 "Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, учения проходили под руководством инструкторов 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и канадских военных.
"Украинские военные отработали хорошо. Все, что здесь происходило было профессионально подготовлено и организовано", - говорит американский военнослужащий Натан Барлоу.
"Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров. Мы с удовольствием с ними работаем", - рассказывает его коллега из Канады Метью Викс.
пять лет боевого опыта... когда из ничего появилась Армия и если б не то что помогали а просто не мешали паркетные, карьеристы и воры...кто знает.. где бы уже были наши козаки!!!
Маємо навчитись знищувати ворога без зайвих рухів та за будь-якої можливості.