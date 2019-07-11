 Более 40 участников пикета у здания суда в Москве, где рассматривают апелляции по делу "Хизб ут-Тахрир", задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Они сами сообщили об этом на горячую линию ОВД-Инфо, передает Цензор.НЕТ.

Задержанные пришли на обжалование приговора четырех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир".

По уточненным данным, в первом автозаке находится 26 человек. Первый автозак (26 человек) едет в отдел полиции по Мещанскому району, второй (18 человек) едет в отдел полиции по Таганскому району.

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Имена задержанных в первом автозаке: Абдурашитов Нури, Кишпидинов Мухаммад, Темиркалиев Нариман, Умеров Таир, Хакимов Дилявер, Мамутов Ленур, Крестов Шакир, Назлымов Ибриш, Сайдаметов Ибриш, Хайбуллаев Сейтмамут, Алиев Эмин, Факидов Исмаил, Якубов Арсен, Сейдалиев Мустафа, Джаппаров Нариман, Абдураманов Мустафа, Сеферов Ремзи, Абдуразаков Кемал, Ибрагимов Ибраим, Сеитаблаев Мустафа, Неджиев Нарим, Меджитов Сервер, Асанов Зейнур, Газиев Бекир, Кадыров Айдер, Карахалилов Азиз, Гафаров.

Имена задержанных во втором автозаке: Измаилов Элеонор, Джелялов Рустем, Хощу Осман, Абдуллаев Эдем, Сайфулин Изет, Джемилев Мустафа, Бейтуллаев Ремзи, Камилов Рефат, Абдуразаков Осман, Ахаев Марлен, Таиров Рустем, Ибраимов Нариман, Гавриков Александр, Аппазов Зинур, Алиев Эдем, Рустемов Эмин, Умеров Аметхан, Усеинов Кязим.

"Сегодня, 11 июля 2019 года, проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по "делу Хизб ут-Тахрир" (первая Бахчисарайская группа) в Верховном Суде РФ в городе Москва. Под зданием суда были задержаны и погружены в автозаки больше 50-ти человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами. Сейчас задержанные находятся в полиции", - сообщает Крымская солидарность.





































































Напомним, Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов являются фигурантами первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир", задержанные в результате массовых обысков в домах крымских татар-мусульман г. Бахчисарая, 12 мая 2016 года.

После задержания все четверо были помещены в СИЗО г. Симферополь, где находились 2 года по сфабрикованным и необоснованным обвинениям. В мае 2018 года дело было передано в Северо-Кавказский окружной военный суд, крымчан этапировали из Симферополя в российский Ростов.

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде г. Ростов-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание в отношении фигрунтов "дела Хизб ут-Тахрир", на котором был оглашен приговор первой бахчисарайской группы. Решением суда все четверо крымских татар мусульман были признаны виновными в совершении преступлений.