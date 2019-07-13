 Над пляжем в Одессе пронесся смерч. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", видео опубликовали в группе "Подслушано в Одессе".

"Он неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушел следом туда же. Продолжалось все это около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтоб их не унесло", — описывают это событие очевидцы.

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