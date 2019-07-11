 На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, повреждения были замечены у основания одного из ограждений. Кроме того, на записи также выдны ослабленные тросы ограждения.
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И речь на про мосты, а про тросы. Они производят их довольно много и для разных целей (для военных, для себя .....для продажи) и по разной цене в т.ч. и такие которые принято именовать термином "китайское..."
просто интересно
мне и те и эти противны
Выводы делать рано.
Пора демонтировать!))))