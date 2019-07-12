 "Амаль як Лукашэнка", - беларусские журналисты о первых публичных разговорах Зеленского с украинскими чиновниками. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, схожесть стиля общения отметили журналисты "Радыё Свабода" и опубликовали видеозапись с отрывками встреч Зеленского и Лукашенко с чиновниками.
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"Сквернословити не такий гріх, як оббріхувати і обкрадати", - нардеп Барна объяснил свой мат в публичном споре с журналистом. ВИДЕО
"Яка это нафиг реформа", - Зеленский об изменениях в медицине. ВИДЕО
Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов. ФОТОрепортаж
"Я увидела разрушение статуса должности президента и унижение украинского государства", - Тимошенко о разговоре Порошенко и Зеленского. ВИДЕО
Чиновник Лебединского горсовета задержан на Сумщине при получении 10 тыс. грн взятки за выдачу разрешительных документов, - прокуратура. ФОТО
Комплекс наполеона сказавсь 🤔
...хоча чудеса, то дуже малойвірна у земному житті річ..
Но нет..., порода не та...
Выйти из за рояля у него так и не получилось...
Бацька - хитрозадый колхозник, который и может и рыбку сезть и на фиг сесть.
Зельцман - тупое животное и олигофрен.