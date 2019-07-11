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 Политика Украины, Общество
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Все про:Борисполь (581) Зеленский (2099)

 Годунок передумал подавать в суд на Зеленского: "Это маленькое недоразумение, его окружение подало ему неправдивую информацию, президент разберется". ВИДЕО

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок отказался от намерения подавать в суд на Президента Украины Владимира Зеленского и назвал недоразумение вчерашнюю ситуацию, когда Зеленский выгнал его из зала, назвав разбойником.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом Годунок рассказал в специальном видеообращении.

"Я хотел бы, чтобы все поняли, что я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. То, что сегодня, кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт - это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет... Я не иду в СБУ, я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация. Президент разберется в этой досадной ситуации в которую мы оба попали и соответственно среагирует и покажет, что никакой я не бандит", - сказал Годунок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3136926
 
 
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Если первую и третью буквы заменить на С то получится Сосунок. )))
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с НАМЕКОМ --МАЛЕНЬКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ что имелось ввиду САМ или вчерашний лай и грызня Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 1506
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Царь просто не знал - это подлые бояре ему там что то нашептали
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На жаль у нас таке суспільство, холопи і холуї.
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Быстро Баканов объяснил чёрту на кого не нужно крошить батон. Гэбьё рулит.
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Чомусь видали мій комент.
Я не маю права вважати Годунка малоросом?
ЧОМУ?

Годунок - малорос.
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так и знал, что так и будет, особенно после СБУ
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расстроился? а как хорошо все начиналось, столько говна вылили на ЗЕ и тут такой облом. Бу-га-га.
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А, до чого тут лайно на зе? Гірший за завгара, вчиться у пукіна, той, як гопник з підворотні і цей туди ж.
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Льойтнант дав указівку і всьо, а вдоль дороги мёртвьіе с косами стоять.И тишина...
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Можно просто сказати був "Розбійний напад" чи ні?
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Він служив у беркуті. І коли прийшли до підозрюваного у наркоторгівлі, то нічого не знайшли. З напарником він забрав 300 гривень і телефон, прикував підозрюваного до батареї, і примусив його матір знайти 1000$. За тим телефоном і викрили їхню групу перевертнів.
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І наліпку ;ЗЕ!; на машину поверне?
А по темі- за Зєльою великі люди стоять. Гадаю, з маленького Вови таки велике ***** вийде.
Зате тепер Зєля у нас на найближчі 40 років.
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Думаю, що не досидить,навідь, строку.Головне, щоб не втік. Ярош обіцяв повісити, Ляшко заколоти вилами, чекаємо.
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Там майна награбованого - сидіти не пересидіти. Зе забажав би - той йому б і ноги цілував.
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Что значит неправдивую информацию, по факту суд признал его виновным в разбое и превышении полномочий. А теперь оно наколядовало во власти 5 квартир в Киеве и заправку.
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осужден по трем статьям с чистосердечным, шо можно еще мяукать? обычный уголовник
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СБУ похоже ,пояснило разницу между "ты что, не слышишь?" и реально не слышать. А разница в два уха как минимум.
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--- Я не иду в СБУ---

она сама ко мне уже приходила.. Годунок передумал подавать в суд на Зеленского: "Это маленькое недоразумение, его окружение подало ему неправдивую информацию, президент разберется" - Цензор.НЕТ 6869
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нескончаемая надежда лоха остаться у кормушки...
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Спирали истории, которые ОНИ хронически выбирают.

Витя-завгар:
Хто це сказав? Підніміться!



https://www.youtube.com/watch?v=ftVQLgSV2dg&fbclid=IwAR3CQC-uKxsHtBGSwO0WVV1FWjGSAx1jGBUaxhb04aRS_zz4zAwcEg_9V4Y





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Наверное все таки Баканов черту позвонил, вон как заговорил зебил
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и кого он имел ввиду под "маленьким недоразумением" ?
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это все бояре оклеветали - а царь он справедливый
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Луки чи *****? Це Україна а тобі у тайгу до ***** .
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Не нервничайте, всё у вас будет нормально. А нашей стране, возможно, еще предстоят мутные времена.
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Не хватило смелости, это ж не пенсионеров прессовать
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так а теперь ЗЕ может припомнить ему все обидные слова сказанные в горячке...
да...за базар отвечать, это не хвостом вилять
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"Что ж ты, фраер, сдал назад.

Не по масти я тебе.

Ты смотри в мои глаза.

Брось трепаться о судьбе.." (с)
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Ну вот и ладушки. Дякую, пан президент, Вы все сделали правильно.))
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цей хлоп з Юлькіного гнізда.
бачила її рекламу - такого прем'єра потребує країна і презедент.
може в цьому справа ?
жаба і гадюка ?
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да, видимо партия боХини приказала спустить на тормозах
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"протеже" порохоботов обхезался...
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Это маленькое недоразумение - це звернення? Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 7515
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Не хочет судиться с Ссанычем. Ссыкун ссыкуна видит...
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Таки дозвонился Зеля до Баканова и черт был опущен!
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Нєдорозумєніє, це те що в керівництві міської ради, працює розбійник. Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 4821
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Видимо ЗЕ всетаки переговорил с Бакановым. Позорище, люди без совести и чести, шо одно шо второе!
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Значит, будет коалиция Слуга народа + Батькивщина.
Бандюку объяснили, чего делать не следует.

Поросятники, вам кабздец ))))
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Диви, щоб коаліції з Моржовою Хмиздою та "єдім росісю" не було.
Хоча... Таким, як ти, "всьо равно, какой там флаг, лішь би хавка і півас дєшьовиє билі, і свати по тєлєку".
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Та да, две пророссийские консервы - жаба и гадюка
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Zero Word Replacer: робимо новини прозорими!



Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться" - Цензор.НЕТ 2127

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГодунок передумал подавать в суд на Зеленского: "Это маленькое недоразумение, его окружение подало ему неправдивую информацию, президент разберется". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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