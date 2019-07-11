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 Политика Украины, Общество
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 "Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады. ВИДЕО

Бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады провели учения, на которых отрабатывали освобождение населенных пунктов от террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, учения проходили под руководством инструкторов 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и канадских военных.

"Украинские военные отработали хорошо. Все, что здесь происходило было профессионально подготовлено и организовано", - говорит американский военнослужащий Натан Барлоу.

"Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров. Мы с удовольствием с ними работаем", - рассказывает его коллега из Канады Метью Викс.

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Источник: https://censor.net.ua/v3136921
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и вывод выбирать 95 бригаду или 95й квартал "Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады - Цензор.НЕТ 8168 напрашивается сам по себе "Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады - Цензор.НЕТ 9324
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Нехай Даунецьк їсть повною ложкою те що просив.
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Лучше бы такие учения провели на реальном объекте в Донецке.
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нужно это было делать тогда, кога там по ночам Петя дилил бабло с Ахметовым.
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Якщо ви це знали чому так довго мовчали? Може були в долі?
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Нехай Даунецьк їсть повною ложкою те що просив.
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Без Вас - ніяк, приймайте командування, я дам вам парабеллум.
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Піди в найближчий військомат і дай там свою пораду.
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Вот и вывод выбирать 95 бригаду или 95й квартал "Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады - Цензор.НЕТ 8168 напрашивается сам по себе "Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады - Цензор.НЕТ 9324
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Шимус, яка розумна прахоботина))) от вмієте ж щось толкове написати, хоча це 0.0001%, як захочете!!!
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Быстро их подготовили и вооружили после 21 мая на те средства, которые теперь Порошенко не ворует и не мародёрит...
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Относитесь ко всему с долей юмора, Я, например, получаю море удовольствия от общения с ватой. Они такие милые, такие тупенькие
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Агрессивные , опасные, и тупенькие "Я вражений рівнем підготовки українських офіцерів", - звільнення населеного пункту від терористів відпрацювали десантники 95-ї бригади під керівництвом інструкторів зі США і Канади - Цензор.НЕТ 6094 . Так шта, стоим, ******!
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половина ВСУ выбрало себе гавнокомандующего Шмарклю. В замен получили позор и парад за свой счёт. Предателей никто и ниде не любит. Об них вытирают ноги, как об Годунка.
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Дещо магьом, а з Напольйоном будемо ще кращими.
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Подивимось ! "Не кажи гоп, поки не перескочиш" - є така мудра українська приказка.
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Ну пускай на этом "поражении и восхвалении" хотябы освободят Горловку, которая окружена с трех сторон, во тогда и увидим настоящую подготовку.
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Jjchfysq rjrjiybr ты думешь, что умное сказал. Это Армия, и отдает приказы новый говнокомандующий
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это умение давалось нелегко - с кровью и потом и ... убитыми побратимами
пять лет боевого опыта... когда из ничего появилась Армия и если б не то что помогали а просто не мешали паркетные, карьеристы и воры...кто знает.. где бы уже были наши козаки!!!
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Ну так... В нас війна, розслаблятись ніколи.
Маємо навчитись знищувати ворога без зайвих рухів та за будь-якої можливості.
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Порошенко окончательно развалил армию, Владимиру Александровичу придется начинать с нуля
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я поражен уровнем подготовки украинских офицеров", - освобождение населенного пункта от террористов отработали десантники 95-й бригады под руководством инструкторов из США и Канады. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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