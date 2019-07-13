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 Политика Украины
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Все про:аудит (271) Дунай (54) Зеленский (2137)

 Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коллективное письмо трудового коллектива пароходства, в котором содержится просьба направить в Измаил ревизоров для независимого аудита.

Глава государства поручил направить в Измаил вневедомственных аудиторов для проверки Дунайского пароходства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Речники просят, с учетом сложной ситуации, сложившейся в пароходстве, провести независимую комплексную проверку УДП с отстранением на этот период от должности руководителя предприятия Чалого. Работники пароходства готовятся к акции протеста - останавливать суда, курсирующие на Дунае - в связи с длительным игнорированием их требования руководством ведомства. Речники просят не привлекать к аудиту ревизоров Мининфраструктуры", - сказала журналистка Елена Ходарченко, которая во время пребывания Зеленского в Одессе передала главе государства письмо от имени речников.

Президент поручил организовать в ближайшее время вневедомственную комплексную аудиторскую проверку ЗАО "Украинское дунайское пароходство".

Как сообщает местное издание Одесса-медиа, длительное время руководство Министерства инфраструктуры Украины игнорирует факт причастности администрации УДП к коррупционным преступлениям и масштабному разворовыванию активов, что привело, в том числе, к задержкам в выплате зарплат. В результате, коллектив предприятия уже доведён до такого состояния, что готов даже останавливать движение судов на Дунае, чтобы привлечь внимание европейских стран к своему кризису.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137378
 
   
 Топ комментарии
 
Можливо там справді криза, але сама форма вирішення питання нагадує звернення до царя-батюшки Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства - Цензор.НЕТ 8990
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Кравчук распродал Черноморское пароходство распродал, а он на Дунайское глаз положил.
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Я тебя не про бенины схемки спрашивал, а просил обосновать твоё высказывание относительно Дунайского пароходства. Так шо, ноль?
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Та барыга порох, кто ж еще...он со свинарчуками в 86 раз разбогател, брата убил, казну разворовал, увез на мальдивы, а с мальдив - в панамские офшоры под именем вальцман...
Мойша одесский, а шо тебя так взволновали доказанные факты??? Шо нервный такой...поехал бы в татарбунары, намазался грязью и ел бы бычков с абрикосами...нашел чем заморачиваться...
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Офицер ВСУ Мисюра жестко обратился к Зеленскому: "Не нужно звонить Баканову. Я не чиновник и не черт"


Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства - Цензор.НЕТ 5213
https://www.youtube.com/watch?v=Fk1-zKnjzpc
https://www.dialog.ua/war/183807_1563027010?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

"Господин Верховный Главнокомандующий! Я понимаю, что ваш новый закон о люстрации написал вам юрист Януковича Портнов.
Но почему с подачи Портнова началась борьба с Министерством обороны, которое за 5 лет смогло поднять армию на недосягаемый до 2014 года уровень? Почему вы в своем видео говорите о "бракованных бронежилетах"? Вы лаборатория, суд, прокурор? Есть подозрение или обвинение? Почему вы взяли на себя ответственность отправить кого-то на передовую? А вы в курсе, что основная масса офицеров, которая занимается разработкой и контролем бронежилетов, боевые офицеры, (которые - ред.) не один год служили в бригадах и прошли много "горячих" точек на Донбассе? Вы думаете, они боятся? Нет! У нас давно существует одна истина - дальше "передка" не отправят, а там уже все свои, и мы знаем, что делать. Сейчас эти офицеры работают на благо каждого бойца в окопе. А вы подняли "дамоклов меч" без суда и следствия. Обвиняете в закупке бракованных бронежилетов! Почему? Не нужно звонить Баканову (и.о. главы СБУ - ред.). Я не чиновник, и не "черт"! Я горд за нашу работу! Офицер Вооруженных сил Украины, майор Мисюра Сергей Васильевич. Можете меня найти в Киеве, на Лукьяновке, недалеко от офиса "95-го квартала". На улице Ильенко, 81. И, перед тем, как без каких-то оснований обвинять боевых офицеров, думай...те! Слава ВСУ! И Слава Украине!"
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что депутат из Днепра Денисенко обратился к Зеленскому: "Парад же на хлеб не намажешь".


