 В России начались гонения на протестантов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете пропагандистского российского канала НТВ.
Российские силовики после ряда проверок закрыли молитвенный дом, а свое решение мотивировали отсутствием мер антитеррористической и пожарной безопасности в здании.
Видео взято с канала Youtube Legion Ukraine.
бо кацап є кацап.
сектеобщине . что могу сказать . до сих с некоторым подозрением отношусь к ним . хотя с другой стороны . ничего плохого вроде не делают . единственное неудобство для соседей это когда их много собирается . переулок заставлен машинами . в остальном люди как люди . что же касается моего приятеля то эта ересь ему явно пошла на пользу . раньше были проблемы с алкоголем . сейчас в полной завязке . в общем не пьет . не курит . не матерится жена наверное очень довольна
маю право.
довбику
н-да...тоска...
жопойпузом встанут на защиту своего прихода.Это ж конкуренты.)
А если серьезно-у нас свобода вероисповедания.Хочет человек Деду Морозу,ктулху,Аллаху,Будде,вуду ,чёрту(нужное подчеркнуть)-пусть молится.Только пусть соблюдает законы страны и не мешает другим гражданам.
это просто называется преследование властью неугодных за веру в Бога
«Back in the USSR"
Мусульманский праздник в Мацквабаде - без комментариев
А уж кто он-баптист,христианин или мусульманин-пусть на том свете разбираются.Если он есть.)
В США самое большое разнообразие христианских течений, и немного других. Наверное поэтому там самая успешная страна.
Іудеї розп'яли Христа.
Так, Біблія складена з двох Книг.
Але християни живуть за Новим Заповітом.
Дякую, що виправили помилку.