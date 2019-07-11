 Россию на картах можем называть Московией, поможем вернуться им к истокам, - советник Зеленского Потураев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Ukrlife.TV, опубликованном на YouTube.

"Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна длительное время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам - давайте мы им поможем", - отметил Потураев.

Он также высказал мнение, что по сути Россия является "временно неподконтрольными Китайской Республике территориями".

Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.

"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России - ред.) - российский", - заявил он.

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В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook заявил, что "сочувствует" Зеленскому, который имеет таких помощников и назвал инициативу переименовать Россию в Московию ерундой.