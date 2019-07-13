 Кум Медведчука Холодов остается кандидатом в депутаты от "Слуги народа", хотя у него нашли виллу в Австрии, - руководитель штаба Корниенко. ВИДЕО

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Такие, даже не родственные, а религиозно-традиционные связи, и они не между господином Андреем и господином Медведчуком, а они между женой господина Андрея и женой господина Медведчука", - отметил Корниенко.

На вопрос, принимало ли во внимание руководство партии сообщение журналистов-расследователей о сигаретном "теневом" бизнесе Холодова в Киеве, Корниенко ответил, что эта информация нуждается в проверке.

"Это вообще информация, которую надо очень тщательно проверять и очень... Нам с того расследования не было понятно, это правда, или это опять какие-то махинации", - ответил он.

Также он добавил, что вилла в Вене за 6 миллионов евро, которую есть в собственности у Холодова, также не вызывает вопросов у руководства партии.

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"Ну, расследователи что-то о каких-то виллах говорили за рубежом. Если у нас это уже проблема, вилла за рубежом..." - сказал он.

Андрей Холодов остается кандидатом в депутаты от партии и уже не может быть удален из списка, резюмировал руководитель штаба партии "Слуга народа".

"Мы уже не можем изымать. Уже процедура закончилась. То есть до 8 июля можно было", - отметил он.

Напомним, бизнесмен Андрей Холодов, баллотирующийся в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 22, по данным "Схем", живет между двумя странами - Украиной и Австрией. Совокупная продолжительность его пребывания за границей больше, чем разрешено требованиями законодательства по непрерывного проживания кандидата в депутаты в Украине в течение последних пяти лет.

Также источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальная связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.

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