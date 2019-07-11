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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (22691) парламент (852) Парубий (1988)

 "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепы 8-го созыва спели гимн и устроили прощальную фотосессию возле стен Верховной Рады. ВИДЕО

Народные депутаты 8-го созыва устроили совместную прощальную фотосессию и спели гимн Украины под стенами Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, глава нынешнего парламента Андрей Парубий поблагодарил нардепов за работу и отметил исторические решение парламента за последние 5 лет.

"Это были реально крутые годы. История это оценит. Это были невероятные вещи. Вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, закон о языке и наши реформы. К ним можно по-разному относиться... Мы спорили... так бывает и должно быть в любом парламенте, но я знаю, что каждый из нас переживал за Украину и за ее победу на передовой...", - сказал Парубий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3137007
 
   
 Топ комментарии
 
Маладцы пацриоты атлично паработали. "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепы 8-го созыва спели гимн и устроили прощальную фотосессию возле стен Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5106


Набили карманы благодаря крышеванию Порошенко опустили Украину на последнее место в Европе по уровню жизни........................................




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Сделали Украину самой бедной страной и спели гимн.
Гимнюки.
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"Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить"

Лучше бы прокуратура..
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так пані так, ваша правда, так цинічно ще не глумилися над людьми...
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особенно она луДшая біла по четвергам и пятницам
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Скокаж тут зейолопов понасобиралося "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1570
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Для полного счастья не хватает праздничного,тортилового салюта.
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Гниды, шоб вы повыздыхали... (за редкими исключениями)
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Лучше бы их "деятельность" оценили следователи и прокуроры!
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номерной, это какой уже по счету однотипный вскукарек здесь? гляду уволят тебя скота тупого - а на рабсцейке кризис. Старайся падло - а то с голодухи подохнешь!
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Дятел минстецевский, с каких это пор Чернигов стал кацапией,идиот?! У тебя только с географией и историей беда, или вообще с башкой?!Какие вы тупые - это ж мрак!))
А по поводу кучи цифр: попробуй зайти сюда с Гугл и - о чудо!увидишь точно такой же "прицеп"!Не меряй всех по себе, болезное!
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Ну Главой парламента дурак со справкой это действительно круто. Больше не надо таких крутых........
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Погоди выборов еще не было, фальшстарт чувачек
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Це була хєрова рада, але найкраща з усіх, що були і як мінімум першої з наступних.
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спасибо вам за лучшие пять лет нашей жизни !
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Побачимо які "патріоти" зайдуть у ВР з жопоблоку і зебілів малоросійських!
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в течении которых Украина оказалась самой нищей страной в Европе по уровню жизни, люди вынуждены уезжать из страны на заработки оставляя семьи.
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то це через них? Чи через кацапів, які на нас напали?
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5 лет назад, Лаур, тебя выпустили из дурки??
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скажите ,Валера, вы дятел ... или прикидываетесь ?
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Люструвати і каструвати, довічно, і дупою протягнути по українських дорогах. Скоти, злодії, українське болото.
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История оценит. И кнопкодавство, и по 50 человек в зале каждую среду и пятницу пленарной недели, и голосования с 10 попытки, и шкурные законы, принятые для "себя любимых" и "спонсоров". И, справедливости ради, некоторые действительно важные для Украины законы и решения.

