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 Политика Украины, Общество
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Все про:Борисполь (575) Зеленский (2078) мэр (1353)

 "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий. ВИДЕО

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук и Президент Украины Владимир Зеленский вместе попытались выяснить, почему жители города пожаловались на высокий уровень загрязнения одного их городских озер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский прочитал жалобу жителей в которой говорится о том, что уровень осадка в виде фекалий на одном из городских водоемов не меньше одного метра. Мэр заявил, что не знает такого озера, но рассказал о некоторых проблемах. 

"Все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - пожаловался на жителей Борисполя мэр.

"Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?", - отреагировал на жалобу мэра Зеленский.

Видео 112

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленский обратится в СБУ по поводу секретаря горсовета Борисполя Годунка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3136721
 
   
 Топ комментарии
 
зем он вообще занимается... это какой-то лукашенко стайл, где тот за надои печеться
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Все смеялись с Луки, который увольнял председателя за худую корову, а теперь аналогичные ситуации наблюдаем у себя... "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и президент Зеленский обговорили очистку водоемов города - Цензор.НЕТ 4479
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В интернете написали метр фекалий, значит метр. Там врать не будут.
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почему не зайдешь, одевай лапти, котомку за плечи, посох в одну руку, шаурму в другую и к телу ЗЕ и к телу в опен эйру в Горках допустят "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 7405

шутка "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 4112
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Ну у дураков у него и так баллов было полно..
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да, несколько сумбурно, поясню - своей выходкой он баллы только в глазах дураков мог набрать, у людей же умственно развитых ничего, кроме брезгливости и возмущения это вызвать не может.
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А яка йому різниця, голос дурня на виборах такий самий.
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Так я ж и говорю, что свой лимит по дуракам он уже исчерпал. Хотя жизнь не перестает удивлять...
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Utes Geleznjak

Ну у дураков у него и так баллов было полно..

