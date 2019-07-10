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 Активисты пытались провести акцию в защиту крымских татар на Красной площади в Москве, их задержали. ВИДЕО

Полиция задержала семерых крымско-татарских активистов. Они проводили акцию против преследований крымских татар под предлогом борьбы оккупационных властей с терроризмом.

У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

Видео Грани.ру

Активистов отвезли в отдел полиции "Китай-город".

Акция на Красной площади была приурочена рассмотрению в Верховном суде России жалобы на приговор крымским татарам по делу запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Четверо обвиняемых в декабре прошлого года получили от 9 до 17 лет колонии по делу об участии в террористической группировке.

Российские правоохранительные органы проводили задержания предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир" не только в оккупированном Крыму, но и на территории России - например, в Татарстане. Весной десятерых обвиняемых там также осудили на сроки до 17 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму штрафуют "за злоупотребление свободой массовой информации", но позволяют использовать язык вражды, - правозащитники

Правозащитники неоднократно призывали прекратить преследования участников "Хизб ут-Тахрир", которая в ряде стран действует на законных основаниях и не считается экстремистской организацией. Многие осужденные и арестованные в России участники этого религиозного движения признаны политзаключенными.

Также на Цензор.НЕТ: В оккупированном Крыму задержали крымского татарина из-за поста в соцсети

Источник: https://censor.net.ua/v3136701
 
 
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Чому в нас не затримують людей,які відкрито виступають проти української мови,або проти назви проспект Степана Бандери???
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомАктивисты пытались провести акцию в защиту крымских татар на Красной площади в Москве, их задержали. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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