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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
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Все про:обстрел (8021) Донбасс (18916) минские соглашения (2604) артиллерия (195)

 "Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками. ВИДЕО

Бойцы ВСУ не понимают о чем можно договариваться в Россией, когда по украинским позициям на Донбассе постоянно ведет огонь вражеская артиллерия, запрещенная Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прежде всего необходимо отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса, - Путин о выполнении Минских соглашений

Источник: https://censor.net.ua/v3137077
 
 
 Топ комментарии
 
Отрапортует об устойчивом прекращение огня ..со стороны ВСУ конечно.
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Нехай през військових слухає, поки вони говорять, а не діють.
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А что там долбодятел зеленский кричал про уменьшение напряжения на фронте? Вот его надо туда, пусть на передовой посидит, тварь продажная
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Отрапортует об устойчивом прекращение огня ..со стороны ВСУ конечно.
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Пока договорились насчет моста у станицы Луганской. И там уже не стреляют.
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расскажет о стоимости бумаги,на которой записаны договора с расией..
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Счас позвоніт і узнает у моржовой# свое мнєніє....
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Гнида ватная, ты за негшо топил, схрена сейчас карикатуры постишь?
Все то говно, что есть сейчас, ВСЕ благодаря тебе и подобным украинофобам!
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Зелю своего напрягай, схрена ты голосовало за преЗЕдента который мовы не знает?
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1. нє стрєлять
2. ми на путі к устойчіваму прєкрасчєнію аґня.
3. збирається в одностороньому порядку будувати міст в Станиці Луганській, звідки наших вже відвів.
4. готує відведення ЗСУ по всій лінії зіткнення - бо орки не відійдуть
5. готовий до знищення / демонтажу укріплень на нашій стороні.

Ще скорочує військових медиків і "оптимізовує" (скорочуватиме ?!) ЗСУ + знайшов залишкове майно.

Здається, поки все.
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Не хочу не чути не бачити їх. Бажаю хлопцям з передової міцного здоров'я і повернутися живими до дому.
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Дебил Ленин в Брест Литовске тянул через Троцкого заключение мира в Германией пока немцы не захватили всю краину..как только немцы стали натупать в сторону Краснодара Кавказа брянска ленин телеграфировал Троцкому МИР НЕМЕДЛЕННО НА ЛЮБЫХ ПОВТОРЯЮ НА ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ НЕМЦЕВ!!!! по условиям Германии вся Украина легла под Германию и отрабатывали миллионы тон мяса, пшеницы и всего остального вся Украина отбывала 3 года подати и налоги и сырье и товары Германии в Украине голодомор и все остальное..а Россия Советская расстреляла практически весь Черномосркий флот за исключением 8 кораблей, которые чухнули в Севастополь и сдались Германии...
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ...... но уроков ее никто не учит....
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Только небольшая поправка: голодомор с Украиной приключился не под немцами а уже под советами.
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Краснопузые коммуняки организовали гражланскую войну, чтобы удержать власть. Погибло 20 миллионов, в 20-е годы начался голод. Потом эта коммуняцкая чума 70 лет делала сотни миллионов человек нищими.
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Кремль перед договорённостями вначале устрашает ,гопники под домом всегда так делают "Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками - Цензор.НЕТ 9162
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Нехай през військових слухає, поки вони говорять, а не діють.
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А что там долбодятел зеленский кричал про уменьшение напряжения на фронте? Вот его надо туда, пусть на передовой посидит, тварь продажная
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Медику не вистачає цензурних слів про зеліне перемир'я.
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По наших хлопцях гатять, а арта мовчить, бо зеля заборонив.
Отак...
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При пети такого не было? Чего ерничать.
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я так понимаю в армии тоже многие за Зеленского голосовали бо Петя надоел. так чего же теперь возмущаетесь? кушайте не обляпайтесь.
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Не всі голосували, а страджають всі.
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шо делать, шо делать?.. справедливость, это - философская категория...
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Передок почти весь был за Порошенко
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На тех округах голосовали не только патриоты, все ватаны которые со времен совка служат и тырят в армии, голосовали на тех же участках. Все заробитчаны там же.

