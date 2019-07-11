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 Киевские новости, Общество
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Все про:мост (456) повреждение (108)

 На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы. ВИДЕО

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют "мост Кличко", образовалась трещина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, повреждения были замечены у основания одного из ограждений. Кроме того, на записи также выдны ослабленные тросы ограждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3136909
 
 
 Топ комментарии
 
Больше пусть тачек заезжает.
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Я тебя удивлю - туда поливочной машине разрешено заезжать, а значит, те 2 случайных авто на мосту не сделали ему вреда. Не сворачивай на "вандалов" косяки строителей от Кличка.
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у 2018 на порохоботів витратили у 10 разів більше бюджетних коштів. ніж на захист прав людини

На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы - Цензор.НЕТ 5019
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Я тебя удивлю - туда поливочной машине разрешено заезжать, а значит, те 2 случайных авто на мосту не сделали ему вреда. Не сворачивай на "вандалов" косяки строителей от Кличка.
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пардон. но мне кажется, что спецы это должны были предвидеть при постройке!
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Потом будет усушка, утруска, уварка... Четыре любимых У для казнокрада.
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Смешно это слышать поскольку Китай строит лучшие в мире мосты
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Не делает он лучшие мосты! Большие и охренеть быстро - это да, но не лучшие!
И речь на про мосты, а про тросы. Они производят их довольно много и для разных целей (для военных, для себя .....для продажи) и по разной цене в т.ч. и такие которые принято именовать термином "китайское..."
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Китай сейчас выпускает качественную продукцию . Вся некачественная , делается , как раньше говорили -"в Одессе на Малой Арнаутской" ( в подвале тоесть .. подделка , только на неё клеится китайская -" лейба" ) .. На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві з'явилася тріщина та ослабли троси - Цензор.НЕТ 9131 .
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Так все мосты просаживаются, для этого швы делают технологические... это косяк архитекторов.
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так и столбики от пи дорасов на мерседесах кто должен был предусмотреть...
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а 40-тонной фурой заезжать не пробовали?
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Лучше бы эти строители Крымский мост построили!
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у 2018 на порохоботів витратили у 10 разів більше бюджетних коштів. ніж на захист прав людини

На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы - Цензор.НЕТ 5019
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а сколько Беня потратил на зелеботов ?
просто интересно
мне и те и эти противны
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бюджетных? ноль. у него нет доступа к бюджету
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Сейчас "Ксюха в оба уха" подтянется на ветку , она тебе подрасскажет ...
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все как обычно через жопу, седня точно семьяю скабеевых нам про это расскажет, перед завтрешним телемостом мертветчука.
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Не знаю... Я в підтримку зелі жодного коментаря не написав а пишу тільКи проти бариги - так глисти шоколадні і мене зелєботом вважають)))
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Я этому абсолютно не удивлен и даже нет чувства гнева....ибо при соевых ушлепках это в порядке вещей. Педалик с Петей стали давно посмешищем, а через 10 дней бумеранг вернется и треснет соевых по иплу мама не горюй!
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Чувствуешь стыд за отечественных "строителей", в то время когда в мире строятся чудеса вроде "бурдж халифа", эти рукожопы пешеходный мост построить не в состоянии, вначале треснувшие стекла, теперь это...
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Кроме строителей должна быть и документация на строительство оформлена, и материалы должны соответствовать тому, что заложено в проекте...
Выводы делать рано.
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Зато в воровстве бюджетных денег мы чемпионы мира! Спасибо мальдивскому гуру!
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Немо, в Києві теж є в високотехнологічні будови... Але їх будує не чиновницьке бидло а бізнес!!! Але факт - хороші специ у нас є...
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А мост так частично и перекрыт, якобы после действий "вандалов" - которые стреляли, прыгали, били молотками (правда, этого никто не видел). Кличко дал 1 сутки на ремонт, а воз и ныне там. Может дело в строителях-архитекторах-Кличко, а не в прохожих, якобы испортивших мост?
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Кажется, совсем не тот мост развалится, которому это постоянно пророчат...
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у 95 квартала Кличко вызывает лютую ненависть.Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе,в мире найдётся мало мужиков его не знающих. Похабят пианисты Кличко по чёрному как никого другого.Как личного врага.
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Точно. Это 95й квартал трещины в мосту сделал.
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Швейцарці кажуть, що проєкт у них вкрали, і що їх кошторис був у кілька разів дешевший. Чомусь вірю без перевірки ГБР
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Делайте экспертизу и подавайте иск на дятлов, что на машинах туда въезжали.
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смещение титанических плит , это нормально вам Виталик все расскажет.
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)))) значит зимой будет есчо хуже. если щас трещины пошли, когда тепло и натяг должен быть меньше, то когда начнёт холодать и металлические конструкции начнут усаживаться по теплу, то на него будет лучше не выходить )))) начнут ремонт скорее всего, а сегодня любой ремонт, это процентов 80 от стоимости нового )))) тут уже мотопила нужна для распила))
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Педалю нужно привязать к этому чудо мосту!))))и его корешей строителей
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Ще більше деб*лів на машинах хай пускають на нього.
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Дебіли це какаоботи... Злочинні дії кличка і його бидла списувати на авто)))
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Я вас удивлю, но от похолодания мост сжался в размерах. Вот и трещины появились у основания. Ничего там критичного нет. Просто примыкание ограды нужно было делать плавающим, чтобы компенсировалась термическая деформация.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиНа новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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