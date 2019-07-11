 "Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, учения проходили под руководством инструкторов 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и канадских военных.

"Украинские военные отработали хорошо. Все, что здесь происходило было профессионально подготовлено и организовано", - говорит американский военнослужащий Натан Барлоу.

"Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров. Мы с удовольствием с ними работаем", - рассказывает его коллега из Канады Метью Викс.

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