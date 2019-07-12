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Все про:МВД (7889) приговор (775) Маркив (42)

 "Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву. ВИДЕО

МВД Украины заявило о намерении обжаловать приговор итальянского суда украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, называя приговор итальянской фемиды позорным и несправедливым.

"Это видео снято 2 мая 2014 года в Славянске. Гвардеец Виталий Маркив с первого резервного батальона, который потом стал батальоном имени генерала Кульчицкого, дружески, без агрессии, на свободном итальянском языке общается с итальянскими журналистами. Потом, после того, как его подразделение вместе с десантниками после боя и потери двух бойцов, заняло господствующую высоту над городом, он также поддерживал такие контакты по телефону. И прямо советовал итальянским репортерам не ехать в этот район из-за активных боевых действий и опасность. К сожалению, несколько итальянских журналистов не только стали формальными заявителями в этом уголовном деле, но и активными свидетелями обвинения в суде...Боротимемося далі", - пишет Шевченко в комментарии к видеозаписи.

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

Источник: https://censor.net.ua/v3137247
 
 
 Топ комментарии
 
Тут треба ноту МЗС України, а не під носа мямлити "боротимося".
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Приперлись итальянские черти в чужую страну,полезли туда,куда никто не звал,а когда их пришили кацапские террористы,то макаронники нашли первого попавшегося "козла отпущения" по наводке свинорусни и впаяли срок. Ну не трэш?
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Нет.
Он не виноват.
Но если бы у него было одно гражданство было бы проще его защищать.
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Ибо нехрен иметь два гражданства! Особенно если второе запрещено в одной из стран!
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Тобто він винен?!винен що захищав Україну,при можливості стати *диванним аналітиком*,вибрав по совісті а не пайку з ольгіно?
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Тоесть нарушать те же законы Украины уже можно? Мы уже таких "героев" видели. Надю помнишь???
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Ооооо...Надюшу памятаю....я був один з 4-6 людей які тоді ще казали *хрень то все,напару з нею*...тоді це тут було не в тренді й мене банили а коменти терли....
Тільки тут трошки інша ситуація....
Й звичайно закон порушувати не можна,але ми забираєм з дирляндії відвертий непотріб,тоьза война Україна має стояти до переможного кінця....
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Я не говорю что Марков прав или виноват. Я Вам говорю то же самое что и "Чтец" в посте ниже. Будь у него только гражданство Украины ему бы ватно-макаронный суд только бы на хрен соли насыпал!
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Нет.
Он не виноват.
Но если бы у него было одно гражданство было бы проще его защищать.
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100%! Потому как судить гражданина Украины за войну в Украине итальянский суд бы точно не имел права! Максимум - депортация!
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Звичайно....тут навіть спору не може бути...Ви праві на 100%...
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Сабаков, пожлобился на хорошего адвоката ? "Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 1207
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По сути нам ничего не говорят, мьі даже не знаем текста обвинения. Потому с уверенностью сказать нельзя. Может и так.
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А де реакція преЗЕдента?посол італійського федерального округу ерефії вже викликаний *на ковер*?!чи поки що зосередимся на начальниках жеку?!
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а скажите пожалуйста за что? И почему зебил должен реагировать на вынисиние приговора гражданину Италии?
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Яктмінімум тому що,якби не він й не такі як він Зе просто б не став президентом...країни б такої не було....й допоки Марків має громадянство України-він громадянин України
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Так законодательство Украины запрещает двойное гражданство! Я не против того что суд - ган**ы (такой же как и в Украине). Марков, принял мужественное решение пойти защищать Украину сидя в Италии...
Но наличие двойного гражданства... тут очень спорный вопрос.
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Та ні...в Укрвїні виявляється,в порівнянні,навіть печерський суд еталон правосуддя...
Забороняє,але поки що він не позбавлений,значить має українське...значить громадянин України...значить Україна має відстояти його як він відстоював Україну...
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Возможно, но вы не знаете условий получения итальянского гражданства! потому не можете на 100% быть уверены в том что суд был не прав.
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Я й матеріалів справи не бачив...але мінометний прицільний обстріл....це за гранню добра й зла....це як прицільний атомний удар по людині яка здійснює незаконну торгівлюь на ринку
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Та он может даже не от минометного обстрела погиб, ему уже потом "херои днр" в голову осколок молотком вбили для наглядности... Думаю тут истина суд Италии не интересует.
Кстати не исключено что суд Италии дал ему срок не за убийство, а за участие в войне.
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До речі,можливо....
Але,імхо,в будь-якому випадку Україна має вживати рішучиш,дієвих кроків для його *визволення*...
Наші дипломати це можуть й вміють...(доказ- затриманий за *шпіонаж* в Ірані громадянин якого наші дипломати витянули)
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як би не такі як ти та оті порохняві клімкіни(у клімкіна тесть генерал фсб)-то була повага до України в світі....а так лиш презирство..
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а я думаю если бы не такие зебилы как ты то Украину раком не могли нагнуть 5 лет, а благодаря таким зебилам как ты нагнули за два месяца!
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Як би всі такі були як я,й проголосували за Кошулинського,я б тіки тішився...
А взагалі *радує* що мене тут в порохоботи записали(а самі порохоботи певно самі регочуть наьвсе горло)...
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По сути обвинения никчемны независимо от того,каой страны он гражданин.
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Некчемны, но теперь у макаронников развязаны руки! Они говорят, - вам какое дело до гражданина Италии?!
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То есть суды у спаггетников-продажное г@вно,типа наших или кацапских. Что и требовалось доказать. Тут лишь можно сыграть на незаконности получения итальянского гражданства по законам Украины и потом послать пастоедов на х@р. И то,если полчится. Итальяшки могут сказать,что по их законам все гуд. В Европейский суд надо пилить.
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преЗику некогда, он фекальных и шоколадных чертиков гоняет.

