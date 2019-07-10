 "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленский обратится в СБУ по поводу секретаря горсовета Борисполя Годунка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил после заседания во время своего визита в Борисполь.
"Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - сказал Зеленский по завершению заседания.
Видео Эспрессо
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил после заседания во время своего визита в Борисполь.
"Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - сказал Зеленский по завершению заседания.
Видео Эспрессо
Так чого ви форофку захищаєте??
Щось в мэтодухе змінилося???!🤔
"Так, слушай сюда, чертило. С тобой стрелку забьет мой кореш, за базар ответишь..." (с)
P.S. Знаете, а Янык был лучше. Да, у него была куча недостатков, но дешевкой он не был.
Помните, с какой эпизод второй в фильме "джанго освобожденный"?
- а у меня брат полицейский.
- зато у меня друг СБУшник щас я ему позвоню
- Напугал! У меня начальница ведьма, она на тебя порчу наведет и импичмент!
Гадкое чувство. Это не президент, это шпана уличная с ограниченным интеллектом.
Ти ж сам це прекрасно бачиш.
Он давно в отличии от тебя ЗЕбоба
что бы наваляли этому бандиту из БЮТ.
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Зеленський у Борисполі.
Коалиции...НЕ БУДЕ!))))