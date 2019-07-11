 "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепы 8-го созыва спели гимн и устроили прощальную фотосессию возле стен Верховной Рады. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, глава нынешнего парламента Андрей Парубий поблагодарил нардепов за работу и отметил исторические решение парламента за последние 5 лет.
"Это были реально крутые годы. История это оценит. Это были невероятные вещи. Вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, закон о языке и наши реформы. К ним можно по-разному относиться... Мы спорили... так бывает и должно быть в любом парламенте, но я знаю, что каждый из нас переживал за Украину и за ее победу на передовой...", - сказал Парубий.
А по поводу кучи цифр: попробуй зайти сюда с Гугл и - о чудо!увидишь точно такой же "прицеп"!Не меряй всех по себе, болезное!
Но сначала пусть оценят украинцы на выборах. И, надеюсь, следователи, прокуроры и суд.
Зараз люди Зелі при владі вже стоять... І чогось гривня не міцніє.... і Крим з Донбасом й досі окуповані... Давайте починайте гавкати на Зеленського і його людей... А цю ВР вже не чіпайте. https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs&t=2s
Из тех, кто не пробил днище, могу отметить БЮТ, Самопомич, таких депутатов, как Егор Соболев, Лещенко, Чумак, Парасюк, Залищук и местами Наем. Остальные- продажные, ненажерлывые свиньи у госкорыта.
Аривидерчи, твари!
Пять лет шлялись черти де, явились, не запылились... Я кроме Ирки И Палубия никого там не знаю!))) КТО ЭТИ люди там? Хоть бы руки к сердцу не прикладывали, твари(((((((((((((
П.С. В президиуме, кстати, кроме Ирки Неподстилки и Палубия, есть еще и Сыроид.