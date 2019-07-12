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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:война (3534) Молдова (1029) Приднестровье (429) Россия (73304) Донбасс (18924) Майя Санду (7)

 "Мы включили Приднестровье в формат урегулирования, но не нашли политического решения. Наш пример не очень хорош", - премьер Молдовы Санду о Донбассе. ВИДЕО

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что приднестровский формат урегулирования войны на Донбассе будет не эффективным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Санду рассказала, что Молдова в свое время включила в переговоры приднестровских лидеров, но это не способствововало политическому решению конфликта между Молдовой и непризнаным Приднестровьем.

"Проблема в том, что это "какое-то время" длится уже почти 30 лет и не понятно сколько еще будет длиться... Мы включили Приднестровье в формат урегулирования - он у нас называется 5+2, но, к сожалению, мы не пришли, не нашли политического урегулирования и не понятно, опять же, когда это произойдет. Я считаю, что вам надо искать эти методы. Я не считаю, что пример Приднестровья хорош для вашей ситуации", - сказала Санду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молдова и Украина намерены совместными усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды, - Санду

Источник: https://censor.net.ua/v3137222
 
   
 Топ комментарии
 
Для того, шоб ми наочно побачили, що буває, коли за стіл до переговорів кличуть маріонеток: нічого не буває, взагалі, вічні гальма поки ініціатору анклаву це вигідно.
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так для того и создавался очаг напряженности,шоб у мацквы был рычаг.и шож они,добровольно рычаг из рук выпустят?задача Украины не стать таким рычагом.
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Там где насрато кацапами, урегулировать ничего не получится. Сдохнет московия, все оккупированные территории вернутся домой. Нужно работать в этом направлении)
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Молдова взагалі не приклад для України, як і навпаки. Для чого то?
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Для того, шоб ми наочно побачили, що буває, коли за стіл до переговорів кличуть маріонеток: нічого не буває, взагалі, вічні гальма поки ініціатору анклаву це вигідно.
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УЧИСЬ ВОЛЬКА.... хотя где тебе..учиться ни мозгов, ни способноей, ни желания
одни понты... этакий маленький "наполеоновский суслик"...
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не сміши, з того, що ти знайшов - ніякої правди.
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молдаване словно порохоботьі--звуки пукают, но не понимают о чем
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не очень-то и хотелось... раз не нашли
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Кто русский? Ты русский? А что ты тут делаешь тогда?
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А всі мабуть уже забули,хто саме створив анклав під назвою Придністровья.
А були Вінницькі угоди на зразок Мінських і текст там не дуже відрізняється і ініціаторами цих угод як не дивно були порошенко-ющенко.Хоча писались вони звісно під диктовку кремля.Тепер хоч нарешті комусь дійде,що мав на увазі порошенко,продвигаючи свій мирний план та мінські угоди.
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это было когда Порошенко съел своего брата? А потом нашел маленького мальчика в трусиках и распял его?
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и шо? Где там инфа как Порошенко съел брата писал винницкие соглашения (схера ли винницкие история умалчивает)?
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и? Конфликт уже заморожен, кацапов неединоразово просили на выход. За имплементацию кто отвечал? Если жевать зеленые сопельки, то всегда через жопу получится.
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так а шо там по винницким соглашениям?
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"Необходимо рассмотреть вопрос особого статуса Приднестровья. Такова наша официальная позиция, мы с нашей стороны будем помогать находить формы взаимодействия между Кишиневом и Тирасполем", - отметила секретарь Совбеза Украины.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/politics/20091104/78227750.h..
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заявила журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Раиса Богатырева
повторюсь
Если жевать зеленые сопельки, то всегда через жопу получится.
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А якщо шоколадні то виходить анклав придністовський,який петя з путіним планував створити на донбасі, поки ви переможеньку соплями шоколадними розкидали.
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так для того и создавался очаг напряженности,шоб у мацквы был рычаг.и шож они,добровольно рычаг из рук выпустят?задача Украины не стать таким рычагом.
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На жаль, велика провина в створенні ПМР лежить і на українцях, УНА УНСО з кізяками воювало на одному боці.
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Націоналісти, за "дивним збігом обставин", виступаючи нібито проти Кремля, завжди приймали участь у користних для Кремля спецопераціях.
Завжди.
Згадаймо кілька:
-спротив націоналістів розвитку видобутку українського сланцевого газу;
-лекції Корчинського в 2005 році на озері Селігєр для путінської молоді на тему "Боротьба з кольоровими революціями";
-вибухи гранат в центрі Києва, коло Ради;
і т.д., і т.д., і т.д.
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"Приднестровских лидеров"... Нет никаких "приднестровских лилеров", как и лугандонских "лидеров". Есть агенты Кремля, лакеи и марионетки. Они правят калашниковым и штыком, а в качестве платы получают разрешение грабить столько, сколько смогут. Население зомбируется и поголовно страдает психическим "Стокгольмским синдромом заложника". Стокгольмский синдром - психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними. Что консервирует ситуацию? Её консервирует приход к власти таких персонажей, как плахотнюки, порошенки и проч. Они не желают демократии, открытости, честности, подотчётности властей народу, ведь это мешает грабить страну. Они выстраивают систему власти на примитивном принципе: вот тебе ведомство, министерство, "участок работы" - бери, сколько можно взять, носи наверх, будь лояльным, ну и себе возьми там что-нибудь. Бери, но помни: мало принесёшь, создашь проблемы - и мы объявим тебя коррупционером. Собственно говоря, такие правителями, являясь как бы антагонистами *****, делают практически всё то же самое, что и он. Вплоть до того, что намеренно портятся отношения с соседями. Зачем? Чтобы отвлечь активную часть населения от себя любимых и своего воровства. Да, ***** пошло дальше, затеяв войны, потому что у него слишком контрастные проблемы - богатейшие недра и нищающее население. Ну а в Украине, Молдове и т.д. олигархи таких ресурсов не имели, поэтому пытались отвлечь людей иными средствами...

