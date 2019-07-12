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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Амаль як Лукашэнка", - беларусские журналисты о первых публичных разговорах Зеленского с украинскими чиновниками. ВИДЕО

Во время своих первых публичных мероприятий в качестве Президента Украины Владимир Зеленский критично и эмоционально высказывался в отношении подчиненных. Почти как Александр Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, схожесть стиля общения отметили журналисты "Радыё Свабода" и опубликовали видеозапись с отрывками встреч Зеленского и Лукашенко с чиновниками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зеленского дубасить начали - актер, актер. А что, актер не может быть президентом? - Лукашенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3137167
 
   
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Два Вови, два короткомєри. Можливо в них комплекс неповноцінності із за свого короткого скажімо так росту-розміру.?
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да, Путину нравится такой символизм, такие намеки
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Набирати в команду зеків і злочинців, котрі нехтують закони і не поважають права людини - це кремлівська манера. Радійте і гордіться ЗЄлюки - ви сдєлалі ето вмєстє!
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Розбійник має певне значення. Це - не розбійник.
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Замашки диктатора! Ну, бацкина школа, а у кого же ещё учиться, как не у последнего европейского диктатора.
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а вы сравните бенз и дороги в Беларуси с Украиной - вот тогда будем делать выводы....
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Угу...вьі попробуйте для начала вдвоем в ладоши на улице Минска похлопать😅 Да и уровень жизни там не растет уже 7-мь лет. З/п в 500 у.е считается хорошей даже в столице. А так-да...войньі пока нет.
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Бенз уже все. Цена приближается к соседям. А с паРашкинкиным "налоговым маневрам" - "все" будет и дорогам)
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А я об чем...Зеленин в разливе. Зрители квартала голосуют за своего Мадуро.
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Напоминаю, что Лукашенко называют последним диктатором Европы.
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Есть отличие. У Батьки слова не расходятся с делами. Жестко, справедливо, но зато действенно.
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В нас диктатор підростає
Комплекс наполеона сказавсь 🤔
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якщо за Україну, то чому б і ні?
...хоча чудеса, то дуже малойвірна у земному житті річ..
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бледная копия Лукашенко..., хотя блазень очень старается походить на настоящего диктатора...... "Амаль як Лукашэнка", - беларусские журналисты о первых публичных разговорах Зеленского с украинскими чиновниками - Цензор.НЕТ 5941
Но нет..., порода не та...
Выйти из за рояля у него так и не получилось...
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Сравнили, извините, хрен с пальцем.
Бацька - хитрозадый колхозник, который и может и рыбку сезть и на фиг сесть.
Зельцман - тупое животное и олигофрен.
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я об этом тут говорил уже сразу после совещания на таможне
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Лука тут не причём. У Вовы учитель Беня ! 😂
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Амаль як Лукашэнка", - беларусские журналисты о первых публичных разговорах Зеленского с украинскими чиновниками. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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