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 У канцлера ФРГ Меркель в третий раз за месяц случился приступ дрожи во время публичного мероприятия. ВИДЕО

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель в третий раз за месяц случился приступ дрожи во время публичного мероприятия. Ранее ей становилось плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этот раз Меркель начала дрожать во время исполнения национальных гимнов Финляндии и Германии. Сегодня в Берлина она принимает с воинскими почестями финского премьер-министра Антти Ринне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на запрос агентства dpa ответил, что "федеральный канцлер чувствует себя хорошо, и переговоры с финским премьер-министром идут, как запланировано".

Сама Ангела Меркель так прокомментировала случившееся: "Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться. Я все еще перерабатываю аналогичный случай, происшедший в начале июня во время приема президента Украины Владимира Зеленского. Этот процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс налицо".

Это уже третий подобный случай за почти три недели. Через 9 дней после приема Зеленского, у Меркель случился приступ дрожи на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю назначения нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Давайте обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе", - Зеленский позвал Путина на переговоры при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона. ВИДЕО

Приступ во время визита Зеленского Меркель объяснила сильной жарой и обезвоживанием. После рецидива через 9 дней она лишь сказала: "Я уверена, что как эта реакция произошла, так она и уйдет". Канцлер не ответила на вопрос о том, чем вызвано ее состояние и консультировалась ли она у врача. Беседую с журналистами в ходе саммита G20 в Осаке, Меркель сказала, что понимает причину таких вопросов, однако подчеркнула, что "ей особо нечего скрывать", и чувствует она себя хорошо.

На предстоящей неделе Ангеле Меркель исполнится 65 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/v3136760
 
 
 Топ комментарии
 
та то хєрня, після коксу і не таке буває...
У канцлера ФРГ Меркель в третий раз за месяц случился приступ дрожи во время публичного мероприятия - Цензор.НЕТ 4066
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То вона хвилюється щоб багатомільярдні рахунки не випливли. З бабками від Газпрома.
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Походу бабуля ловит оргазм от музыки ! 😂
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Это натурально приступ нервный какой-то. Может она что-то такое знает, пугающее.
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і вперше вона це почула на зустрічі із Зеленським? Добре що не обіср.лась від сміху.
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не треба бабулі з Зелею було здибувавтись, з ким поведешся від того й наберешся як кажуть. У канцлера ФРГ Меркель в третий раз за месяц случился приступ дрожи во время публичного мероприятия - Цензор.НЕТ 6289
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и до встречи с Зеленским подобное с ней уже было.
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Да от "моржовой звєзди" щось підхопила, нєфіг лобзатись з всякими ))
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Когда я учил статистику, было так: один раз - случай, 2 - совпадение, 3 - статистика! Бабке к врачам надо, срочно.
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жалко тетку.с "северным потоком 2" кацапами на кон поставлено все. **** для воздействия не остановится ни перед чем.возможно "новички" и прочие "полонии", фсбшники большие спецы на этот счет
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когда вовремя не похмелишься,как пэтя,то тоже мандраж не плохой
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А с какого кокса твоё ***** вдруг про червячков петь начал? К землице готовится?
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а петя тут при чём? Он вчераншний день.
Тут зебил теперь правит. А он - НАРКОМАН...
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Тих хто продав душу дияволу вже нічого не врятує. Співпраця з путіним має дивні наслідки для Меркель і вони не пройдуть, вони будуть посилюватись.
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От одного драже у меня тик.
От второго так.
От третьего и вовсе дражжжееее...
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То вона хвилюється щоб багатомільярдні рахунки не випливли. З бабками від Газпрома.
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А знаешь, может ты не так уже и не прав, Бакс! Она действительно слишком много знает, еще за времена ГДР.
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Угу! Физикой как-то подозрительно занималась...
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Вот те на! А Зе думал что у Меркель на него дрожь У канцлера ФРГ Меркель в третий раз за месяц случился приступ дрожи во время публичного мероприятия - Цензор.НЕТ 9478
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та таки на него! ))) а ща синдром как у собачки павлова , когда рядом мужик в галстуке стоит и они еще перед строем солдат, так и захлестівают воспоминания ...
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Заразилась від Зеленського. Треба було не ручкатись.
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прочёл:
У концтаборі ФРН Меркель втретє за місяць стався напад тремтіння під час публічного заходу
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Этой престарелой комсомолке давно пора на пенсию
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Валиться з котушок стара комсомолка.
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За бойко,тут опросы народ хочет,это п...ц какойто, они сегодня на поклон в мордор прехали-Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Об этом в среду, 10 июля, сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров, проходящих в штабе «Единой России», Медведев отметил, что поддерживает инициативу «Оппозиционной платформы» о восстановлении межпартийного российско-украинского диалога.
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нет дрожь другого порядка, но все может быть
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Паркинсона на начальной стадии, тремор из-за нервной усталости.
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у диабетика когда резко понижается сахар такая слабость возможна.
та шо угодно, на самом деле, может быть...
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по ходу у Меркель жопа со здоровьем, интересно дебилы не поняли, так как мозгов нет,
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а ДВ на русском языке знает, что обсуждать публично состояние здоровья запрещено.
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Приступ дрожи во время встречи с зелей - это можно понять . У нас дрожи пока нет , но всё к тому идёт .
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Только приступы тошноты))) когда ТуЗЕк открывает свой черный рот...
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Это как слюна на еду у собачки Павлова ) эрэкция на Зе была. А ща остался синдром, как стоит с кем-то рядом перед строем солдат, так и опять захлестывают воспоминания ))
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Паркинсон в прогрессе...
Старушке пора на покой...
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да, если бы не это состояние, то ЗЕ даже бы и не вспомнили, что там был.Да и зачем
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Современные технологии "взрослые игрушки" программируются управляются по WIFI фрау не исключение.Ну не рассчитала график включился моторчик гладкая мускулатура начала сокращаться и такая дрожь вполне закономерно...
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Наверное у не уже аллергия на Германский гимн. Столько раз прослушать одно и тоже....
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Соеголовые в очередной раз продемонстрировали свою евро_пес_кость.
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Коробит вам ЗЕбобов)))
Подозреваю что ТуЗЕк заразил старушку невидомой ХВОРЬЮ))))
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Якщо не газовий потік, то вже давно пішла. ***** не відпускає.
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Пора старушке на покой Уже достаточно наводнила европу мигрантами И интересное совпадение трясёт во время исполнения гимнов Что то есть в ней немецкое
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Когда берёшь кремлядские бабки и яшкаешься с дятлами по типу зебила - и не такое может случиться...
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То все уже старушке...еще годик ..и к ней придет дедушка Панкирсон...
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У Алоизыча тоже похожее было. У него рука сильно дергалась. Но течение болезни туманно. Одни говорят в 1945 у него это прошло, другие- в 60-х.
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Дрожит так, что аж челюсти сводит...
Может не удовлетворена, как женщина?
П.С. Может пора ей отдохнуть от политики?
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а почему никто не кричит: "премьер финляндии сволочь!" , "позор, не оказать помощь женщине! " и т.д.?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомУ канцлера ФРГ Меркель в третий раз за месяц случился приступ дрожи во время публичного мероприятия. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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