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 Политика Украины
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Все про:люстрация (728) Стефанчук Руслан (46)

 Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО

Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал, как будет действовать новый закон о люстрации, если его примет парламент.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Ирины Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

"У нас нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал он, выступая в Раде.

Смотрите также: Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО

Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина").

Ранее Стефанчук сообщал, что Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации.

Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Источник: https://censor.net.ua/v3137024
 
   
 Топ комментарии
 
Тогда в ЗЕманде вобще останутся только акробаты и клоуны. Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2937
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нє вєрю! і в цьому списку дивовжно нема авакова,заступників сбу...
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нє вєрю! і в цьому списку дивовжно нема авакова,заступників сбу...
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Всі там будуть, цей закон потрібно зробити постійнодіючим, тобто кожні 5 років всі хто були у владі позбавляються права займати посади на наступні 15 років!
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Передвиборчий піар. Дочекалися закінчення роботи Зради і вирішили показати які вони круті.
Прихильники Зє, голосуйте за Юлю чи Вакарчука, щоб СН не мав одноосібної більшості і в Зє не зірвало дах.
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тебе не приходил в черепную коробку простейший вопрос :

КАКОЙ ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПОЙДЁТ РАБОТАТЬ НА ГОССЛУЖБУ НА МИЗЕРНУЮ ЗАРПЛАТУ ЗНАЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ КАРЬЕРУ ПРИДЁТСЯ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ ?
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Підуть патріоти України, державні люди.
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у яких немає ні дружин, ні дітей, яких треба годувати,

а авто і квартира їм від бабусі дісталась ?
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30% мест в судах вакантны. Где эти патриоты-государственники? :D
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ВСе генералы США после отставки гарантированно трудоустраиваются.У нас охотно берут бандитов и Бендеров на работу.
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у вас, в кацапии, бЕндеров конечно же берут) Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4272
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а эти генералы стали генералами за 5 лет службы ?
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спакуха, игореха! дождись новых методичек и будешь орать что "не распространяется" Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7152
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Ну да, кому они нада, вот новые прохфессиональные лица подросли уже
Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2476
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корявый и криворукая - надежда управленчества
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Як це не має Авакова? Всі члени уряду підпадають під люстрацію.
А заступники СБУ, яких призначив Зеля, дійсно не підпадають під люстрацію, бо вони не були держслужбовцями.
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він в СБУ розставив кадри януковича.
і вони відтепер в команді зе, а отже під люстрацію не потрапляють.
хтозна, може від завтра в команду ЗЕ запишуть медведчука, бойка, кілю азіріва, ще якусь наволоч.
в нас тепер іменем зеленського індульгенції роздають.
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"він в СБУ розставив кадри януковича."

Де? Які там кадри Яніковича, ви сказилися? Баканов не має і не мав жодного відношення до Януковича.
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Він же якраз сказав, що команда Зе потрапляє під люстрацію на загальних підставах. В чому індульгенція?
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А чего же Зелемойский брал "новые лица", которые попадают под закон о люстрации? Чтобы сначала их отмазать, а когда зелекторат проглотит это, то и тузов отмазать?
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АПУ в ОПУ, Украина в Малороссию, а в Малороссии Богдан не попадает под люстрацию, а только в Украине
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Тогда в ЗЕманде вобще останутся только акробаты и клоуны.
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Ты детство в курилке провёл, если не знаешь простой истины
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник."

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Рада уже закончила работу и спела хором гимн Украины, думаете они будут голосовать за этот закон и рыть себе яму? Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5563
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думаешь про это сейчас балаболят, чтобы реально принять такой закон ?

это для того, чтобы мобилизовать тех, которые лишь бы не порошенко
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Тех кто против Порошенко больше всего мобилизирует сам Порошенко и 5 лет его "ришучих і потужних".
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одного такого позавчера в Борисполе зеленая сопля мобилизировала )))))
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А что в команде зеленского уже успели наворовать Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8089? И двух месяцев не прошло
Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3493
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А это лишь бы ляпнуть порохоботу,методичка закончилась)))
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давай сравним твою и мою методички
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ну началось методичками меряться Прикольно Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6481
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Лучше быть украинским порохоботам, чем кацапской лахудрой . Правда, "америкоска" Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4862?
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Попалась ватница Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4779 Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4779 Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4779. Флаг к нее аглицкий Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8559 Значит про пригожинскую ленку все правильно. Меняй прокси - тебя разоблачили
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Тебе Коломойского мало? Нужны еще? Так их много. Особенно тех, кто стоит в тени этого самого Зеленского. Теперь можешь хохотать.
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Правильно. Щоб вичистити і тих наївних, які там опинилися, побувши у майданівській владі: Абромавічуси всякі, Данилюки і їм подібні. Повний реванш.
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Зеленский предложил расширить закон о люстрации.

