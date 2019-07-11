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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Москва (2625) пожар (3587)

 "Это ад! Там такое пламя! Просто вообще капец!", - под Москвой горит Северная ТЭЦ. ВИДЕО

На Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах полыхает сильнейший пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, загорелись емкости с топливом. В сети появились видеозаписи пожара на ТЭЦ. По данным российских СМИ, пожар, возник в результате взрыва в одном из помещений ТЭЦ и перекинулся на расположенное рядом общежитие.

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Источник: https://censor.net.ua/v3136936
 
   
 Топ комментарии
 
Каждому украинцу должен нравиться запах пожарищ со стороны Московии
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Главный инженер уже прошёл паспортный контроль в Шереметьево и направляется в первую попавшуюся страну.
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а хотели Москву сжечь ))))))))))))))
она сама скоро сгорит к чертовой матери
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Адам Альбрехт.
Наполеон в горящей Москве.
Гуашь, ватман Холст, масло. 1841 год. Фрагмент


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Вот еще прямой эфир
https://www.youtube.com/watch?v=3WcJ3m9xFyY
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Как ТЭЦ то называется ,не Лошарик случайно ??? "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7442
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Скажи ка дядя ведь не даром,
Москва спаленная пожаром.
Китайцам была отдана? "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7433
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Надо выразить сочувствие кацапам - принести к их посольству севшую батарейку из брелка сигнализации.
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Ну прям горят люди на работе. Можно сказать даже жгут не по-детски.
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Сейчас в РФ сибирские леса горят, там огонь распространился на сотни км, туда РФ направили всё что есть даже армию и пока ничего не могут сделать с этим пожаром.
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Кого кацапы обвинят: украинцев или грузин? "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7526
Первая мысль конечно -- ЦРУ.
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Может, разыграют в лотерею - кому выпадет быть виноватым, а кто просто "нагнетает русофобию".
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НАТА вводи вайска иначе раисе писда моржовая
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Ахахах яке лишенько, жаль не вся москва
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Господь, там уже ничего не исправить - жги! А. Уже?
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Що згорить, то не потоне. Правда кацапи?
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тож не підводний Лошари", мабуть все таки згорить "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 303
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никогда не радуйся чужой беде
страдают простые люди / не Путин /
радость часто бывает не долгой
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та пішли лісом всі ті кацапи.
вони хутіна обрали і у всьому підтримують.
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нету там людей, родимый, одни москалі…
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Там гордость за намкрыш зашкаливает и 87% рейтингуют фюрера с его "заблудились", "ихтамнет", "вежливо стали за мирными", "адиннарот" и тд. Пусть немного отвлекутся от Украины!
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То не прості люди, то "кримнашисти" **.ні. Чим більше їх згорить, потоне чи просто здохне, тим менше їх буде на Донбасі. Слава Нації!
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Это просто какой-то праздник. А на кремль не перешел?
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Сейчас начнут у Сименс просить продать турбины)
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Я боюсь ошибиться, но вероятно пожар произошёл из-за того, что температура возгорания топлива оказалась ниже интенсивного процесса окисления, сопровождающегося излучением в видимом диапазоне и выделением тепловой энергии, который в свою очередь оказался в критической близости от топлива?
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Дуалізм відчуттів...пожежа у людей то дуже погано, але ж то не люди, а кацапи. Значить, що пожежа у кацапів то добре. Все, ніяких дуалізмів, все просто та ясно.
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"И что, сильно горит?
Думаешь, пока приедем, все сгорит?"
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как и на лошарике, взрыв и потом пожар. в распредщите опять коротнуло.
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И да постигнет перст Божий преисполнением сего неуважающих предков и учителей своих как и тех, кто обижает слабых и немощных.
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Вчера приснился сон прекрасный:
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Фурсин, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели,
Горели ******* так!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Это ад! Там такое пламя! Просто вообще капец!", - под Москвой горит Северная ТЭЦ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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