 "Амаль як Лукашэнка", - беларусские журналисты о первых публичных разговорах Зеленского с украинскими чиновниками. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, схожесть стиля общения отметили журналисты "Радыё Свабода" и опубликовали видеозапись с отрывками встреч Зеленского и Лукашенко с чиновниками.

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