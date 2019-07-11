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 Россию на картах можем называть Московией, поможем вернуться им к истокам, - советник Зеленского Потураев. ВИДЕО

Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев предлагает называть Российскую Федерацию Московией, а русский язык - российским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Ukrlife.TV, опубликованном на YouTube.

"Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна длительное время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам - давайте мы им поможем", - отметил Потураев.

Он также высказал мнение, что по сути Россия является "временно неподконтрольными Китайской Республике территориями".

Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.

"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России - ред.) - российский", - заявил он.

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В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook заявил, что "сочувствует" Зеленскому, который имеет таких помощников и назвал инициативу переименовать Россию в Московию ерундой.

Источник: https://censor.net.ua/v3136933
 
   
 Топ комментарии
 
До 1725 годв во все всех международных договорах и исторических документах значилось Московское государство. Не было России.
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З п'того сторіччя Піднебесна володіла частиною земель, які тепер захопила росія.
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Тяжелый случай у тебя, если даже такой упоротый порохобот, как Али Хасан, тебе мозги вправляет относительно Китая, учи матчасть.
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Россию на картах можем называть Московией/ чем ближе выборы тем чаще убеждают Можем слуги народа Коломойского. /Зеленский о возможном спецстатусе для русского языка на Донбассе: Если у дончан будет специальная просьба, я не вижу никакой проблемы. /"Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский.
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Цей Потурпєа, схоже порушив субординацію. Є у мене підозра, що про свої ідеї він не розповів сєлавєку с русскагаварчщєй чєлюстью такому собі Разумкову, рукааадітєлю проекта СЕ і одному з кураторів Зєлєнсеого
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А я наверху на месте московии прочитал Мала Украина.
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Доводилося працювати разом із його дядьком Сергієм Потураєвим
Дуже достойна людина
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Моксель *********, піде в розвал, головне вчасно забрати українські землі.
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Лапшу перед выборами зебени вешают, чтобы переманить разношерстный электорат.
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Табуретку из-под Порохлова показного патриотизма выбивают!
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Любой умеющий мыслить самостоятельно человек взглянув на карту древней Руси увидит что она равной мере распологалась на территориях современной России, Украины и Белоруссии и в ее составе если можно так назвать ее вечное междуусобие кроме Киева и Чернигова входили такие города как Новгород, Смоленск, Рязань, Суздаль и тд..
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Вивчи історію, а потім пиши про це. Новгород і Смоленск не був у сладі московії, а Рязань не входила до складу Русі...
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Так тогда Московии не было как таковой и Украины и украинцев не было. Была Русь и жители ее русичи предки современных русских, украинцев и белорусов..
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Предки українців - поляни, древляни і т.д.
Предки ваші - вятічі, крівічі, мєрь, вєсь, мурома і т.д.

А Новгород завоювало московське князівство за батька чи діда івана грозного. Єдиної Русі тоді вже давно не було. Ми вашу історію краще від вас знаємо, лапоть.
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Я тебе про Русь говорю времен государственности где уже не говорили про полян древлян и тд... Ты еще неандертальцев и эректусов мне вспомни..
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Хоть ты и порохобот, но истина дороже..
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так переможемо ! .... ПАРЄ прос#али. ... війська відводять .... сепарів призначають в адміністрації ... у головного Кловуна публічні виступи на "російськом язіке" ... смотрящій за Кловуном бажає надати "російському язіку" офіційного статусу на дамбасе - Кловун це підтримує ...
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А ведь был же Reichskommissariat Moskowien (кстати с Крымом, нацисты Крым тоже отдали русским).... На фоне всех этих КрымНАШей, фашистов Дугиных, Прохановых, Жириновских и Путлеров, название Московиен очень подходит современной России, зараженной вирусом рашизма и фашизма...

