 Кум Медведчука Холодов остается кандидатом в депутаты от "Слуги народа", хотя у него нашли виллу в Австрии, - руководитель штаба Корниенко. ВИДЕО

Об этом в эфире Радіо Свобода заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Такие, даже не родственные, а религиозно-традиционные связи, и они не между господином Андреем и господином Медведчуком, а они между женой господина Андрея и женой господина Медведчука", - отметил Корниенко.
На вопрос, принимало ли во внимание руководство партии сообщение журналистов-расследователей о сигаретном "теневом" бизнесе Холодова в Киеве, Корниенко ответил, что эта информация нуждается в проверке.
"Это вообще информация, которую надо очень тщательно проверять и очень... Нам с того расследования не было понятно, это правда, или это опять какие-то махинации", - ответил он.
Также он добавил, что вилла в Вене за 6 миллионов евро, которую есть в собственности у Холодова, также не вызывает вопросов у руководства партии.
"Ну, расследователи что-то о каких-то виллах говорили за рубежом. Если у нас это уже проблема, вилла за рубежом..." - сказал он.
Андрей Холодов остается кандидатом в депутаты от партии и уже не может быть удален из списка, резюмировал руководитель штаба партии "Слуга народа".
"Мы уже не можем изымать. Уже процедура закончилась. То есть до 8 июля можно было", - отметил он.
Напомним, бизнесмен Андрей Холодов, баллотирующийся в парламент по списку партии "Слуга народа" под номером 22, по данным "Схем", живет между двумя странами - Украиной и Австрией. Совокупная продолжительность его пребывания за границей больше, чем разрешено требованиями законодательства по непрерывного проживания кандидата в депутаты в Украине в течение последних пяти лет.
Также источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальная связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.
это и следовало ожидать от зе-ко-манды)))
У меня по этому поводу есть конкретное определение....., но если напишу - забанят.......😬
Подробнее: http://antifashist.com/item/maks-buzhanskij-my-poluchili-stranu-gde-poroshenko-sherif-nottingemskij-avakov-gaj-gizborn-a-robin-gudov-net-i-v-pomine.html#ixzz5tZoHbPY6
багатихбідних і роздаватиме біднимбагатим
Вчера Зеленский ругал «Арселор Миттал» за экологию в Кривом Роге, сегодня разрешает сливать говно в Одессе. Ведь никто «за два месяца не умрёт» в разгар сезона. При этом это вообще не его полномочия https://www.facebook.com/100002536714771/posts/2296204563807412?s=663406559&sfns=xmo …
ЗекоМанда и ПОЦ НАРОДА Зеленский
https://www.youtube.com/watch?v=sdn_tlUZz5Y
Вот теперь я точно знаю кто есть кто. Украинцам: Не стыдно признать: - Шо-то я рановато восхитился картавым карликом Владимиром. И вами всеми. 95 квартал Видео восстановил. Все полностью... ДА ПОШЛИ ВЫ НА#УЙ КЛОУНЫ 🤡
кого петруха напосылал???
(Для дебилов).
В бараке Ляшка с Оба...
- По моим данным, наши реальные потери за последние два месяца увеличились в 3−4 раза.И это без бояры.
Дело в том, что петрухи уж два месяца нету.
Одержим дьяволом наш злобный карлик....
Львовский метрополитен @natohawks 1 ч.1 час назад
Уберите детей от мониторов.
Гидрант опять обдолбался...
Ты бы продал свою трехлитровую банку за гривну?
То-то же .
Да, контрабанда - это ремесло.
Я пальцы сжал в кармане в виде фиги,
На всякий случай, чтобы пронесло.
...прикольные, эти мои украинцы -- в одной куче говна -- жмэню жемчуга, алмазов и самоцветов, себе на ожерелье роют...*)
-- а надо, просто -- всех снести, отобрать и дорого продать! -- и, ни в коем случае не делить...
Но будут делить... ...не отбирая...*(
...остальные не в счёт... -- вера, надежда, прикол...