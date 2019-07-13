 Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства. ВИДЕО

Глава государства поручил направить в Измаил вневедомственных аудиторов для проверки Дунайского пароходства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речники просят, с учетом сложной ситуации, сложившейся в пароходстве, провести независимую комплексную проверку УДП с отстранением на этот период от должности руководителя предприятия Чалого. Работники пароходства готовятся к акции протеста - останавливать суда, курсирующие на Дунае - в связи с длительным игнорированием их требования руководством ведомства. Речники просят не привлекать к аудиту ревизоров Мининфраструктуры", - сказала журналистка Елена Ходарченко, которая во время пребывания Зеленского в Одессе передала главе государства письмо от имени речников.
Президент поручил организовать в ближайшее время вневедомственную комплексную аудиторскую проверку ЗАО "Украинское дунайское пароходство".
Как сообщает местное издание Одесса-медиа, длительное время руководство Министерства инфраструктуры Украины игнорирует факт причастности администрации УДП к коррупционным преступлениям и масштабному разворовыванию активов, что привело, в том числе, к задержкам в выплате зарплат. В результате, коллектив предприятия уже доведён до такого состояния, что готов даже останавливать движение судов на Дунае, чтобы привлечь внимание европейских стран к своему кризису.
Мойша одесский, а шо тебя так взволновали доказанные факты??? Шо нервный такой...поехал бы в татарбунары, намазался грязью и ел бы бычков с абрикосами...нашел чем заморачиваться...
https://www.youtube.com/watch?v=Fk1-zKnjzpc
https://www.dialog.ua/war/183807_1563027010?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
"Господин Верховный Главнокомандующий! Я понимаю, что ваш новый закон о люстрации написал вам юрист Януковича Портнов.
Но почему с подачи Портнова началась борьба с Министерством обороны, которое за 5 лет смогло поднять армию на недосягаемый до 2014 года уровень? Почему вы в своем видео говорите о "бракованных бронежилетах"? Вы лаборатория, суд, прокурор? Есть подозрение или обвинение? Почему вы взяли на себя ответственность отправить кого-то на передовую? А вы в курсе, что основная масса офицеров, которая занимается разработкой и контролем бронежилетов, боевые офицеры, (которые - ред.) не один год служили в бригадах и прошли много "горячих" точек на Донбассе? Вы думаете, они боятся? Нет! У нас давно существует одна истина - дальше "передка" не отправят, а там уже все свои, и мы знаем, что делать. Сейчас эти офицеры работают на благо каждого бойца в окопе. А вы подняли "дамоклов меч" без суда и следствия. Обвиняете в закупке бракованных бронежилетов! Почему? Не нужно звонить Баканову (и.о. главы СБУ - ред.). Я не чиновник, и не "черт"! Я горд за нашу работу! Офицер Вооруженных сил Украины, майор Мисюра Сергей Васильевич. Можете меня найти в Киеве, на Лукьяновке, недалеко от офиса "95-го квартала". На улице Ильенко, 81. И, перед тем, как без каких-то оснований обвинять боевых офицеров, думай...те! Слава ВСУ! И Слава Украине!"
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что депутат из Днепра Денисенко обратился к Зеленскому: "Парад же на хлеб не намажешь".
После Наполеона решил скорчить из себя Геракла Лександрыча и по колхозам шмон навести ?
Тьфу, мелкое недоразумение...
Американская космическая компания Firefly Aerospace, у которой есть проектно-исследовательский центр в Украине, рассказала о планах на создание спускаемого лунного модуля, сообщет ain.ua.»
Американцы будут платить за работу и сам модули заберут.
це ***** має сидіти за гартами і носа свого в політику не потикати.
Божечки, а хто ж у нас в очісткє з того часу служив?
Клон Порошенка?
Клони протів клоунов. Епічєская бітва!
Тогда Баканову "чертей" не придется ловить 😀
А Портнов уже надоел своей болтливой ерундой 😀
Кернес пошел на беспредел: в Харькове коммунальщики срезают единственный билборд Саакашвили
На биллборде написано: «Кто посадит Кернеса? Антикоррупционный спецназ Саакашвили» и номер партии в избирательном бюллетене
Щит с рекламой «Рухунових сил» Михаила Саакашвиливозле Балашовского моста в Харькове намерены демонтировать. Об этом с места событий сообщили кандидаты в депутаты от «Рухунових сил» Алексей Андреев и Дмитрий Булах. По словам Андреева, на место, где установлен щит, прибыли люди в оранжевых жилетках и техника «Горэлектротранссервиса». Инициаторы размещения рекламы вызвали полицию. На щите - изображение Михаила Саакашвили, номер партии в бюллетене и надписи: «Кто посадит Кернеса?», «Антикоррупционный спецназ Саакашвили». Рабочие действуют на основании документа от Департамента контроля горсовета. «Что-то показывали, но как-то оно не очень аргументировано, ждем следственно-оперативную группу», - сообщил Андреев. UPD Как сообщает UA: Харьков, на место выезжала полиция, щит не демонтировали. Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений. Позже представитель владельца компании, которой принадлежит конструкция, Евгений Кулиш сообщил, что щит заклеили.
Источник
Саакашвили надо сделать губернатором одесской области!
Граница от Рени в Молдову - просто ужас. В какиих то вагончиках 28 лет независимости.
Возникает мысль - ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЛИ НОРМАЛЬНЫЕ ПОГРАНИЧНВЕ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ. ?
Ответ один- везде во власти крутятся Агенты влияния раши, которым невыгодны привезенные в порядок границы нещависимых стран.
И еще вывод- КОНТРАЗВЕДКА ПРОТИВ РАШИ ВСЕ 28 лет не работала
Потом я годами насмехался над Лукашенко с его вечным «перетрахиванием» чиновников. Над Путиным с его постановочными разговорами с «народом» и наставлениями для губернаторов и министров. И вот - получил «ответку» и от Кима, и от Лукашенко, и от Путина. Моей собственной страной руководят в стиле растерянного второго секретаря обкома партии.
И самое удивительное - этот замшелый стиль нравится не только многим людям, пережившим социализм - они «совками» воспитаны, «совками» и умрут, но и многим молодым, никогда в СССР не жившим и гангреной «народной власти» не затронутым.
Интересно, сколько ещё поколений придётся пережить, чтобы наши соотечественники из рабов стали украинцами?
Виталий Портников, https://t.me/portnikov/257
"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.