ОР1, 1,2,3 волны мобилизации на 90% были за Петю.
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Знаю одного військового. Була зарплата 3тис, він бухав і жалівся. Зараз 15 тис, казав гарно годують, всеодно йому все не те. Всі люди однакові і військові також люди.
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Того кто хочет договариваться нужно на недельку на передовую пожить. Да и о чем можно договариваться если у Ху*ла единственное условие ето капитуляция Украины и возвращение ее в московскую империю.
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так хотят еврошлюхи, чтобы задобрить ***** и не "допустить эскалации"
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да, але в нас є гарант і головнокомандувач.
нехай скаже європейцям ні, як Петя говорив. чи СЛАБО ? не справляється на посаді, то нехай кидає. через нього вже люди загинули.
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А Петя говорив нi? Когда? Когда крым сдавал? Когда дамбас сдавал? Когда Дебальцево и Илловайск сдавал? Когда сдавал газовые вышки и инфраструктуру в Херсонской области? Когда поставлял окупантам в окупированный крым и дамбас свет, газ, воду и пенсии с ресурсами?
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а коли він крим здавав ? його обрали через 2 місяці після окупації.
і взагалі, хто мав воювати ? янік лишив нам потужну армію ?
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А кто ездил в крым вместе с Меркель и Оландом? Да, он тогда еще не был президентом, но по умолчанию тогда все он решал. Не лысое же что Турчинов ручная собаченка Жульки.
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"Еврошлюхи" глянули на выборы и решили раз вам пох на себя то и нам вы нах не надо
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Ствольная артиллерия кацапів..то таке..просто зе мостзі сватами.

Головний врахх сінарчукі з лолітой
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Пацаны, вы зделали это вместе!
Горжусь, что не все это делали.
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Из Горловки люди пишут, что сепары-рашисты лупят по окраинам города, а ВСУ в ответ молчат.
Раньше ВСУ не подставляли вторую щеку.
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там уже невооруженным глазом город виден "Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками - Цензор.НЕТ 6101
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сепары валят по своему населённому пункту (что не исключаю), а ВСУ должны отвечать..? нихрена не пойму..
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Не по центру валят, а по окраинам.
Наши с ними позиции очень близко.
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Те ж саме Зайцеве, це фактично окраїна Горловки.
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В Украине мы получили по факту пророссийского президента,который сейчас,что есть силы тянет за уши свою пророссийскую же партия"Слуга народа", чтобы получив большинство в ВР сдать Украину московскому узурпатору Путину. Надо спасать нашу страну от прокремлевских марионеток!
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Ми не «получілі», а нам його вибрали духовні брати тих, хто у 2014 році кричали: «Рассія ! Путін пріді !»
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Это видео - фейк, смонтированный порохоботами
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Він з пуйлом по телефону мабуть про прокат сватів домовлявся.
Треба бути повним ідіотом, щоб не розуміти - не можливо домовитися з кацапсьим чмом без здачі українських інтересів.
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Потрібно перекривати КПП на лінії розмежування в таких випадках.. Пряник на доунбасітов не діє - вони звикли до батога.. Чим швидше це зрозуміє новообрана влада - тим більше життів українських воїнів буде збережено.. Вже один бігав п'ять років зі своїм "безальтернативним миролюбством" - винесли підсрачниками.. Переставайте загравати з даунбасітами, давайте по зубах - і поменше звертайте уваги на занепокоєння старої повії Європи від цього..
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щось не чую від льончика і слова про загиблих воїнів, не шкода що зеліна політика призвела до смертей та приниження українців ?
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Про зарікання однієї екзальтованої підстаркуватої панянки з тутешнього форуму - ніколи більше в своєму нікчемному житті мені не писати - тобі нагадати, чи сама згадаєш?
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я твоїх знайомих не знаю.
або відповідай на питання, або мовчи.... як ти замовчуєш трупи на совісті незграбного зеленкіна.
ти повний лицемір.
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На Цензорі є щомісячна рубрика "Загиблі герої".. Перечитай прізвища в цій рубриці за місяці каденції часів обожнюваного тобою петі.. А потім вже щось тринди, брехлива лицемірко..
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Петька воював, а не ставив на коліна як твій зеля.
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почти 2 месяца как НЕ понимает, а соглашается с той стороной...
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Или лучше заменить первую линию обороны, на 73% ватнорогих, которые за ЭТО голосовали. Пусть покажут на деле, как надо с кацапыми мириться
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Надо подождать выборов в парламент, потом дать освоится, потом назначить новое правительство, потом провести работу с местной властью... Понимать бойцы должны! Ишь, ВСУшники порохнявые !
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кацапы не договороспособны, им верить нельзя, неужели кому-то это еще не понятно..
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Кацапи договороспособньі только с теми, кто бьєт их в рьіло.
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бо зеЛеная сопля 'хочет договорится любой ценой'
этот упырь зелЯ служить кацапским мразям!
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Закатать Кучму, Мертвечука, Бойка и Новинского в бочки и выставить на поле перед окопами. Пускай бы пару суток посидели и посмотрели о чем и с кем они все время хотят договориться.
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А что такое Минские срглашения. Я что то таких не знаю, тем более, чтобы они что то запрещали......
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в свету последних новостей даже не знаешь что написать....Киборг погиб,а Зе поговорил, вот только как и о чем. Порошенко шоу устраивал, а ботоксу явно в ноги поклонился.Так что держитесь. Толи еще будет и помните-Приказа умирать не было. А не отвечать, то такого закона нет и в уставе тоже
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ВБТ - Корчинский и Снегирев про разведение войск. Станица Луганская, Зеленский и АТО