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Al Be, не делай мне беременную голову. Куда ехать, чем мазать, и шо с чем кушать, я и сам разберусь. Просто не люблю высказываний тупоголовых, которые не способны обосновать свой выдрист.
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Невже не ясно, що хтось з дружбанів дитинства око кинув на пароплавство. В країні стільки кричущих проблем, але місце мабуть потрібно негайно. Проявив особисту зацікавленість Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства - Цензор.НЕТ 2046
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Можливо там справді криза, але сама форма вирішення питання нагадує звернення до царя-батюшки Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства - Цензор.НЕТ 8990
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Вова ещё фекалии из Бориспольского ставка не вычерпал, а уже хватается за пароходы.
После Наполеона решил скорчить из себя Геракла Лександрыча и по колхозам шмон навести ?
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Вообще-то его дела - внешняя политика, банки и финансы и армия в аспекте безопасности страны. Но поскольку у скомароха отсутствуют какие-либо представления о первом, втором и третьем, коротышка с таким же размером ума пускается во все популистические тяжкие, шобы не уронить оставшиеся проценты популярности...таким образом он манкирует основными обязанностями в ущерб моей стране и на утеху приколистам...ты ж глянь, какой он серьезный черт...чуть шо, враз бакаю позвонит...
Тьфу, мелкое недоразумение...
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Да, и еще: из дураков получаются рафинированные самодуры...особенно из коротышек...
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«США построят в Украине лунный аппарат Genesis

Американская космическая компания Firefly Aerospace, у которой есть проектно-исследовательский центр в Украине, рассказала о планах на создание спускаемого лунного модуля, сообщет ain.ua
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Классно, вот только президент на "Южмаше" выбивает деньги за один произведённый трамвай.
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А при чём здесь это, если договаривались ещё в прошлом или позапрошлом году?
Американцы будут платить за работу и сам модули заберут.
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а нашо тут брєдні портнова ?
це ***** має сидіти за гартами і носа свого в політику не потикати.
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Так він шо, - на Мальдівах так і залишився тоді?
Божечки, а хто ж у нас в очісткє з того часу служив?
Клон Порошенка?
Клони протів клоунов. Епічєская бітва! Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства - Цензор.НЕТ 4641
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Закусывать надо!
Тогда Баканову "чертей" не придется ловить 😀

А Портнов уже надоел своей болтливой ерундой 😀
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победил бы Гриценко или Смешко , то Пепа уже был бы прикрыт . А у ЗЕ много центров влияния и принятия решения ( пока ) , думаю не посадят , тем более Югга генплокулол .
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Это все хорошо но поканебудут работать суды и правоохранительные органы, проблему не решить. Все сильно запущено. Посмотрим после выборов, был ли это пиар ход.
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Вообще-то хорошо,что хоть один взялся за аудит кораблей.пусть хотя бы и только Дунайского пароходства...а если взять все пароходства и провести аудит вагонов,то Кучма с Кравчуком точно не доживут свой век на свободе.Зато Украине вернутся миллиарды краденных долларов.
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В дунайському пароплавстві кораблів нема. Там суда.
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та хоть куда....смысл проверок не меняется
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Да? Ещё как меняется. Смысл вовсе не в том, чтобы вернуть миллиарды. Смысл совершенно в ином.
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Та краще дивитися на гарних дівчат в ютуб https://www.youtube.com/watch?v=0HTowHyah0M чим читати лише на цензорі, що Зеля щось комусь поручив....
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Странно, что эта контора, в принципе- на плаву, хотя, как выходит из текста- морем там уже тоже не пахнет, речь о реке. Ибо: "Речники просят"(с). Как мне кажется, после многочисленных бесед с бывшими моряками, из этой конторы- выгрести не удастся. Это- конец. Мне вот только интересно: кто надоумил перекрывать гирло Дуная??? Совсем с катушек слетели?! Это ж не по пешеходному переходу шляться...
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я чувствую ,что эти две новости как-то незримо связаны..
Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства - Цензор.НЕТ 4172
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ну чо...сами напросились...смотрящий от бени назначит вам зарплаты(((
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Хорошая инициатива! Думаю, там если копнуть, много интересного полезет.
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Несомненно. И как вовремя петиция подвернулась, с требованием не привлекать к аудиту работников Мининфраструктуры, да? Только Омелян взбрыкнул, наговорил много-много чего... А тут и аудит. ВаЗЕлин, значит, так говорят... Пора Омеляну вазелином запасаться, как мне очевидно.
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в мозгу (или шо там у него) Владимира Александровича Лотереи включился генератор случайных поручений, в турборежиме - "предвыборная **********"
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Хрена! Вот тут, как раз- стальная логика Бени! Знает Беня, где и какие подводные камешки зарыты.
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Реванш соєвої шлюхи,чи МАГУТНІ реХВорми???

