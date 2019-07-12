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 Политика Украины
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Все про:ВР (23153) парламент (854) Парубий (1989) сессия (226)

 Парубий закрыл последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Андрей Парубий закрыл последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Парубий объявил, что последняя сессия Верховной Рады VIII созыва закрывается 19 июля. По его словам, на следующей неделе, с 15 по 19 июля, депутаты еще должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

"Десятая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года. А последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва объявляю закрытым", - сказал спикер.

Во время закрытия сессии в сессионном зале парламента также присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

После объявления о закрытии сессии в зале прозвучал гимн Украины. Также депутаты сделали групповое фото возле президиума и трибуны парламента.

Как отмечает издание, во время закрытия сессии в сессионном зале находилось, визуально, менее 100 депутатов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3137190
 
 
 Топ комментарии
 
"хороший спикер Парубий" - смешно
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В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫЕ ЛЮДИ!!!



А СТАРЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН УЙТИ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!!!


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Забоится, что будут сильно благодарить.
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Вот и хорошо. Следущая может закончить еще лучше. Караул устал.......
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Спасибо Андрюха за все. Ты был хорошим спикером!!!
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может быть, но хороший президент зеленский, тут не смеяться, тут плакать нужно...
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После отставки на радио диктором пойдёт. Вот аудитория обхохочется!
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спикером палаты 6))))) со справкой из дурки))
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А у нас страна эта та самая палата номер 6. Где за кокоинозависимого клована проглосовало 73 % зебилов. А по Чехову для них должно быть ружье, которое сами знаете что)))
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Парубію РЕСПЕКТ !
Як тут палали сраки ********** !
Та й зараз будемо бачити тут заграву !

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Самая прикукуренная рада наконец закончилась.... Слава Богу!
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Парубий- отдай служебные машины, охрану- сядь на общественный транспорт, выйди к людям и посмотри как они живут и вспомни о законах , принятых для людей за 5 лет
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Забоится, что будут сильно благодарить.
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В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫЕ ЛЮДИ!!!



А СТАРЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН УЙТИ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!!!


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Це не кінець. Далі новий прокурор і суди.
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До свиданья, наш сказочный спииикер,
Возвращайся в свой скааааазочный лес
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий закрыл последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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