 "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепы 8-го созыва спели гимн и устроили прощальную фотосессию возле стен Верховной Рады. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, глава нынешнего парламента Андрей Парубий поблагодарил нардепов за работу и отметил исторические решение парламента за последние 5 лет.

"Это были реально крутые годы. История это оценит. Это были невероятные вещи. Вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, закон о языке и наши реформы. К ним можно по-разному относиться... Мы спорили... так бывает и должно быть в любом парламенте, но я знаю, что каждый из нас переживал за Украину и за ее победу на передовой...", - сказал Парубий.

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