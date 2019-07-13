 Бойца 406-й ОАБ Антона Факу проводили в последний путь на Николаевщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Миколаїв.
Антон Александрович Фака родился 8 сентября 1997 года. В 2014 году закончил колледж, а с августа 2016 года, по примеру своего старшего брата, пошел защищать Родину.
Служил младшим сержантом в 406-й отдельной артиллерийской бригаде. Погиб 10 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил у поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате попадания ПТУР наемников РФ в грузовик Вооруженных сил Украины.
У него остались мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму, и покинувший оккупированную территорию в 2014 году.
Родині та близьким щирі співчуття..........
А він перебирає на себе обов'язки Прем'єра...
ХЗ? -- надо Совок, как-то, кончать наконец! ...до сих пор "вороньё и гробы"...
Щось погано його Богдан консультує, або ще не акончили рєвизию палнамочий.