 Годунок передумал подавать в суд на Зеленского: "Это маленькое недоразумение, его окружение подало ему неправдивую информацию, президент разберется". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом Годунок рассказал в специальном видеообращении.
"Я хотел бы, чтобы все поняли, что я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. То, что сегодня, кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт - это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет... Я не иду в СБУ, я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация. Президент разберется в этой досадной ситуации в которую мы оба попали и соответственно среагирует и покажет, что никакой я не бандит", - сказал Годунок.
Я не маю права вважати Годунка малоросом?
ЧОМУ?
Годунок - малорос.
А по темі- за Зєльою великі люди стоять. Гадаю, з маленького Вови таки велике ***** вийде.
Зате тепер Зєля у нас на найближчі 40 років.
она сама ко мне уже приходила..
Витя-завгар:
Хто це сказав? Підніміться!
https://www.youtube.com/watch?v=ftVQLgSV2dg&fbclid=IwAR3CQC-uKxsHtBGSwO0WVV1FWjGSAx1jGBUaxhb04aRS_zz4zAwcEg_9V4Y
да...за базар отвечать, это не хвостом вилять
Не по масти я тебе.
Ты смотри в мои глаза.
Брось трепаться о судьбе.." (с)
бачила її рекламу - такого прем'єра потребує країна і презедент.
може в цьому справа ?
жаба і гадюка ?
От же ж ссыкун...
Бандюку объяснили, чего делать не следует.
Поросятники, вам кабздец ))))
Хоча... Таким, як ти, "всьо равно, какой там флаг, лішь би хавка і півас дєшьовиє билі, і свати по тєлєку".