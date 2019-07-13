 За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Соответсвующее видео выложил в Твиттере пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гиркина, оккупационные части на Донбассе испытывают серьезные проблемы с пополнением, поскольку новобранцы после первого же обстрела "разрывают контракт". В строю остаются только воевавшие с 2014-15 гг., но их становится все меньше.

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