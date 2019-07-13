 За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Соответсвующее видео выложил в Твиттере пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.
#Гиркин о потерях корпусов в последнее время и их боеготовности (спойлер: #всеплохо) https://t.co/PuTvJ0c8gc #роа pic.twitter.com/xviLkKkZMM— Necro Mancer (@666_mancer) 11 июля 2019 г.
По словам Гиркина, оккупационные части на Донбассе испытывают серьезные проблемы с пополнением, поскольку новобранцы после первого же обстрела "разрывают контракт". В строю остаются только воевавшие с 2014-15 гг., но их становится все меньше.
В сети появилось видео, что на самом деле произошло с АПЛ «Лошарик»
(смотреть со звуком)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
😁
🤗
Папался, кац!
🤗
не вылазь - детей напугаешь...
😁
как для прапора так и неожиданно вроде...
😁
и не первую - всегда....
мы никогда друг друга не поймем.
Вперьод - практик!! ойц- взадок..sorry..
😁
😁
😁
😁
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😁
иди он петруху громи....
Сепары, мы живы
до чего мені оті всі твоі обяснялкі?
ше раз - перегрузись...
дуже розумно
але я іншого й не чекав
Так воно і є. Регулярне надмірне споживання етанолу розуму ще нікому не додало. І москалі тут першими не стануть.
Это как-то влияет на оперативный расклад на фронте ?
Война не окончится, очевидно же. Просто потому что без Украины - нет империи.
🤔
😁
😁
Все б нічого, лише від тих стогонів голова болить в українців.
ЩаКАЛад щоб не пропав...
😁
Гагарін долітався, а гіркінд добалакається... Новічка та іншої гидоти у москалів ще дохолєри.