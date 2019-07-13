 Бойца 406-й ОАБ Антона Факу проводили в последний путь на Николаевщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Миколаїв.

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Антон Александрович Фака родился 8 сентября 1997 года. В 2014 году закончил колледж, а с августа 2016 года, по примеру своего старшего брата, пошел защищать Родину.

Служил младшим сержантом в 406-й отдельной артиллерийской бригаде. Погиб 10 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил у поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате попадания ПТУР наемников РФ в грузовик Вооруженных сил Украины.

У него остались мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму, и покинувший оккупированную территорию в 2014 году.

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