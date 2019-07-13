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 "Я тоже Виталий Маркив", - нацгвардейцы и ветераны АТО выступили в поддержку осужденного в Италии украинца. ВИДЕО

Военнослужащие батальона имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого Национальной гвардии, а также ветераны антитеррористической операции обратились к общественности и призвали поддержать безосновательно осужденного Виталия Маркива.

Видео с обращением опубликовано на канале Северного оперативно-территориального объединения НГУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера безосновательно был осужден боец Нацгвардии, доброволец, майдановец, который с 2014 года был на защите нашего государства для того, чтобы каждый украинец мог жить свободно. Я обращаюсь к вам всем с просьбой поддержать наших бойцов, воевавших вчера, воюющих сегодня и готовых в дальнейшем защищать нашу родину", - отметил в видеообращении командир батальона полковник Виктор Толочко.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.

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Также президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения на Родину нацгвардейця Виталия Маркива.

Таким образом, впервые за рубежом осудили украинского военнослужащего, оборонявшего Украину от агрессора.

Источник: https://censor.net.ua/v3137379
 
   
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Ох и крепко этот суд воняет. Такое впечатление, что судье занесли, а прокурору забыли. А как иначе объяснишь приговор?
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Также президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения на Родину нацгвардейця Виталия Маркива.
Источник: https://censor.net.ua/v3137379
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це дуже погано, але, враховуючи шо це Італія, я не здивований,
італійці, навіть в захолусті), хочуть отримати пруфи від ***** - от і такий вирок! "Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця - Цензор.НЕТ 852
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я тоже Виталий Маркив", - нацгвардейцы и ветераны АТО выступили в поддержку осужденного в Италии украинца. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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