=============
у людей же умственно развитых

=====%========
У каких людей?😂
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Я же им говорил оно быдло упоротое, а они мне - порохобот-порохобот... "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий - Цензор.НЕТ 621
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сразу видно, два успешных по жизни индивидума держат плакат ...
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как ты определил их успешность или не успешность?имеют право
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Буду всеми силамы агитировать за кого угодно лижбы не за барыгу пороха. Кому не говору все аж пеной срота ненавилят ево. Етое гнуснуе существо.
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Ты еще расскажи всем, что ты говно жрешь.
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Гриневч в архив.....Неудачная тётя.
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10 лет...и всё было нормально..11..................12..........................Гриневич вообше охрпенела, алгебра, геометрия. химия ....НЕ НАДО!!!! Порохосраки фы вооюще думаете? Только МОВА! На передовой посмотрите кто тна какомязыке гшовроит.......падлы.
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На розміши коміка треба дядьку відправити.
1 МЕТР насрали. браво, поржав
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Картинка для быдла.
Прав был Лермонтов 200 лет назад:
"Зачем стадам дары свободы?
Их дОлжно резать или стричь.
Игрушки их из рода в роды -
ярмо с гремушками да бич".
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А УКРАЇНА Ж НЕ фєдєрастія і ці клоунади в УКРАЇНІ зеленій шмарклі БОКОМ ВИЛІЗУТЬ "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 8373
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Все то же самое. Бацька тоже перед телекамерами на совещаниях учил бульбу перебирать.
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Мне вот интересно, если умственно отсталая пенсионерка напишет что в парке Нивки в озере насрано на 15 метров, Зе этого будет достаточно чтобы Кличко обматюкать? Или он все-таки сначала проверит?
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Та схоже у мера рило у пір'ячку. Йому достатньо було відповісти - так, у минулому році робили і в цьому зробимо. Бо 17 мільйонів десь поділись.
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у всех мэров рыло в пушку, но тут вопрос в другом - Зе верит письму в интернете что в каком-то озере 1 м фекалий, без пруфов и без проверки. Т.е. ему любую шнягу можно написать и он всему будет верить?
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Не знаю, що ти собі нафантазував.
1. Це засідання - презентація нового голови РДА.
2. Папірець йому якось всучили перед засіданням.
3. Заціпила його цифра в 17 мільйонів.
4. Запитав він зовсім навмання - і не почув адекватної відповіді.
Тепер меру гаплик - він на гачку, буде забезпечувати потрібний результат на виборах.
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Это все второстепенно. С какого Президент берет на веру писульку от анонимного писаки в интернете как неопровержимый источник информации?
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С такого что зебилопрезик по уровню интеллекта недалеко от своего лохтората ушел.
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Раз есть люди--- значит они гадят, а раз гадят---- значит есть гавно, раз есть гавно---значит его куда-то сливают, раз сливают--значит есть озеро. Видишь---тут и к бабке ходить не надо, шняги нет. Надо заставить мера нырнуть в это озеро с рулеткой и замерить толщину гавна, а потом принимать уже меры.
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ну раз Зе уверен что есть 1 м гавна, то пусть сам и доказывает - ныряет с рулеткой.
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Он специалист по обливанию говном, может на глаз проверить.
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Один Урод-Мародёр бегал с ножницами по автобусным остановкам и дорогам, а этот гавном занимается, следующий траншеи рыть начнёт вручную. М-ля, я офигеваю от наших керманычей. Дуркой воняет, как и гавном за километр. "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 3916 "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 8040
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ты кацап? на вопросик по украинскому языку ответишь?
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Вот это уровень президента! Фекалиями заниматься. Он что где в дерьмо влез возле Борисполь? Дегенерат и есть дегенерат.
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этого мера воришку из соевой банды надо было окунуть в гивняче озеро и другим мерам злодюжкам в назидание
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Можно и так, только это уровень Главы Администрации города, так ск-ть смотрящего от президента.Но ни как не САМОГО преза. Это видео всё популизм и лохотрон.
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Ваш уровень, это кота Ваську (у Крылова) воспитывать.
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Кто же всех этих воришек-то в мэры выбирает? "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 6084
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для начала неплохо бы удостовериться что такое озеро действительно существует.
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"Дерьмометр

Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.

Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!"

А. Галич
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Ми - скромні аспіранти. Наше діло - кал. (с)
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Зеля, що ти нюхаєш? ... Ти вже не на сцені... Поясніть йому хтось
...
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Ты это чего там.....может человек давно мечтал туда приехать и гавнеца свежего нюхнуть. "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 7822
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В стране ползучая аннексия происходит, а оно там в бориспольском дерьме ковыряется...Эти 73% нагадили не метр, они просто слили страну в унитаз.
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Бггг) зебоба, опять не смог вернуть зебобиков, которые, после видео с его ломкой, убежали куда глаза глядят
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Заставить всех чиновников в том числе мусоров и судей Бориспольского раена целый день в том озере поплавать не вылезая. Уверен что на следующий же день нашлись бы те кто срет и сливает в озеро говно
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в каком озере? Пруфы будут что это озеро вообще есть?
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В УКРАЇНІ МЕРІВ НЕМА!! Просто Н Е І С Н У Ю Т Ь. у вас що проблеми з ГОЛОВОЮ?
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Какие блть водоемы в Борисполе?4 лужи в черте города?
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Надо было дать команду найти такой вид рыбы или раков, кот. нравится питаться человеческим гавном. Уверен, что если хорошо поискать, то можно найти. И проблемы самой уже не будет. Да и рыбу наверное можно такую жрать...будет...местным. "Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності ...", - "Вони метр нагадили? Ви що - знущаєтеся?" - мер Борисполя Федорчук і Зеленський обговорили очищення водойм від фекалій - Цензор.НЕТ 3111
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Порохоботьі и два метра бьістро нагадят. А с них в жизни больше взять нечего
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Вопрос вполне адекватный куда потратили 17 лямов если все засрано, что не нравиться коментаторам?
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Дожились, Президент Украины фекалии меряет.....

Может линеечку дать или ведро?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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