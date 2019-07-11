 На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина и ослабли тросы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, повреждения были замечены у основания одного из ограждений. Кроме того, на записи также выдны ослабленные тросы ограждения.

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