 "Мы включили Приднестровье в формат урегулирования, но не нашли политического решения. Наш пример не очень хорош", - премьер Молдовы Санду о Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Санду рассказала, что Молдова в свое время включила в переговоры приднестровских лидеров, но это не способствововало политическому решению конфликта между Молдовой и непризнаным Приднестровьем.

"Проблема в том, что это "какое-то время" длится уже почти 30 лет и не понятно сколько еще будет длиться... Мы включили Приднестровье в формат урегулирования - он у нас называется 5+2, но, к сожалению, мы не пришли, не нашли политического урегулирования и не понятно, опять же, когда это произойдет. Я считаю, что вам надо искать эти методы. Я не считаю, что пример Приднестровья хорош для вашей ситуации", - сказала Санду.

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