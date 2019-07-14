 Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса.
"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к видео.
Напомним, во время визита в Одессу 13 июля Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.
-- шняга... ---фууу ...*(
Тьфу...смотреть противно, а слушать еще поотивнее....брезгую уже....фуууу
Царь завжди должен бути слєгка випимши і брутальний з холопами.
Хватать за носи,бити в плечі та відбирати телефони
может, теперь будут и его походы в отходное место выкладывать?)))