 "Повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов"", - бойцы ВСУ вблизи Водяного уничтожили российскую САУ 2С1 "Гвоздика". ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсети пользователь Dmitriy Müller и публикует видеозапись.

"В ходе скоординированной работы было уничтожено 1 САУ 2С1 "Гвоздика", повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов". Результат: "Караван-300" уходит на Восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома", - пишет автор в комментарии к записи.

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