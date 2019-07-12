 "Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, называя приговор итальянской фемиды позорным и несправедливым.
"Это видео снято 2 мая 2014 года в Славянске. Гвардеец Виталий Маркив с первого резервного батальона, который потом стал батальоном имени генерала Кульчицкого, дружески, без агрессии, на свободном итальянском языке общается с итальянскими журналистами. Потом, после того, как его подразделение вместе с десантниками после боя и потери двух бойцов, заняло господствующую высоту над городом, он также поддерживал такие контакты по телефону. И прямо советовал итальянским репортерам не ехать в этот район из-за активных боевых действий и опасность. К сожалению, несколько итальянских журналистов не только стали формальными заявителями в этом уголовном деле, но и активными свидетелями обвинения в суде...Боротимемося далі", - пишет Шевченко в комментарии к видеозаписи.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.
Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
Тільки тут трошки інша ситуація....
Й звичайно закон порушувати не можна,але ми забираєм з дирляндії відвертий непотріб,тоьза война Україна має стояти до переможного кінця....
https://hromadske.ua/ru/posts/kyller-yly-dobrovolets-pochemu-ukrayntsa-markova-obvyniaiut-v-ubyistve-ytalianskoho-fotokora
Он не виноват.
Но если бы у него было одно гражданство было бы проще его защищать.
Но наличие двойного гражданства... тут очень спорный вопрос.
Забороняє,але поки що він не позбавлений,значить має українське...значить громадянин України...значить Україна має відстояти його як він відстоював Україну...
Кстати не исключено что суд Италии дал ему срок не за убийство, а за участие в войне.
Але,імхо,в будь-якому випадку Україна має вживати рішучиш,дієвих кроків для його *визволення*...
Наші дипломати це можуть й вміють...(доказ- затриманий за *шпіонаж* в Ірані громадянин якого наші дипломати витянули)
А взагалі *радує* що мене тут в порохоботи записали(а самі порохоботи певно самі регочуть наьвсе горло)...
ну, короче, вы поняли - белка на голову упала
МЗУ Украины заявляет категорический протест по поводу вынесения судом Италии, гражданину Италии, приговора в 24года тюремного ареста.
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Предлагаю так же направить в Китай НОТУ по поводу расстрела корупционеров Китайцами, очень актуально для Украины, кстати!
Неужели он и стрелял из миномета, или просто крайним оказался?
Хотя, скоро и тут начнутся такие суды.
Чому за стільки років цієї судової справи не було офіційної реакції держави Україна?
Миротворец как то даже списки их публиковал.
При игил почему нет акредитованных журналистов?
Какая же это свобода слова тогда?
А для суда нужно оплатить услуги хорошей адвокатской фирмы за счет НГУ или государства, а не мямлить про "боротимемося далі". Тут результат нужен, а не сопливая возня. А результата нет.