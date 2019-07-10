 "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский прочитал жалобу жителей в которой говорится о том, что уровень осадка в виде фекалий на одном из городских водоемов не меньше одного метра. Мэр заявил, что не знает такого озера, но рассказал о некоторых проблемах.

"Все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - пожаловался на жителей Борисполя мэр.

"Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?", - отреагировал на жалобу мэра Зеленский.

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