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 Политика Украины
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Все про:боевик (16465) Донбасс (18933) Гиркин (84) наемники РФ (876)

 За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин заявил о росте в 3-4 раза потерь среди наемников РФ за последние месяцы боев на Донбассе.

Соответсвующее видео выложил в Твиттере пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гиркина, оккупационные части на Донбассе испытывают серьезные проблемы с пополнением, поскольку новобранцы после первого же обстрела "разрывают контракт". В строю остаются только воевавшие с 2014-15 гг., но их становится все меньше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов"", - бойцы ВСУ вблизи Водяного уничтожили российскую САУ 2С1 "Гвоздика". ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3137342
 
 
 Топ комментарии
 
деда, перезапустись - тебя клинануло... За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о потерях наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7148
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Заканчивается совсем тупой скот, а так там скота еще хватит на много войн...к сожалению.... За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о потерях наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 5780
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Really?? ПАЦТАЛОМ!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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та все ты прое..бал - даже жалко тебя местами...
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Между твоими булками, пррративный??
🤗
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в своих сначала поковыряйся для практики так, там пацсталом - не доверяю дилетантам Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8333
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Нє сосклизай, пррративный..
Папался, кац!
🤗
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та да - ты меня там пацсталом выловил Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8179
не вылазь - детей напугаешь...
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белка тоже зверек не плохой - сродни крысам... Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 3166
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Ваши метаморфозы никаму нецікаво!
😁
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обуеть ты слова знаешь... Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7440

как для прапора так и неожиданно вроде...
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И беегом на бутылочку, кацику 🕺🏻➡🍾
😁
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говорю ж неделю ты уже на ней
и не первую - всегда....
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Гіркінд бреше, щільність вогню артилерії ЗСУ недостатньо висока, в окопах терористів лишаються вцілілі терористи, які ще можуть слати СМСкі Гіркінду!
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гарик - вы стратег, я практик...
мы никогда друг друга не поймем.
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🕺🏻➡🍾

