себя нормально в обществе, а не в отдельно выделенной резервации.
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Дебил он и есть дебил хоть и умным Зебилом прикидывается )))
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часом не нову серію "Слуги народу" знімали...? Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море - Цензор.НЕТ 6193
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Це схоже на кацапів,чи інші недокраїни.
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Всё поведение Зеленского это поведение диктатора. Это совсем не Голобородько. Как его поклонники этого не видят непонятно.
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Петр Иванов bb46f5e7 Ну вони хочуть жорсткого лідера і завжди хотіли,якщо не всі,то значна частина.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОфис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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