К счастью, народ не позволил загнать себя в стойло и никому не позволит. Зеленский пока делает правильные шаги. Но не дай бог ему споткнуться о казённую монетку и попытаться "поднять бабло", как делали ВСЕ его предшественники...
Для этого нужна не только политическая воля. Похоже, у Зеленского она есть, и есть моральные принципы, ведь он не раз, выбирая между баблом и совестью, выбирал совесть. Его коллеги прекрасно об этом знают, и пока среди них не нашлось ни одного человека, который сказал бы что-либо противоположное.
Но этого мало. Нужна не только личная честность и политическая воля - нужны политическая выносливость и последовательность, твёрдость и принципиальность, полнейшая открытость и демократичность. Кто интересовался развитием, например, Сингапура, этого ранее сверхкоррумпированного и бедного государства, а сейчас сверхразвитого и богатого государства, тот уверен, что и Украина в состоянии пройти этот же путь. Зеленский не просто ДОЛЖЕН опираться на народ - у него просто НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Да, скоро он сможет контролировать центральную власть. Однако надо понимать, что местные общины, как формальные, так и неформальные, почти везде захвачены родственными кланами и мафией. Это всегда культивировалось и поддерживалось коррумпированным центром, ведь опираясь на мафию, рулить легче... И сейчас эти кланы будут саботировать любые реформы, генерировать "голос народа" и подменять его. Команда Зеленского должна придумать, создать и внедрить системный механизм устранения влияния местных кланов и мафии, ведь они будут пожирать любые крохи успехов демократизации. Результатом будет апатия населения и катастрофический реванш - возврат мафии в центральную власть. Это гибель Украины как демократической страны.
Однако если команда Зеленского победит и решит эту - главную, стратегическую проблему - в перспективе это будет победа не только украинской демократии - это будет победа над диктатурой Кремля и подрыв изнутри национал-путинского режима, связавшего колючей проволокой кровавого "русского мира" европейско-азиатские территории, называемые сейчас Россией.
Миссия команды Зеленского - без преувеличения ключевая для освобождения от мафии всего этого колоссального региона.
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Я себе только представил,как сейчас Коломойский возьмется за коррупцию,-и аж мурашки по коже побежали...
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Ты можешь себе это только представить.
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Там где насрато кацапами, урегулировать ничего не получится. Сдохнет московия, все оккупированные территории вернутся домой. Нужно работать в этом направлении)
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Клоуны. Вы так хотите вернуть приднестровье в Молдову как украинские политики хотят вернуть крым в Украину. Удивляюсь, как за столько лет не имея совместной границы с Московией до сих пор не уничтожили какие то пару тысяч сепаров окопавшихся на узкой полоске. Да там их только водкой и боярой можно было уже всех вытравить. Для начала полностью блокируйте тот гнидник и призовите Украину со своей стороны перекрыть все лазейки чтобы мышь не проскочила. И не пройдет и пол года как там завоют как голодные собаки и присоеденятся куда угодно лишь бы покормили.
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Это только последние несколько лет вектора Молдовы и Украины начали совпадать! А раньше?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы включили Приднестровье в формат урегулирования, но не нашли политического решения. Наш пример не очень хорош", - премьер Молдовы Санду о Донбассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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