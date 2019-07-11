 "Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
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+13
Отрапортует об устойчивом прекращение огня ..со стороны ВСУ конечно.
+5
Нехай през військових слухає, поки вони говорять, а не діють.
+5
А что там долбодятел зеленский кричал про уменьшение напряжения на фронте? Вот его надо туда, пусть на передовой посидит, тварь продажная
Все то говно, что есть сейчас, ВСЕ благодаря тебе и подобным украинофобам!
https://youtu.be/hTh-TrSGk2U
2. ми на путі к устойчіваму прєкрасчєнію аґня.
3. збирається в одностороньому порядку будувати міст в Станиці Луганській, звідки наших вже відвів.
4. готує відведення ЗСУ по всій лінії зіткнення - бо орки не відійдуть
5. готовий до знищення / демонтажу укріплень на нашій стороні.
Ще скорочує військових медиків і "оптимізовує" (скорочуватиме ?!) ЗСУ + знайшов залишкове майно.
Здається, поки все.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ...... но уроков ее никто не учит....
Отак...
https://youtu.be/hTh-TrSGk2U
ОР1, 1,2,3 волны мобилизации на 90% были за Петю.
нехай скаже європейцям ні, як Петя говорив. чи СЛАБО ? не справляється на посаді, то нехай кидає. через нього вже люди загинули.
і взагалі, хто мав воювати ? янік лишив нам потужну армію ?
Головний врахх сінарчукі з лолітой
Горжусь, что не все это делали.
Раньше ВСУ не подставляли вторую щеку.
Наши с ними позиции очень близко.
Треба бути повним ідіотом, щоб не розуміти - не можливо домовитися з кацапсьим чмом без здачі українських інтересів.
або відповідай на питання, або мовчи.... як ти замовчуєш трупи на совісті незграбного зеленкіна.
ти повний лицемір.
этот упырь зелЯ служить кацапским мразям!
https://youtu.be/hTh-TrSGk2U
Опубликовано: 11 июл. 2019 г.
преЗедент, не тупи!!!
"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!