Президент предлагает расширить действие закона на ряд топ-чиновников времен Порошенко, в том числе экс-президента.

Президент Владимир Зеленский предлагает расширить действие закона о люстрации на чиновников времен президентства Петра Порошенко. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook в четверг, 11 июля.

Зеленский рассказал о законопроекте, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной Рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.
По его словам, люстрировать также предлагается народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

"Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней - это безнадежный диагноз: бело-синие, красно-белые, оранжевые … На самом деле они все одной масти, им все фиолетово…Я ломаю голову, что с ними со всеми делать…Наименьшее, что можно сделать сейчас, навсегда избавить их возможности принимать участие в управлении государства. Мы предлагаем ужесточить люстрацию", - скзаал он.

Как сообщалось, Конституционный с трех попыток не смог принять решение по правомерности действующего закона о люстрации. По данным СМИ, принятие решения отложили из-за парламентских выборов.

Источник
[Зеленский предложил расширить закон о люстрации]: Посмотри! https://ua24ua.net/zelenskiy-predlogil-rasshirit-zakon-o-lyustratsii/
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Идиотизма? Ибо дебилизм более легкая эра
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О! Узнаю донецких рыгов! -ловкость рук и никакого обмана!
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***
судачат бабушки-старушки
на лавке, ушки-на-макушки:
власть всё люстрацией пугает..
а нам и хреном (по роялю) не виляет!..
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о людожер знову проснувся , видно жерти хоче
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А слабо люстрировать ублюдков которые ныкались от повесток во время войны и хером по роялю стучали?
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Ну да. русня 5 лет визжала и верещала за "преступный киевский режим". Наконец-то пришел асвабААдитель и спААситель, который этот режим уничтожит. Слава ваЗЕлину!
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ЗЕбил ти виконуеш тупо московський сценарій - зачистка України від усіх, хто прийшли до влади з Майдану,а патрiотам правим секторам ,нац корпусам,похрен на це?
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А закон зворотньої сили не має. Якщо люструвати за 14 рік, то чому б не люструвати і попердніх президентів.
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Напевно гнусавій падалі справжній рейтинг показали.
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немцы прокомментировали были заявление Портнова о политическом преследовании партийцев Порошенко. Таким заявлением Зе и его 95 не приносят плюсы Украине на международном рынке политики,а отодвигают дипломатию в угол и вряд ли захотят решения вопросов с политикой репрессий и преследований
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от зараз переконалась, що зебіли це стовідсотково вірна назва, яка відповідає всім реаліям.
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А чого раптом ?
Команда ЗЕ надано якісь привілеї ? І закон не один для всіх ?
Хто надав вийнятковості вашим кадрам ?
Ви гоніте, пацани.
З таким підходом вас люструють на гіляці.
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Що "чого раптом"? Запропонований закон ПОШИРЮЄТЬСЯ і на команду Зеленського? В чому Ви бачите винятковість? В чому порушення принципу, що закон один для всіх?
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а может и на зеленку расширить. всех кто по своей воле катался в рашу в это период тоже люстрировать..)))
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отлично. а еще лучше люстрировать соевую шайку сразу на нары
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Люстрация это хорошо. Но я не понимаю люстрацию по отношению к тем кого избрал народ, избиратели. Имеет ли право предвзятая комиссия отменять волю избирателя. Или не допускать кого-либо к избирательному процессу только потому что он уже был ранее избран. Хотя если кандидат в депутаты пойманный за руку взяточник, уголовник, убийца, педофил, вообще осужденный преступник, то недопущение к выборам вполне правомочно.
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Зе Портнов

Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5119

Фактически открытое признание того факта, что Портнов - член команды новоизбранного гаранта.
Да и с регионалами у ребят никаких проблем нет. Главный и фактически единственный враг - это предыдущая проевропейская власть, отстоявшая Украину в войне с Россией. Весьма показательно.
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Читаю комментарии и умиляюсь, какие всё-таки добрые люди на сайте, особенно те, которые штатные, они себя @дминами называют.
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Колыван-Стефанчук здоровый как дер@мо!
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Гандон - це не завжди лайка, так вирішив суд

