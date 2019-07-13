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Все про:религия (762) репрессии (2040) Россия (73314) баптисты (3)

 В России начались гонения на протестантов. ВИДЕО

В поселке Верхнебаканский, что находится в Краснодарском крае России под Новороссийском, по решению суда закрыли молитвенный дом местной общины христиан-баптистов после того, как местные жители якобы написали жалобы в полицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете пропагандистского российского канала НТВ. 

Российские силовики после ряда проверок закрыли молитвенный дом, а свое решение мотивировали отсутствием мер антитеррористической и пожарной безопасности в здании. 

Видео взято с канала Youtube Legion Ukraine.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так называемый "суд" в оккупированном Крыму ликвидировал церковь христиан-баптистов

Источник: https://censor.net.ua/v3137355
 
   
 Топ комментарии
 
Пипец. Меня порвало этот грустный смайлик вконце. А ты не в курсе что например большинство населения сша это баптисты, половина населения Германии тоже схожие с баптистами протестанты лютеране, Турчинов,- баптист. Поразительная Узколобость и местечковый менталитет православных, кстати православие это самое малочисленное направление в христианстве, протестантов и католиков гораздо больше в мире. Какой кошмар что к нам поедут порядочные верующие люди которых при ссср не редко и в лагеря отправляли кстати.
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а на расеи ох как любят обсуждать вмешательство украинского правительства и Верховной рады в церковные дела В России начали закрывать молельные дома христиан-баптистов - Цензор.НЕТ 6815. Действительно - умом Расею не понять даже водка не поможет В России начали закрывать молельные дома христиан-баптистов - Цензор.НЕТ 9244
В России начали закрывать молельные дома христиан-баптистов - Цензор.НЕТ 1434
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Баптисты на порядок менее заполитизированы. И чаще всего если взять баптиста и воцерковленного православного то последний гораздо более нетерпим к другим течениям христианства. Не раз слышал от них что католики это еретики а протестанты пойдут в ад.
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Особой разницы не вижу между баптистами и православными.
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Баптисты на порядок менее заполитизированы. И чаще всего если взять баптиста и воцерковленного православного то последний гораздо более нетерпим к другим течениям христианства. Не раз слышал от них что католики это еретики а протестанты пойдут в ад.
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в сатанаті рпц на расее і упц мп вже давно нагнітають антисимітизм, ненависть до всього єврейського, верещать жиди, жиди аж лайно з пельок видно і при цьому такі ж православненькі, боголюбиві, матір божу в ранг бога вознесли, хрести з іконками а народ, який Христос назвав своїм і від нього ніколи не відрікався ненавидять та проклинають, мокша розповсюджує заразу сатанинську навіть через православіє і та гнида новінська то чорт бородатий, засланець. подібну мерзоту треба молитвою й кнутом гнати з України. анафема сатанату рпц і мп. амєн!!!
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хіба це дім, це храм, якщо ти не бачиш різниці то не видавай свої перли
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недалеко от меня есть их молильный дом . а мой сослуживец много лет состоит в секте общине . что могу сказать . до сих с некоторым подозрением отношусь к ним . хотя с другой стороны . ничего плохого вроде не делают . единственное неудобство для соседей это когда их много собирается . переулок заставлен машинами . в остальном люди как люди . что же касается моего приятеля то эта ересь ему явно пошла на пользу . раньше были проблемы с алкоголем . сейчас в полной завязке . в общем не пьет . не курит . не матерится жена наверное очень довольна
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Пипец. Меня порвало этот грустный смайлик вконце. А ты не в курсе что например большинство населения сша это баптисты, половина населения Германии тоже схожие с баптистами протестанты лютеране, Турчинов,- баптист. Поразительная Узколобость и местечковый менталитет православных, кстати православие это самое малочисленное направление в христианстве, протестантов и католиков гораздо больше в мире. Какой кошмар что к нам поедут порядочные верующие люди которых при ссср не редко и в лагеря отправляли кстати.
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я кацапів не люблю -- будь- яких.
маю право.
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Ксюша как всегда не вкурсе. Не обращайте вниамния.
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для твоїх провокацій якраз згодиться.
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неоднократно задавал вопросы таким православствующим - в чем,собственно,догматическая,обрядовая или каноническая разница между их учением и католицизмом...
н-да...тоска...
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категорическое отрицание без даже приблизительного понимания - наиглавнейшая черта посконно-исконного православного рускага человека...
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ну и нах этот кошмар тут.ты хочешь поговорить как баптисты *пресвитеры* живут за десятину,как на них бесплатно пашут?
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Я за это спокоен.Наши попы закатают рясы и жопой пузом встанут на защиту своего прихода.Это ж конкуренты.)
А если серьезно-у нас свобода вероисповедания.Хочет человек Деду Морозу,ктулху,Аллаху,Будде,вуду ,чёрту(нужное подчеркнуть)-пусть молится.Только пусть соблюдает законы страны и не мешает другим гражданам.
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Староверы из Московии от преследований бежали в ВКЛ, но когда войска Московии подошли, то они, по велению лишней хромосомы, пооткрывали врата города...
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Все правильно.Путину надо молиться.Распустились кацапы совсем.Надо было согнать в дом эту секту,заколотить дверь досками и поджечь.Ну как деды из бессмертного полка делали.)
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Это староверов так в Московии сжигали...
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меры безопасности это решётки на окнах???
это просто называется преследование властью неугодных за веру в Бога
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Это значит,что с фсб не сотрудничают как попы московские.
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Россия - это не Россия - теперь это ОПЯТЬ ГУЛАГ !!!

