 "Это ад! Там такое пламя! Просто вообще капец!", - под Москвой горит Северная ТЭЦ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, загорелись емкости с топливом. В сети появились видеозаписи пожара на ТЭЦ. По данным российских СМИ, пожар, возник в результате взрыва в одном из помещений ТЭЦ и перекинулся на расположенное рядом общежитие.

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