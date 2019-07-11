 "Это ад! Там такое пламя! Просто вообще капец!", - под Москвой горит Северная ТЭЦ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, загорелись емкости с топливом. В сети появились видеозаписи пожара на ТЭЦ. По данным российских СМИ, пожар, возник в результате взрыва в одном из помещений ТЭЦ и перекинулся на расположенное рядом общежитие.
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Ядовитые отходы Дарницкой ТЭЦ на жаре превращаются в пыль, их грузят открыто в центре Позняков, - экоактивист Гайдуков. ФОТО
"У нас просто наклеек не хватит. Это капец. Совещание наверное", - активисты проекта "Зупини лося" попытались очистить территорию возле ГПУ от неправильно припаркованых автомобилей. ВИДЕО
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"Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу. ВИДЕО
"Горим, горим!": Появилось видео начала пожара на борту Superjet в Шереметьево, снятое из иллюминатора. ВИДЕО
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Гори гори ясно!
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Каждому украинцу должен нравиться запах пожарищ со стороны Московии
она сама скоро сгорит к чертовой матери
Наполеон в горящей Москве.
Гуашь, ватманХолст, масло. 1841 год. Фрагмент
https://www.youtube.com/watch?v=3WcJ3m9xFyY
Москва спаленная пожаром.
Китайцам была отдана?
Первая мысль конечно -- ЦРУ.
страдают простые люди / не Путин /
радость часто бывает не долгой
вони хутіна обрали і у всьому підтримують.
https://youtu.be/cYjTYQK5BlI
Думаешь, пока приедем, все сгорит?"
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Фурсин, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели,
Горели ******* так!