Но сначала пусть оценят украинцы на выборах. И, надеюсь, следователи, прокуроры и суд.
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Каждый ответит и каждый получит по делам своим.
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Звертаюся до недоумків, котрі "женуть" на цю Верховну Раду"...
Зараз люди Зелі при владі вже стоять... І чогось гривня не міцніє.... і Крим з Донбасом й досі окуповані... Давайте починайте гавкати на Зеленського і його людей... А цю ВР вже не чіпайте. https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs&t=2s
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А как со здравым смыслом? дружба есть или неприязнь?
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сейчас Парубий снимет орендованный главный монитор.
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Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. У населенния Украины за 5 лет скопился долг за ЖКХ 70 лярдив!!!
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до свидания мой сказочный мишка, возвращайся в свой сказочный лес)))
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Ну всё, попиарились- а теперь в топку. Надеюсь, 2/3 этих тварей (минимум) мы в парламенте больше никогда не увидим.
Из тех, кто не пробил днище, могу отметить БЮТ, Самопомич, таких депутатов, как Егор Соболев, Лещенко, Чумак, Парасюк, Залищук и местами Наем. Остальные- продажные, ненажерлывые свиньи у госкорыта.

Аривидерчи, твари! "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7921
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Цитирую. "в новую Раду собралось 307 (!!!) нынешних «сидельцев», - это для Вас повторю то, что выше сказала).

Пять лет шлялись черти де, явились, не запылились... Я кроме Ирки И Палубия никого там не знаю!))) КТО ЭТИ люди там? Хоть бы руки к сердцу не прикладывали, твари(((((((((((((
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Ну, то, что Вы, кроме Ирки и Палубия (тех, кто сидит в президиуме и регулярно пиарится и торгует харями), никого больше не знаете, говорит только о том, что Вы не интересуетесь политикой и в глаза не видели ни одного заседания Рады. "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8580 Есть там приличные люди (перечислил их выше), которые на протяжении 5 лет отстаивали проукраинские позиции, пытались бороться с коррупцией и действовали в русле того, за что стоял Майдан. Но, к сожалению, они мало что могли сделать, ибо были в меншистве... А свянохряковая влада, в руках которых почти все СМИ, активно уничтожала их, коверкала сказанное ними и извращала сделанное..... Так что "мрази" там далеко не все.
П.С. В президиуме, кстати, кроме Ирки Неподстилки и Палубия, есть еще и Сыроид. "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8580
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да, начиналось все хорошо, одни еще боялись, а другие еще верили...., но перед теми, кто в этом парламенте не скурвились - снимаю шляпу..., было прикольно...
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Уходите уже в историю на..уй! Лживые,вороватые твари !
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здравствуй, новая ВР с новыми воровскими лицами! Голодными, жадными, злобными!
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и сравнительно бедными))) Еще - наглыми, беспринципными, хладнокровными. И что самое гадкое - среди них есть люди, которые тупы до безобразия!!! ТРИ класса образования, купленые дипломы университетов и докторские диссертации... А сколько человек - с судимостями! Но... это большой секрет)))
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вот и отлично. неприкосновенность снята. пора сажать
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Придурки самозакохані... Історія вже оцінила... На стіні рушниця і третій акт закінчується...
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Надеемся на скорое привлечение этих уродов к криминальной ответственности.
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Майже жодного позитивного коменту,але тоді хто ж обирав у Раду тих гівнюків?..Проклинаєте себе що обрали,наприклад,тупого козака Гаврилюка лишень за те що він всьому світові показав свою пуцьку,але в той же час збираєтесь проголосувати за Вакарчука...Який пуцьку,правда,ще не показує,але вже показав себе недалеким,нерозвинутим напівідіотом...Чи за Смешка,з надутим Гордоном рейтингом,який напхав в список отих самих що фоткаються з Парубієм...І,мабуть,не безкоштовно...І,головне,перспективи нема...Розумні від"їзджають,старі і тупі лишаються...Природній відбір...не на нашу користь...
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----------------- ЬЬЬ...... ВЫНОСИ КОЗЛОВ.....ЪЪЪ------------- "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4458
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Сама цинічна Верховна рада, цим вона і ввійшла в історію
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"Хвали мене губонька, бо розірву до щоки"..)) Что же вы так поработали, что Украина на уровне стран Африки находится по уровню ВВП? В Израиле тоже война...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепы 8-го созыва спели гимн и устроили прощальную фотосессию возле стен Верховной Рады. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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