Вперьод - практик!! ойц- взадок..sorry..
😁
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Нююю, лишнехромосомныя, есстессна, вумнее всьой Галактики..спору нет!
😁
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речь невнятная растянутая - 2 часа дня в Украине, а ты уже папалам...
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Иссчо, ну ты знаеш куды, в добрый путь-🕺🏻➡🍌!
😁
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та не сливал я еще тебя после предупреждухи - или за вечным бухалом не заметил?
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баксик - гуляй и даже не пытайся по ангельски - слезы....
иди он петруху громи.... Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2991
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Затримувати АПЛ з допомогою катера це як фірою зупинити бронепоїзд.
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Хоть какая-то польза от зеленского. Народ озверел на передовой
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Это не языком ляпать, как ты половину областных подразделений "Альфа" уничтожил, якобы, под Славянском за месяц....это суровая правда жизни... За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о потерях наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9592
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Вот бляха, и всех военных контрразведчиков перебили.
Сепары, мы живы За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о потерях наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7778
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Неправда! Це Гіркін приймає участь в передвиборчій програмі Зеленського. Так, соя?
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деда, перезапустись - тебя клинануло... За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о потерях наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7148
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Так. Я дуже багато тут начитався соєвої пібліки і зробив висновки з їхньої писанини.
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бачу.
до чего мені оті всі твоі обяснялкі?
ше раз - перегрузись...
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Шановний, ви зробили висновки зі своїх фантазій. Українці про таких, як ви говорять:"Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю". Ви шановний на кацапів не з'їжджайте, а прогугліть, скільки українських військових загинуло і скільки поранених відправлено у госпіталі не лише Харкова, чи Дніпра, а й літаками до Одеси, Києва, Львова. Я розумію, що ви - фанат жюкова, який війну уявляв собі простим обміном - вбитий за вбитого. Україна такого собі дозволити не може, бо населення України утричі менше за населення кацапстану. Саме тому бити років потрібно з захищених позицій - бетонних укріплень в тому числі, а не демонтувати їх. Тому заспокійтеся, ви надто збуджені.
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Шановний, не перекладайте з хворої голову на здорову.
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в спам в спам зебил лижущий сапоги своему клоуну похлеще чем кацапы *****.
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а во сколько раз выросли потери наших военых, при зе?
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Давай, розвивай зраду!
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Дед, Как же мы без Пятралексееча , без его парадов теперя будем ?
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Раненых так точно в разы больше было только официально...
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ну при пете 15 тис потеряли и никто не ответил за тупые решения давай дальше про зе🤣🤣
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Вот как барыга размародерил армию за пять лет! Да зебил?
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Запам'ятай, зебіл, я -український націоналіст і 21-го липня буду голосувати виключно за українських націоналістів. Зрозуміло тобі, зебіл?
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Ты думаешь, что если сменил ник с Дід Піхто на Дед Зигирь, то твои рога куда то делись?
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Какой ты вжопу националист!Зебельня не может быть патриотом по опредилению
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Я це добре розумію, що ви, зебільня, ненавидите Україну не меньше за кацапів.
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🤣🤣да да за свободу голосуй всем же известно мощгов у пастухов нет
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тобто, просереш голос
дуже розумно
але я іншого й не чекав
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Яке горе, що мені, як решті, не вдягли шори, що треба на цих виборах голосувати виключно за "порошенків, тимошенків, медведчуків та зеленських"...
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Ніякий ти не український націоналіст. Зазвичай путєнська корисна тваринка, що робить саме те, що потрібно *****, щоби скинути українську владу. І ви до цього приложили свою руку. Націоналісти це ті, хто будує і пишається Україною, мовою, вірою, армією, безвізом, рефрмами поліції і децентралізації. тощо. Українські націоналісти, це саме ті, хто не допустив би зміну ворога ********* Порошенка на аморфне кацяпське жабеня. Українські націоналісти, це ті, хто думає про єдину Україну, про її Національну поєднуючу Ідею, про єдину політичну Націю українців. А що збудували ви за всі роки незалежності крім скандалівЮ а нічого. Навіть і слів про Національну Ідею від Тягнисрака, або білецького не чув. Серед ваших можна поважати тільки двох Яроша і Кошулінського. Решта-сміття
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Може бути. Якщо подумати що Зеленський- проект Суркова, то цілком імовірно.
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Скоріше, ті, хто керує багато років цією недалекою людиною, талановитим коміком, використали його в повній мірі. Можливо це фсбешник жидков, можливо шефіри, але хтось таким чином давно працює на *****
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как ж так роисся не является стороной конфликта ихтамнет
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Похоже, что на паРашке скот заканчивается.
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Заканчивается совсем тупой скот, а так там скота еще хватит на много войн...к сожалению.... За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о потерях наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 5780
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Пригадуєте, колего, слова одного кіноперсонажа? "У нас дураков припасено еще лет на сто..."
Так воно і є. Регулярне надмірне споживання етанолу розуму ще нікому не додало. І москалі тут першими не стануть.
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Етанол етанолом; в кацапні немає мотивації, окрім грошей, але й та до першого обстрілу.
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Певною мірою згідний з Вами. Але про мотивацію коректно говорити, коли йдеться про людей, здатних її мати і розуміти. З останнім у козломорд проблема, спричинена відсутністю головного мозку .
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Какая разница что он там шамкает ?
Это как-то влияет на оперативный расклад на фронте ?
Война не окончится, очевидно же. Просто потому что без Украины - нет империи.
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При пэте такого не было - да, соя?
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Аналогично. При позиционной войне потери с обеих сторон примерно равны.
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Мабуть жерли палену водяру, патаму і таво. Нє?
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Відкриваю інтернет, думаю, про яку чергову перемогу нашого презедента напишуть?
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А як же так, свиноботи?! Зеленський же разом з Хомчаком заборонили стріляти?
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Ты наверное забыл что было 10.06.2019 под АП? А вот твой клован не забыл. А мы не гордые, можем прийти еще раз.
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Вважую мудрою політику ВСУ на знищення контингенту 2014 - 15 року. Проте, недопрацьовують підрозділи, що відповідають за спецоперації, пропаганду. Нам потрібно щоб на Донбасі почались повстання, бунти, мітинги, тобто, ситуація нестабільності, хаосу. Де пропаганда партизанського руху ?
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Це ж треба так не розуміти те, що на окупованих територіях відбувається! Які бунти, якщо там 98% населення - прихильники окупантів?! І навіть якщо б там буде бунт, його там відразу буде ліквідовано найжорстокішим чином.
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Думбаси і бунти? Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6657 Вони вміють тільки стукати касками по асфальту.
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Не тільки Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6640. Ще вони вміють стогнати "путєнпріді", "услиштєдамбас" та інші бздури.
Все б нічого, лише від тих стогонів голова болить в українців.
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Мальчик начитался совецьких книжек о ВОВ?
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но пред этим дать показания на своих кремлевских кураторов на трибунале
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Эх, и тут подтерлись методичками "Зеленский не дает отвечать на обстрелы"... Упродовж останніх місяців середні втрати зросли в 3-4 рази, - терорист Гіркін про втрати найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2436
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🐷ботики такі- підтерлися а потім..з'іли...
ЩаКАЛад щоб не пропав...
😁
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Да? А послушаешь порохоботов - так там перемирие ))
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Гиркина жа обвиняют в причастности к расстрелу самалета с пасажирами , а почему его не пытаются западные страны привлечь к ответственность и сказать ***** чтоб он выдал военного приступника
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потому что там умные и знают как и когда что потребовать,а не *я готов стать на колени*
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Хороша новина). Хотілося б щоб це збільшувалось в геометричній прогресії))
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Это больше всего и возмущает прохнявых в методичках одно, а на деле другое. Соя интересуется: када прекратим стрелять по "мышебратьям", а то не хочется явными идиотами выглядеть...
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Пой, ластачка, пой (с).
Гагарін долітався, а гіркінд добалакається... Новічка та іншої гидоти у москалів ще дохолєри.
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Порошенко з Муженком випустили Гіркіна і декілька тисяч російських вагнерівців з Слав'янська. Це все, що треба знати про Порошенка і його шоблу.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗа последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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