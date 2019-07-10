 "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский прочитал жалобу жителей в которой говорится о том, что уровень осадка в виде фекалий на одном из городских водоемов не меньше одного метра. Мэр заявил, что не знает такого озера, но рассказал о некоторых проблемах.
"Все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - пожаловался на жителей Борисполя мэр.
"Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?", - отреагировал на жалобу мэра Зеленский.
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шутка
Ну у дураков у него и так баллов было полно..
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у людей же умственно развитых
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У каких людей?😂
1 МЕТР насрали. браво, поржав
Прав был Лермонтов 200 лет назад:
"Зачем стадам дары свободы?
Их дОлжно резать или стричь.
Игрушки их из рода в роды -
ярмо с гремушками да бич".
1. Це засідання - презентація нового голови РДА.
2. Папірець йому якось всучили перед засіданням.
3. Заціпила його цифра в 17 мільйонів.
4. Запитав він зовсім навмання - і не почув адекватної відповіді.
Тепер меру гаплик - він на гачку, буде забезпечувати потрібний результат на виборах.
Все было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не все напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!"
А. Галич
...
Может линеечку дать или ведро?