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 Бойца 406-й ОАБ Антона Факу проводили в последний путь на Николаевщине. ВИДЕО

В поселке городского типа Березанка Бережанского района Николаевской области прошло прощание с младшим сержантом Антоном Факой, погибшим 10 июля в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Миколаїв.

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Антон Александрович Фака родился 8 сентября 1997 года. В 2014 году закончил колледж, а с августа 2016 года, по примеру своего старшего брата, пошел защищать Родину.

Служил младшим сержантом в 406-й отдельной артиллерийской бригаде. Погиб 10 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил у поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области в результате попадания ПТУР наемников РФ в грузовик Вооруженных сил Украины.

У него остались мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму, и покинувший оккупированную территорию в 2014 году.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137382
 
 
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Вічна та світла пам`ять.........Спочивай з миром Антон...........
Родині та близьким щирі співчуття..........
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Вічна та світла пам`ять.........Спочивай з миром Антон...........
Родині та близьким щирі співчуття..........
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Ось би чим Президенту займатися - зокрема, безпекою і збереженням життів наших захисників... І розслідуваннями з покараннями тих, які зпровокували невипрадані втрати та каліцтва!
А він перебирає на себе обов'язки Прем'єра...
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Без коментарів. "В результаті обстрілу автоколони з губернатором Донецької області Павлом Кириленком, в районі селища міського типу Гранітне, загинув 22-річний боєць Антон Фака."
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слава герою ...а жители донецка на веки наши враги ,особенно которые сидят на диване, а в окопах сидят буряты безмозглые
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Бійця 406-ї ОАБ Антона Факу провели в останню путь на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 3856Спочивай з миром, воїне. Царство Небесне
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1983 год... -- на Киев-Товарном вагончики стояли с Афгана -- морозилки... ...мы тогда шёпотом обсуждали... ...а за Троещиной и Воскресенкой новое кладбище отрыли... -- сказали токо -- не писать, шо в Афгане погиб.
ХЗ? -- надо Совок, как-то, кончать наконец! ...до сих пор "вороньё и гробы"...
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ЗЕПРЕ всюди пхає свого носа, але не хоче категорично робити те що належиться - дбати про оборону і безпеку, суверенітет та тер.цілісність України.
Щось погано його Богдан консультує, або ще не акончили рєвизию палнамочий.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБойца 406-й ОАБ Антона Факу проводили в последний путь на Николаевщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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