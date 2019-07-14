 Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства. ВИДЕО

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к видео.

Напомним, во время визита в Одессу 13 июля Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом. ФОТО