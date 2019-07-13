 В России начались гонения на протестантов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете пропагандистского российского канала НТВ.

Российские силовики после ряда проверок закрыли молитвенный дом, а свое решение мотивировали отсутствием мер антитеррористической и пожарной безопасности в здании.

Видео взято с канала Youtube Legion Ukraine.

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