 Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Ирины Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
"У нас нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал он, выступая в Раде.
Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина").
Ранее Стефанчук сообщал, что Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации.
Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Прихильники Зє, голосуйте за Юлю чи Вакарчука, щоб СН не мав одноосібної більшості і в Зє не зірвало дах.
КАКОЙ ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПОЙДЁТ РАБОТАТЬ НА ГОССЛУЖБУ НА МИЗЕРНУЮ ЗАРПЛАТУ ЗНАЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ КАРЬЕРУ ПРИДЁТСЯ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ ?
а авто і квартира їм від бабусі дісталась ?
А заступники СБУ, яких призначив Зеля, дійсно не підпадають під люстрацію, бо вони не були держслужбовцями.
і вони відтепер в команді зе, а отже під люстрацію не потрапляють.
хтозна, може від завтра в команду ЗЕ запишуть медведчука, бойка, кілю азіріва, ще якусь наволоч.
в нас тепер іменем зеленського індульгенції роздають.
Де? Які там кадри Яніковича, ви сказилися? Баканов не має і не мав жодного відношення до Януковича.
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник."
это для того, чтобы мобилизовать тех, которые лишь бы не порошенко
Президент предлагает расширить действие закона на ряд топ-чиновников времен Порошенко, в том числе экс-президента.
Президент Владимир Зеленский предлагает расширить действие закона о люстрации на чиновников времен президентства Петра Порошенко. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook в четверг, 11 июля.
Зеленский рассказал о законопроекте, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной Рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.
По его словам, люстрировать также предлагается народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.
"Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней - это безнадежный диагноз: бело-синие, красно-белые, оранжевые … На самом деле они все одной масти, им все фиолетово…Я ломаю голову, что с ними со всеми делать…Наименьшее, что можно сделать сейчас, навсегда избавить их возможности принимать участие в управлении государства. Мы предлагаем ужесточить люстрацию", - скзаал он.
Как сообщалось, Конституционный с трех попыток не смог принять решение по правомерности действующего закона о люстрации. По данным СМИ, принятие решения отложили из-за парламентских выборов.
Источник
[Зеленский предложил расширить закон о люстрации]: Посмотри! https://ua24ua.net/zelenskiy-predlogil-rasshirit-zakon-o-lyustratsii/
судачат бабушки-старушки
на лавке, ушки-на-макушки:
власть всё люстрацией пугает..
а нам и хреном (по роялю) не виляет!..
https://www.youtube.com/watch?v=Aj6VNoiWS68
Команда ЗЕ надано якісь привілеї ? І закон не один для всіх ?
Хто надав вийнятковості вашим кадрам ?
Ви гоніте, пацани.
З таким підходом вас люструють на гіляці.
Ростов вас примет всех...
Фактически открытое признание того факта, что Портнов - член команды новоизбранного гаранта.
Да и с регионалами у ребят никаких проблем нет. Главный и фактически единственный враг - это предыдущая проевропейская власть, отстоявшая Украину в войне с Россией. Весьма показательно.
Одного разу мешканець Тетієва під час публічної суперечки назвав міського голову Руслана Майструка гандоном. Голова образився і подав до суду. Тетїівський райсуд поґуґлив і дізнався, що «гандон» - це презерватив або погана, неприємна, підла людина, мудак. Тому суддя визнав чоловіка винним і оштрафував на 51 гривню. Той не погодився з таким висновком і подав на апеляцію. Він свою провину категорично не визнавав і наполягав, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона.
Київський апеляційний суд спеціально переглянув відео сутички і дійшов висновку, що фразою «гандон» в контексті розмови чоловік справді порівняв мера з французьким письменником-фантастом Івом Гандоном, оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі. Суд не побачив доказів того, що чоловік словом «гандон» хотів образити міського голову, а не просто згадав прізвище фантаста. Штраф скасовано, справу закрито, постанова оскарженню не підлягає.
Не, это не реванш..
https://ukraine.d3.ru/zelenskii-predlagaet-liustrirovat-poroshenko-chinovnikov-i-nardepov-s-2014-goda-1815254/?sorting=rating
Дурень.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Дурень (значення).
Дурень, дурник, дурко, дурбецело - дурна, нерозумна, недалека, інтелектуально обмежена людина.[1]
В українській розмовній річі також використовують словосполучення: набитий дурень (безнадійний, заплішений), дурна голова, вісімнадцятий туман, мідний лоб (нерозумна і вперта людина), голова з вухами (людина, позбавлена кмітливості)[2].
Можна ще сюди: http://sum.in.ua/s/durenj
Боюсь вариантов нет! Вопрос только во времени! Готовьтесь!!!!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
По партийным спискам, с учетом зачислением квот партий не прошедших 5% барьер партия Зеленского получает 96-102 депутата.
Вероятность прохождения кандидатов от "Слуги народа" по мажоритарным округам колеблется в пределах 18-22 депутатов.
Возможность присоединения к фракции "Слуги народа" среди потенциальных лидеров выборов по мажоритарным округам 40-70 человек.
Итого количество членов фракции 154-194 депутата.
Результат - реализовать монопартийное большинство в Верховной Раде не удается.
Даже при максимальном давлении на мажоритарщиков потребуется как минимум голоса "Батькивщины"
Зе-банда уже показала, что им "закон не писан".