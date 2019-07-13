 Над пляжем в Одессе пронесся смерч. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", видео опубликовали в группе "Подслушано в Одессе".
"Он неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушел следом туда же. Продолжалось все это около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтоб их не унесло", — описывают это событие очевидцы.
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Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт, пишет «Страна.ua».
Инцидент произошел после 03:00 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили прилегающую территорию. На месте обстрела был найден тубус гранатомета. Никто не пострадал.
Сейчас полицейские проводят операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).
Накануне, 12 июля, сотрудники «112 Украина» обратились в Службу безопасности страны, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.P.S а где б...ть настоящие патриоты нац жены там корчинские правые сектора с с14, нац корпусы, или вам до фени?вы сидели в парке шевченко ночь не спали дежурили чтоб геи не прошли ночь готовили шары с дерьмом а слабо дежурить возле 112 или ньюзван?или закидать говном с этими ж гондонами это сраный канал-вы пришли под канал пару дней назад для галочки постояли пару часов засветились для пиара чтоб оттянуть процент два у патриот сил,(нац корпус видел борды реклама)даючи фору рыгам и слугам уродов, знаючи что не наберут 5 процентов так называемые национ партии и все, выходит у нас нет патриотов за идею
Не повторяйте моих ошибок)))))