ну, короче, вы поняли - белка на голову упала
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Тут треба ноту МЗС України, а не під носа мямлити "боротимося".
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НОТА МЗС
МЗУ Украины заявляет категорический протест по поводу вынесения судом Италии, гражданину Италии, приговора в 24года тюремного ареста.
........................
Предлагаю так же направить в Китай НОТУ по поводу расстрела корупционеров Китайцами, очень актуально для Украины, кстати!
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А Вас я так розумію нічого не бентежить в рішенні суду?прицільний мінометний обстріл з неіснуючого міномету це *в сам раз*?!
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Какие именно у Вас претензии к суду Италии который судил гражданина Италии???
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не дума... это нам так говорят. Обнародуйте приговор, почему его скрывают?
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ноты не влияют на решения судов, адвокатов нормальных надо было нанять за счет НГУ, а не халтурщиков
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Да, выходит зря засветился. Сам себе срок обеспечил. Надо было молча распинать русскоговорящих младенцев донбасса и торговать рабами.
Неужели он и стрелял из миномета, или просто крайним оказался?
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Приперлись итальянские черти в чужую страну,полезли туда,куда никто не звал,а когда их пришили кацапские террористы,то макаронники нашли первого попавшегося "козла отпущения" по наводке свинорусни и впаяли срок. Ну не трэш?
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Ага,на дипломатичній мові -європейські стандарти
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краще б йому не знати тієї собачої мови
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Но ведь был суд! Вина установлена! В чем дело?!
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і як тепер хлопцям боронити Батьківщину?
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Иметь только гражданство только Украины.

Хотя, скоро и тут начнутся такие суды.
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Меньше на камеру понтоваться! Пришел боронить - борньі, а хочешь стать телезвездой с двойным гражданством ну тут дело такое!
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Просто - Меркантильные итальянцы родственники хотят бабло содрать из-за своих недалеких репортеров
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Незаконно в складі воєнізованого бандформування проник на територію України і був вбитий при військових діях направлених на знешкодження бандформування до якого входив вбитий "кореспондент".
Чому за стільки років цієї судової справи не було офіційної реакції держави Україна?
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пригнув під колеса поїзда, а винен машиніст
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Та і зараз на разі тільки пук для внутрішнього використання.
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И это все больше напоминает одну соседнюю таежную страну - все громкие заявления только для своих лохов.
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Таких вагон и маленькая тележка.
Миротворец как то даже списки их публиковал.
При игил почему нет акредитованных журналистов?
Какая же это свобода слова тогда?
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Эти патриотические рассказы только из нас слезу могут вышибить. Итальянскому суду на них пофиг.

А для суда нужно оплатить услуги хорошей адвокатской фирмы за счет НГУ или государства, а не мямлить про "боротимемося далі". Тут результат нужен, а не сопливая возня. А результата нет.
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боріться, хай Авакян прихопить з собою пару сотень рюкзаків хабара для італійської феміди. Але ж вони, італійці, в курсі)
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з якого дідька Україна не висуває ноту протесту -Італьяшки взяли баьло у путлєра для залякування інших таких як Марків а ми робим вигляд що нічого нерозуміємо
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видимо,парень сам подставился,а жаль,а эти журнашлюхи постелились под путлера,не сами естественно,а через суд(((
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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