Кернес пошел на беспредел: в Харькове коммунальщики срезают единственный билборд Саакашвили
На биллборде написано: «Кто посадит Кернеса? Антикоррупционный спецназ Саакашвили» и номер партии в избирательном бюллетене
Щит с рекламой «Рухунових сил» Михаила Саакашвиливозле Балашовского моста в Харькове намерены демонтировать. Об этом с места событий сообщили кандидаты в депутаты от «Рухунових сил» Алексей Андреев и Дмитрий Булах. По словам Андреева, на место, где установлен щит, прибыли люди в оранжевых жилетках и техника «Горэлектротранссервиса». Инициаторы размещения рекламы вызвали полицию. На щите - изображение Михаила Саакашвили, номер партии в бюллетене и надписи: «Кто посадит Кернеса?», «Антикоррупционный спецназ Саакашвили». Рабочие действуют на основании документа от Департамента контроля горсовета. «Что-то показывали, но как-то оно не очень аргументировано, ждем следственно-оперативную группу», - сообщил Андреев. UPD Как сообщает UA: Харьков, на место выезжала полиция, щит не демонтировали. Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений. Позже представитель владельца компании, которой принадлежит конструкция, Евгений Кулиш сообщил, что щит заклеили.
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Дорога до Рени , сделанная Саакашвили - прекрасная. Хорошее качество.
Саакашвили надо сделать губернатором одесской области!
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А вот в Рени - настоящая жопа.
Граница от Рени в Молдову - просто ужас. В какиих то вагончиках 28 лет независимости.
Возникает мысль - ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЛИ НОРМАЛЬНЫЕ ПОГРАНИЧНВЕ ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ. ?
Ответ один- везде во власти крутятся Агенты влияния раши, которым невыгодны привезенные в порядок границы нещависимых стран.
И еще вывод- КОНТРАЗВЕДКА ПРОТИВ РАШИ ВСЕ 28 лет не работала
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Работала. Это точно. По крайней мере, начиная с 2001-го, точно работала.
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Не хочу вам грубить - но украинцы знают. А кацапы не знают
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Я також можу грубити, навіть жінці. Але тобі, дочко, не хочу.
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кем сделана?ты хоть бы поинтересовалась сроками ввода и сроками нахождения исааки у рычагов...
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Гыг, я в Одессе нахожусь чаще, чем ты. Дорогу Одесса- Рени финансировали с таможенных прибылей при Михо. Дорогу привели в порядок. Раньше вообще была жуть
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Соєвий шакал, всю Україну загадив і в т. ч. дунайське пароплавство, його і в Страсбурзі повяжуть.
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Это, конечно, какая-то насмешка судьбы. В детстве, когда я ещё не занимался журналистикой, одним из самых больших моих развлечений был просмотр иллюстрированных журналов «Корея» и «Корея сегодня»: президент КНДР товарищ Ким Ир Сен мастерски руководил на месте заводами, мостами и бассейнами - лучшей сатиры на социализм для меня не было.
Потом я годами насмехался над Лукашенко с его вечным «перетрахиванием» чиновников. Над Путиным с его постановочными разговорами с «народом» и наставлениями для губернаторов и министров. И вот - получил «ответку» и от Кима, и от Лукашенко, и от Путина. Моей собственной страной руководят в стиле растерянного второго секретаря обкома партии.
И самое удивительное - этот замшелый стиль нравится не только многим людям, пережившим социализм - они «совками» воспитаны, «совками» и умрут, но и многим молодым, никогда в СССР не жившим и гангреной «народной власти» не затронутым.
Интересно, сколько ещё поколений придётся пережить, чтобы наши соотечественники из рабов стали украинцами?
Виталий Портников﻿, https://t.me/portnikov/257

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Группа американских парламентариев желает пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса. С таким предложением обратились сопредседатели украинского кокуса в Конгрессе к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Укринформ.

"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
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Пора разобраться КТО ПРОДАЛ ПАРОХОДЫ " река- море", которые сейчас работают для туристов на Дунае от швейцарской компании ?
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Скоро в новинах, Зеленський доручив коровам, давати вдвічі більше молока, і щоб воно було сгущене і відразу в банках з штрих кодом, для зручності фермерів.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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