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"свобода" вероисповедания по русски
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Гундяю не нужны конкуренты. Христиане баптисты, такие же христиане как остальные. Они осваивали Амерку.
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Нехрена не ПУТИН писали донос. И ***** на РОССИИ не только путин- главное *****, русский люд.
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Понятно - враги народа. Странно, что еще не расстреливают. Пока не расстреливают.
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Закрыли один на пробу.... и смотрят на реакцию... если проглотят - только вперёд!
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на расеи останутся только сатанисты, срана их скатывается в пропасть.
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Сатанисты останутся на Московии. И то если им мусульмане обрезание не сделают У Росії почали закривати молитовні будинки християн-баптистів - Цензор.НЕТ 5644
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У Росії почали закривати молитовні будинки християн-баптистів - Цензор.НЕТ 2560
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а на расеи ох как любят обсуждать вмешательство украинского правительства и Верховной рады в церковные дела В России начали закрывать молельные дома христиан-баптистов - Цензор.НЕТ 6815. Действительно - умом Расею не понять даже водка не поможет В России начали закрывать молельные дома христиан-баптистов - Цензор.НЕТ 9244
В России начали закрывать молельные дома христиан-баптистов - Цензор.НЕТ 1434
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Одне тільки не розумію- навіщо нам ця новина? Росіянин православний, баптист, ієговіст, буддист чи сатаніст є лише росіянином- імперцем та шовіністом.
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В идеале возле любого упоминания слова "россиянин" стояло слово "дохлый".
А уж кто он-баптист,христианин или мусульманин-пусть на том свете разбираются.Если он есть.)
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Потому что баптисты считают себя и других христиан частью Вселенской церкви Христа. Попросту говоря если это реально искренне верующий баптист ( а таких в их церквях большинство) то для него то что у него есть паспорт РФ это вторичные мирские вещи, и он не пойдет с оружием в нпшу страну убивать единоверцев братьев. Так как у них нет такой нетерпимости к другим конфессиям и направлениям как у православных, нет организаций по типу Сорок Сороков, священников с автоматами и т.п. Они зла Украине не несут.
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Ну вот как тут не вспомнить ************* с их 12 стульями и Бендером. "Ааа... Конкурирующая фирма"
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Мало кто знает что осовение Новых земель христианами происходило спонтанно и не всегда церковь успеала за переселенуами. Они были вынждены придумывать своли независмые теченя в Хритсианве, например Баптисты. Ничего в этом нет плохого, главное вера.
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Американские баптисты например потомки англосаксов пуритан.
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В США самое большое разнообразие религиозных и в том числе христианских течений. Наверное поэтому там самая успешная страна.
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Поправка.
В США самое большое разнообразие христианских течений, и немного других. Наверное поэтому там самая успешная страна.
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других религий там тоже достаточно. Наверное все, которые есть вмире. Никого не притесняют.
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Не тільки. Там багато іудеїв. Друга країна після Ізраїлю по кількості. І американськи християне вважають християнсьтво і іудаїзм мійно пов'язаними один з одним - відповідно до історичної реальності, а не бредятине написаної царськой охранкою при царях александрах і орді до цього.
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Так вони і пов'язані, в Біблії багато звідти переписано.
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Християнство і іудаїзм різні речі.
Іудеї розп'яли Христа.
Так, Біблія складена з двох Книг.
Але християни живуть за Новим Заповітом.
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Городок Бриджпорт рядом с нами. 10 тыс населения. 8 церквей разных деноминаций, включая Украинскую Католическую.
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Пуритане ортодоксальное течение в христианстве, как Православие.
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Прямий переклад англійского ortodox = православний, українською.
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Ій - бо, не думав обманювати.
Дякую, що виправили помилку.
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Первое в этом году ведро огурцов снял сегодня
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Лишилось купити сальця і самогончику У Росії почали закривати молитовні будинки християн-баптистів - Цензор.НЕТ 5938
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А, тоді певне нормально, а помідори вже є?
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І де ж міжнародні християнські організації?
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жруть нафто-газо-лісо-зброє-русодолари і їм на усе насрать
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поясніть хто небуть ерефіянам, що хрестиянська релігія по відношенню до іудаїзму також є секстанською. Проблема полягає не у тому, хто і як трактує Біблію, проблема у мозковій діяльності, не всі розуміють її іномовність
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любая религия по отошению к другой считается сектанством.
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Кстати, и для Ислама христиане секта пророка Исса.
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А у ефіопських християн Іуда канонізован.
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ничего удивительного, уже нашли Евангелие от Иуды.
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Ну Апокрифів багато було, просто більшість з них церква знищила, не всі були в ногу з генеральною лінію, хоча у Ватікані певне є цікаві списки.
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Глобальненько Вспомнили 2014 год и готовятся к оккупации, а тут Пастор как кость в горле. У Росії почалися гоніння на протестантів - Цензор.НЕТ 9547
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Православным по уровню Веры,до баптистов,по исполнению Заповедей Спасителя,,как пешком до Луны,в Раде Все Воры в Законе --- ПРАВОСЛАВНЫЕ!!!
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наверное глупо сравнивать, кто более верующий.
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ясное дело, что местные попы рпц давят конкуретов.
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И зачем их гоняют, что плохого они сделали???
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перестали бухать всем селом, скрепы начали шататься
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Московія,це православно-ісламся держава самого вєртухайського агресивного толку,ідея цих турих московитів панувати над всіма народами і будуть намагатись це зробити допоки Москва не буде знищена.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ России начались гонения на протестантов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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