Кстати было два отдельных райхкоммисариата,- райхкомисариат Украина и райхкоммисариат Московия. Тоесть даже немцы понимали, что украинцы и русские, это два совершенно разных народа.... (Это тем, кто говорит про МЫШЕБРАТЬЯ и АДИННАРОТ)
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По мифам российского национального сознания нанесен новый удар!!! Вначале исследования генофонда руського народа, проводившиеся российскими учеными , показали, что генетически русские - вовсе не славяне, а чистокровные финны,ничем не отличающиеся от мордвы. По сообщению московского Центра Льва Гумилева, русские ученые впервые в истории провели не-слыханное исследование русского генофонда - и были шокированы его результатами!!!
В том числе эти исследования полностью подтвердили, что русские - это не славяне, а только русско-говорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, - это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!!! В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!!
Есть только около славянский русский язык,но и в нем 60-70% не славянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянских языков - любой (кроме русского).
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>>Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, - это татары<<
Це так. Але дивує лише один момент: мітахондрії передають генофонд матері - бабці-прабабці. А гаплогрупи (угрофінські) - за чоловічою лінією.
Історично склалося так що перше пришестя ординців (воїни-чоловіки) масово трахали мордовських баб. Їхні бастрята і стали основою нинішнього "вялікого рузгого народу".
Може в останньому припущенні я помиляюся?
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Всё так ! Кацапы - это вообще и близко не славяне. Это помесь финно-угорских племён и монголо-татар. А настоящая Русь - это Украина, и только украинцы по праву могут называться русскими.
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«Хотите узнать язык на котором говорила древняя Русь?

Поезжайте в любое село под Киевом и вы услышите эту речь!»
Академик В.Ключевский
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И не только под Киев, но и под Харьков. Даже в донбасских селах говорили на украинском, который плавно перешел в суржик.
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оправославленное орусаченное отребье разных подордынских народов...
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дурне та хитре.Пообещать жениться не значит жениться.Сказать Можем это не только не сделать, а даже не пообещать.
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На протяжении с ХІ до ХХ века основу рациона жителей москалей кацапов Залесья, а затем Московского улуса и княжества потом России - орды составляли грубый чёрный хлеб и всевозможные каши на воде.
Например, Хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
В лапотной кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, кору ... Только с Х1 века в Залесье появились овощи но употреблялись без предварительного измельчения.Угро - финские предки жителей современной России не имели понятия о существовании салатов, винегретов, довольствуясь паренными: репой, огурцами, свеклой. А салаты появились лишь в Х1Х веке, позаимствовав их технологию у европейских народов (поляки, украинцы, немцы, белорусы,литовцы и др.).
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вони не знали шо таке борщ? от чому вони такі агресивні
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А самое главное национальное «русское блюдо» - щи - тоже мало напоминает блюдо для человека. «Настоящие (древние) кацапские щи» представляли собой крупные вареные куски иногда даже гнилой капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! Готовились щи без соли, масла и специй.
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Россию на картах можем называть Московией, поможем вернуться им к истокам, - советник Зеленского Потураев
если ,вы это сделаете - это для вас большущий RESPECT,ПОВАГА,УВАЖЕНИЕ
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Отличная идея .Тем более ,действительно пассия длительное время называлась московский и терапией,а киевская Русь в Киеве
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Россия с Крымом и Донбассом(Новороссией) больше похожа на Райхкоммисариат МОСКОВИЕМ, чем собственно на Россию или РСФСР... Название Московия, более точнее бы отрожало сущность современного ПутинРейха....
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Все вірно... В Україні є руська мова, є українська.... а на росії відповідно мова російська, а ж ніяк не руська! А ще в нас самі гарні дівчата....і це не проф. моделі, а звичайні киянки https://www.youtube.com/watch?v=0HTowHyah0M&t=4s
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ТО, что в написание нужно внести поправки - приветствую! Но разумные!
"русский язык" оставить в покое, "Россию" писать "Расея", "российский" писать "расейский", а "россиянин" - "расиянец".
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И еще... Обязательное употребление следующих конструкций: НА московии, НА рф, НА мордоре....
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Ето хорошая идея развернуть московитское оружие против самой же Московии и показывать на картах разейскую Федерацию не как единое целое а как разрозненные княжества.
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« МЫ в Европе знаем единственную Русь - Киевскую, последним королём которой был Данило Галицкий» / Из письма Вольтера Еатерине -II|
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Карта "Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії" (1712) нюрнберзького картографа Йоганна Баптиста Гомана (1664-1724). Основою для цієї німецької карти послужили карти України Гійома Левассера де Боплана сер. XVII століття.