Одного разу мешканець Тетієва під час публічної суперечки назвав міського голову Руслана Майструка гандоном. Голова образився і подав до суду. Тетїівський райсуд поґуґлив і дізнався, що «гандон» - це презерватив або погана, неприємна, підла людина, мудак. Тому суддя визнав чоловіка винним і оштрафував на 51 гривню. Той не погодився з таким висновком і подав на апеляцію. Він свою провину категорично не визнавав і наполягав, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона.

Київський апеляційний суд спеціально переглянув відео сутички і дійшов висновку, що фразою «гандон» в контексті розмови чоловік справді порівняв мера з французьким письменником-фантастом Івом Гандоном, оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі. Суд не побачив доказів того, що чоловік словом «гандон» хотів образити міського голову, а не просто згадав прізвище фантаста. Штраф скасовано, справу закрито, постанова оскарженню не підлягає.
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Мы уже знаем как Богдан попал под люстрацию)))
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Распространяться на ЗЕкоманду будет, но касаться не будет... Знаем мы эти финты ушами. Друзьям все, врагам - беззаконие...
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да просто никто не собирался держать ни Данилюка ни Обрамавичуса - оба просто попутчики и позеные идиоты
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Поорроохооссооссамм не понять очевидные вещи,,когда то нужно устанавливать правила для всех без исключения
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надо придумать. такие правила, которые касаются только политических врагов.
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Еще можно небесную сотню задним числом осудить за организацию массовых беспорядков.

Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5461
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А чем сегодня высер ЗЕ отличается от законов 16 января !?
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На допомогу коментуючим. Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3240 Щоб легше підбирати слова.

Дурень.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Дурень (значення).
Дурень, дурник, дурко, дурбецело - дурна, нерозумна, недалека, інтелектуально обмежена людина.[1]
В українській розмовній річі також використовують словосполучення: набитий дурень (безнадійний, заплішений), дурна голова, вісімнадцятий туман, мідний лоб (нерозумна і вперта людина), голова з вухами (людина, позбавлена кмітливості)[2].

Можна ще сюди: http://sum.in.ua/s/durenj



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Боюсь предстоит "ночь длинных ножей"! Беня не успокоится! Полетит вся эта мишпуха: Зеленские, Гройсманы, Коломойские, Рабиновичи, Бойки, Пинчуки!!!!
Боюсь вариантов нет! Вопрос только во времени! Готовьтесь!!!!
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Вспомните , это показывали по ТВ . Когда на майдане горели шины , эти уроды в ,,Октябрьском " снимали очередной ,, квартал" . Да им пох майдан , Украина , все кто погиб защищая Родину . Для того что-бы ,допустим, я это поддержал , для начала вова обязан как гарант выполнить предыдущую люстрацию, что он зубами за богдана держится , или он столько должен бене , что по конституции стучит как по роялю?
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Результаты закрытого социологического опроса ударили Вову по голове...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

По партийным спискам, с учетом зачислением квот партий не прошедших 5% барьер партия Зеленского получает 96-102 депутата.
Вероятность прохождения кандидатов от "Слуги народа" по мажоритарным округам колеблется в пределах 18-22 депутатов.
Возможность присоединения к фракции "Слуги народа" среди потенциальных лидеров выборов по мажоритарным округам 40-70 человек.
Итого количество членов фракции 154-194 депутата.
Результат - реализовать монопартийное большинство в Верховной Раде не удается.
Даже при максимальном давлении на мажоритарщиков потребуется как минимум голоса "Батькивщины"
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Люстрація - це покарання з визнанням політичної вини за політичні злочини, скоєні проти суспільства. Якщо зебіли вважають, що команда Порошенка (а в її складі - політичні сили, які очолюють Ю.Луценко, Віт.Кличко, Гройсман, та партія "Солідарність" Порошенка) допустили політичні злочини - то назовіть, які саме. Буде дуже цікаво почути, що, наприклад "розвязали громадянську війну"...
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Так же как сейчас на Богдана?!
Зе-банда уже показала, что им "закон не писан".
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2622

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗакон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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