https://youtu.be/hTh-TrSGk2U

Опубликовано: 11 июл. 2019 г.

"Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками - Цензор.НЕТ 2309
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На майдане порося катал на тракторе . Потом росию сдрыснул на время.
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и мля достать как 3 я сила не получается- из жилой застройки ведут огонь бубезяны "Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками - Цензор.НЕТ 8439
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И что что из жилой застройки бьют? Если бьют из жилой застройки то ето уже не жилая застройка а боевыеукрепления и бойницы по которым нужно открывать ответный огонь. И ето уже не наши проблемы что там местные типо жители сидят. Пару раз влупить туда ответку и местные или сами выгонят рашистов с артиллерией от своих домов или выедут оттуда. Если будем их жалеть то скоро наши дома окажутся под вражеским огнем. А рашисты как знаем не жалеют никого ни своих ни чужих. По Грозном, Беслане, Норд-Осте и еще десятках массовых убийств своими же известно.
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запрет работаем только на расстоянии если огневая в радиусе 500м до жилой застройки то привет летит а если нет то только с добра нач сектора и только спец бк с поддержкой БЛА иначе мы будем как кацапы "Чому по нас працює ствольна артилерія, заборонена, про що домовлятися?" - бійці ЗСУ обурені новими російськими атаками - Цензор.НЕТ 6284
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Порося с ордло в одной команде . Эта тварь должна сидеть долго .
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А украинофоб ....резидент ЗЕбил будет всем маниакально втирать про мир - капитуляцию,. И что может уже после капитуляции Украины на милость кровавой фашистской ********* паРаши Только тогда кремлёвские оккупанты и террористы - коллаборационисты перестанут или будут меньше стрелять и убивать .. а может и больше ну как там у них бандитов - оккупантов карта ляжет и как там им кровавый фашист ннакажет.
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Судя из видео, нашим нельзя/нечем адекватным(!!!) отвечать........😡😡😡
преЗедент, не тупи!!!
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Почему во время Илловайского котла , порося проводило парад ? Потому шо ***** потребовало убрать добровольцев с фронта ..Думайте !
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Группа американских парламентариев желает пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса. С таким предложением обратились сопредседатели украинского кокуса в Конгрессе к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Укринформ.

"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
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***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Смешно звучит ДОГОВОРИТЬСЯ С РОССИЕЙ! Московия такой наглости не терпит чтобы какая то ,а ещё и бывшая колония набралась наглости и договаривалась. Украинцы у Вас/Нас есть своё независимое государство давайте его отстаивать,а кто не снами путь валит в одну из колоний Москови, .земли там хвата на 30 территорий как Украина вместе с Крымом.
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Схоже війна надовго, до останнього патріота, а де ще платять гроші, а там вбили чи не вбили, як повезе. Мир буде, як тільки кацапня цього схоче, а до того не бачити миру Україні.
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так КРАИНУ не боронять , так ПЕРЕМОГЫ не будэ !!!!
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Наверное нужно договарится, что бы такого небыло.
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Зе дзвонив моржовому, порох теж дзвонив регулярно, а українських солдатів і далі розстрілюють.
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зеля предложит отвести дальше, на 100 километров
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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