 Россию на картах можем называть Московией, поможем вернуться им к истокам, - советник Зеленского Потураев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Ukrlife.TV, опубликованном на YouTube.
"Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна длительное время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам - давайте мы им поможем", - отметил Потураев.
Он также высказал мнение, что по сути Россия является "временно неподконтрольными Китайской Республике территориями".
Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.
"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России - ред.) - российский", - заявил он.
В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook заявил, что "сочувствует" Зеленскому, который имеет таких помощников и назвал инициативу переименовать Россию в Московию ерундой.
Дуже достойна людина
Предки ваші - вятічі, крівічі, мєрь, вєсь, мурома і т.д.
А Новгород завоювало московське князівство за батька чи діда івана грозного. Єдиної Русі тоді вже давно не було. Ми вашу історію краще від вас знаємо, лапоть.
Кстати было два отдельных райхкоммисариата,- райхкомисариат Украина и райхкоммисариат Московия. Тоесть даже немцы понимали, что украинцы и русские, это два совершенно разных народа.... (Это тем, кто говорит про МЫШЕБРАТЬЯ и АДИННАРОТ)
В том числе эти исследования полностью подтвердили, что русские - это не славяне, а только русско-говорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, - это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!!! В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!!
Есть только около славянский русский язык,но и в нем 60-70% не славянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянских языков - любой (кроме русского).
Це так. Але дивує лише один момент: мітахондрії передають генофонд матері - бабці-прабабці. А гаплогрупи (угрофінські) - за чоловічою лінією.
Історично склалося так що перше пришестя ординців (воїни-чоловіки) масово трахали мордовських баб. Їхні бастрята і стали основою нинішнього "вялікого рузгого народу".
Може в останньому припущенні я помиляюся?
Поезжайте в любое село под Киевом и вы услышите эту речь!»
Академик В.Ключевский
Например, Хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
В лапотной кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, кору ... Только с Х1 века в Залесье появились овощи но употреблялись без предварительного измельчения.Угро - финские предки жителей современной России не имели понятия о существовании салатов, винегретов, довольствуясь паренными: репой, огурцами, свеклой. А салаты появились лишь в Х1Х веке, позаимствовав их технологию у европейских народов (поляки, украинцы, немцы, белорусы,литовцы и др.).
если ,вы это сделаете - это для вас большущий RESPECT,ПОВАГА,УВАЖЕНИЕ
"русский язык" оставить в покое, "Россию" писать "Расея", "российский" писать "расейский", а "россиянин" - "расиянец".
(те що на східному краї мапи, називається Tartariae i Mordvani
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с ХV111 в. замаскировалась под вяликороссов якобы русских...и портит жизнь всем соседним народам.
. волость от карел. volost, фин. volosti,
округ(а) от карел. okruuka, коми oukruga,
деревня от вепс. ******, deron, derevn,
погост от вепс. рagast и карелс. pogostu,
поселок от карельск. posolku,
капуста от карел-финск. kapustahuuhta,
нива от карел-финск. niiva,
огород от карел. ogrodu и коми akgarod,
пусто, пустошь от карел. puustos и вепс. puust,
усадьба от карел. и коми usat'bu,
участок от карел. ucuasku,
поляна от карел. pluanu,
роща от карел. roshsu и коми rossha, roshta,
тундра от прибалт-финск. tunturi, tuntur,
канава от карел. kanoava, konuava,
пруд от карел.и ср.финск. pruttu, pruudu,
брод от карел. brodu и коми brцdu,
верста от коми vers и карел. virsta,
путь от карел. puwtti и коми "PUTINA" (происхождение фамилии Путин),
телега, тележница от карел. telegu и коми telezhnei,
крюк от карело-финск. kruwga, kruwkka,
место от карел. и коми mesta,
омут от коми-карел. omutta,
родник от финск-карел. rodniekku, rodňikka,
Это потому, что на юге сидели славяне, а во-всей Великоруссіи чухны разныхъ поколеній."
Даль Владимир Иванович
Слово русский придумано россиянцами как производное от слова Русь.
Когда они мечтали из Украиньі малороссию сделать в 19 веке, но как обьічно что то пошло у кацапов не так.