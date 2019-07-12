 "Мы включили Приднестровье в формат урегулирования, но не нашли политического решения. Наш пример не очень хорош", - премьер Молдовы Санду о Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Санду рассказала, что Молдова в свое время включила в переговоры приднестровских лидеров, но это не способствововало политическому решению конфликта между Молдовой и непризнаным Приднестровьем.
"Проблема в том, что это "какое-то время" длится уже почти 30 лет и не понятно сколько еще будет длиться... Мы включили Приднестровье в формат урегулирования - он у нас называется 5+2, но, к сожалению, мы не пришли, не нашли политического урегулирования и не понятно, опять же, когда это произойдет. Я считаю, что вам надо искать эти методы. Я не считаю, что пример Приднестровья хорош для вашей ситуации", - сказала Санду.
одни понты... этакий маленький "наполеоновский суслик"...
А були Вінницькі угоди на зразок Мінських і текст там не дуже відрізняється і ініціаторами цих угод як не дивно були порошенко-ющенко.Хоча писались вони звісно під диктовку кремля.Тепер хоч нарешті комусь дійде,що мав на увазі порошенко,продвигаючи свій мирний план та мінські угоди.
съел братаписал винницкие соглашения (схера ли винницкие история умалчивает)?
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20091104/78227750.h..
повторюсь
Если жевать зеленые сопельки, то всегда через жопу получится.
Завжди.
Згадаймо кілька:
-спротив націоналістів розвитку видобутку українського сланцевого газу;
-лекції Корчинського в 2005 році на озері Селігєр для путінської молоді на тему "Боротьба з кольоровими революціями";
-вибухи гранат в центрі Києва, коло Ради;
і т.д., і т.д., і т.д.
К счастью, народ не позволил загнать себя в стойло и никому не позволит. Зеленский пока делает правильные шаги. Но не дай бог ему споткнуться о казённую монетку и попытаться "поднять бабло", как делали ВСЕ его предшественники...
Для этого нужна не только политическая воля. Похоже, у Зеленского она есть, и есть моральные принципы, ведь он не раз, выбирая между баблом и совестью, выбирал совесть. Его коллеги прекрасно об этом знают, и пока среди них не нашлось ни одного человека, который сказал бы что-либо противоположное.
Но этого мало. Нужна не только личная честность и политическая воля - нужны политическая выносливость и последовательность, твёрдость и принципиальность, полнейшая открытость и демократичность. Кто интересовался развитием, например, Сингапура, этого ранее сверхкоррумпированного и бедного государства, а сейчас сверхразвитого и богатого государства, тот уверен, что и Украина в состоянии пройти этот же путь. Зеленский не просто ДОЛЖЕН опираться на народ - у него просто НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Да, скоро он сможет контролировать центральную власть. Однако надо понимать, что местные общины, как формальные, так и неформальные, почти везде захвачены родственными кланами и мафией. Это всегда культивировалось и поддерживалось коррумпированным центром, ведь опираясь на мафию, рулить легче... И сейчас эти кланы будут саботировать любые реформы, генерировать "голос народа" и подменять его. Команда Зеленского должна придумать, создать и внедрить системный механизм устранения влияния местных кланов и мафии, ведь они будут пожирать любые крохи успехов демократизации. Результатом будет апатия населения и катастрофический реванш - возврат мафии в центральную власть. Это гибель Украины как демократической страны.
Однако если команда Зеленского победит и решит эту - главную, стратегическую проблему - в перспективе это будет победа не только украинской демократии - это будет победа над диктатурой Кремля и подрыв изнутри национал-путинского режима, связавшего колючей проволокой кровавого "русского мира" европейско-азиатские территории, называемые сейчас Россией.
Миссия команды Зеленского - без преувеличения ключевая для освобождения от мафии всего этого колоссального региона.