(те що на східному краї мапи, називається Tartariae i Mordvani

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Еще удивительнее, как казламордые москали предки якобы с ХV111 века русских ? готовили очень редкий для них продукт мясо. В Залесье а с ХV111 века якобы России особенный способ приготовления мяса животных с душком. Вряд ли кто сейчас согласится отведать вкусовой букет трёхнедельной падали? Отсюда и пошла довольно часто встречающаяся в лапотной якобы России фраза о трехнедельной «свежести» того или иного продукта.
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с ХV111 в. замаскировалась под вяликороссов якобы русских...и портит жизнь всем соседним народам.
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чо? в украинском язьіке нет слова русский, есть только "російський". так почему тогда не российский.
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потому что чукчи и буряты тоже россияне
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Російська мова є зміненою староболгарською мовою з додаванням тюркських та інших іноземних слів. Тому її не треба вважати слов'янською.
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вона слов"янська.. як не крути.. хоча і штучна
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Штучно створена мова не може були слов'янською, бо усі слов'янські мови належать слов'янам, а ропійська не належить слов'янам.
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В Орде нехилая истерика разразилась!Правильное решение.
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Вот это наш человек /Сработаемся/ Америка- Американцы Австрия- Австрийцы Украина -Украинцы расия -расиянцы Нужно в оборот вводить официальное название расеянцы А то страна россия а они русские Какие нахрен эти угро-финны русские Перетянули древнее название наших земель Русь исковеркали его и пользуются
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По поводу языка, например, «русская» околица происходит от карел. okollisa,

. волость от карел. volost, фин. volosti,
округ(а) от карел. okruuka, коми oukruga,
деревня от вепс. ******, deron, derevn,
погост от вепс. рagast и карелс. pogostu,
поселок от карельск. posolku,
капуста от карел-финск. kapustahuuhta,
нива от карел-финск. niiva,
огород от карел. ogrodu и коми akgarod,
пусто, пустошь от карел. puustos и вепс. puust,
усадьба от карел. и коми usat'bu,
участок от карел. ucuasku,
поляна от карел. pluanu,
роща от карел. roshsu и коми rossha, roshta,
тундра от прибалт-финск. tunturi, tuntur,
канава от карел. kanoava, konuava,
пруд от карел.и ср.финск. pruttu, pruudu,
брод от карел. brodu и коми brцdu,
верста от коми vers и карел. virsta,
путь от карел. puwtti и коми "PUTINA" (происхождение фамилии Путин),
телега, тележница от карел. telegu и коми telezhnei,
крюк от карело-финск. kruwga, kruwkka,
место от карел. и коми mesta,
омут от коми-карел. omutta,
родник от финск-карел. rodniekku, rodňikka,

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Поддержка 100%. И должность "президент" переименовать в "царь", а также переименовать граждан в холопов, а депутатов в бояр, и обязательно провести импортозамещение одежды на лапти, косоворотку, ватник, шапку-ушанку.
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"Ща позвоню Баканову по поводу этого черта" (c)
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"Что Погодинъ ни говори, а гораздо более половины земляковъ нашихъ - обрусевшая чудь. Посмотрите въ Тверской на Карелъ, въ Нижегородской, Пензенской, Симбирской и др. на Мордву, Чувашь - они обрусели въ глазахъ нашихъ, и нынешнее поколеніе не знаетъ более своего языка. Тоже виделъ я въ Пермской, Вятской и - Орловской; пусть решитъ Погодинъ, какъ Историкъ, какого поколенія чухны жили въ орловской, но это чудь. Одна половина Курскаго населенія также.

Это потому, что на юге сидели славяне, а во-всей Великоруссіи чухны разныхъ поколеній."

Даль Владимир Иванович
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Молодчага! Абсолютно с ним согласен - нужно наконец назвать вещи своими именами Рашка, на самом деле, аж до Петра 1 называлась Московия. Жаль только, что такие грамотные мысли никогда не поддержит такой преЗЕдент ...
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В украинском язьіке нет слова русский.
Слово русский придумано россиянцами как производное от слова Русь.
Когда они мечтали из Украиньі малороссию сделать в 19 веке, но как обьічно что то пошло у кацапов не так.
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Бо кайапська рукожопість закладена в лишню хромосому
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Люто плюсую! Кпцапія це момковія! І писать не через ру а ра, расєянець, расісія
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Ну,и кто мне тут на цензоре пел про незаменимого Вятровича?Вот парняга дело предлагает, а тот до этого и не додумался.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссию на картах можем называть Московией, поможем вернуться им к истокам, - советник Зеленского Потураев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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