 "Я тоже Виталий Маркив", - нацгвардейцы и ветераны АТО выступили в поддержку осужденного в Италии украинца. ВИДЕО

Видео с обращением опубликовано на канале Северного оперативно-территориального объединения НГУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера безосновательно был осужден боец Нацгвардии, доброволец, майдановец, который с 2014 года был на защите нашего государства для того, чтобы каждый украинец мог жить свободно. Я обращаюсь к вам всем с просьбой поддержать наших бойцов, воевавших вчера, воюющих сегодня и готовых в дальнейшем защищать нашу родину", - отметил в видеообращении командир батальона полковник Виктор Толочко.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.

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Также президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения на Родину нацгвардейця Виталия Маркива.

Таким образом, впервые за рубежом осудили украинского военнослужащего, оборонявшего Украину от агрессора.