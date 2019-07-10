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 Общество, За рубежом
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Все про:Путин (24902) атомная энергетика (96) альтернативная энергетика (16) солнечная энергетика (13)

 "От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродной энергетики. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировая тенденция отказа от ядерной и углеродной энергетики приведет новым проблемам и создаст дискомфорт для людей, птиц и червяков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время выступления в российском Екатеринбурге.

"Комфортно ли будет людям жить на планете усталенной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?.. Да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - рассказал Путин о недостатках альтернативной энергетики. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3136700
 
 
 Топ комментарии
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7

Если Владимиру Владимировичу так жаль червей, почему бы ему их не покормить?
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недруги за бугром 🇿🇼‏

Космонавт Серова разглядела в иллюминатор МКС, как из-за вибрации ветряков из земли вылезают червяки
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О. Головний хробак виліз. Почуяв як трясеться його свята вуглеводородиця. "От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродное энергетики - Цензор.НЕТ 3534
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Яблоки осыпаются с деревьев, асфальт разрушается, дома трещат, а голова после бадуна еще хуже болит...
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Есть у кого то варианты что от рашки необходимо не только ров с крокодилами но и полное изолирование от них ...
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и после этого он еще имеет на... смелость утверждать, что русские и украинцы один народ "Від вітряків птахи гинуть. Вони так трясуться, що черв'яки вилазять із землі", - Путін про перспективи відмови від ядерної та вуглецевої енергетики - Цензор.НЕТ 8031
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недруги за бугром 🇿🇼‏

Космонавт Серова разглядела в иллюминатор МКС, как из-за вибрации ветряков из земли вылезают червяки
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от обстела ВСУ кровью забрызгало МКС,а один наглый осколочек даже пробил корпус. "От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродной энергетики - Цензор.НЕТ 1023
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Та не сударыня, сначала они кушают мальчиков, потом снегирей,это ж закуска)) Сам дебил,ну и расисян за дебилов держит
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О. Головний хробак виліз. Почуяв як трясеться його свята вуглеводородиця. "От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродное энергетики - Цензор.НЕТ 3534
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Нужно срочно пересмотреть дозировку.
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Его бы от ядерного чемоданчика отлучить. Потом пусть бухает,колется, нюхает сколько угодно.
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Значит именно этот чемоданчик ему и нужно подменить на копию с бомбой.
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Пожалел бы лучше свою солдатню, которая гибнет пачками по всему миру. Птичек ему жалко.
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миру нужна нефть "уралс" и газ,если кто не понял..
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А то шо твои орки дохнут повсему свету от пуль а дома от наркоты и бояры тебя я так понимаю вообще не волнует 🙋🙋🙋и куй с ними да ******* 😂😂😂мы тоже так думаем 👍👍👍
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Кстати, да! Путяра заботится о червячках посредством превращения солдатни в корм. Гуманист!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7

Если Владимиру Владимировичу так жаль червей, почему бы ему их не покормить?
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Абсолютно с вами согласен, давно пора!
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Сколько птиц от загрязния от тепловых станций гибнет? Про червяков уже не вспоминаю.
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Чем оно исчо и не довольно???!
Харч с неба сам падает и с земли вылазит!!
Смачного, кацики!!
😂😂😂
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путин о своих родичах червяках беспокоится.. и о стерхах"От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродной энергетики - Цензор.НЕТ 2534, вожак стаи сраный
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Кацапы, вам не стыдно за этот светоч научной мысли? Товарищ Сталин, вы большой учёный(с)
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вот зачем руссишьшвайне платят налоги чтоб птички и черви не тряслись.
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Пора уже этой п#зде моржовой к червякам на ПМЖ ! 😂
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"..они так трясутся", что х#йло вылазит из норы. за живое - за карман задело *************...
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Вот где попался.....Они так трясутся, что червяки вылезают из земли!!!
Из-за червяков разжалобился? А деток в Сирии не вспомнил? Дрожь Земли ему мешает.
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Толи дело радиация... она червякам как раз!
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От перспектив мирового отказа от нефти и газа у путлера червяки из жопы лезут. Вот шо он хотел сказать на самом деле.
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сегодня норвеги объявили,что "комсомолец" дал течь. (радиоактивную)
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https://www.unian.ua/world/10612251-u-norvezkomu-mori-viyavili-vitik-radiaciji-bilya-zatonulogo-radyanskogo-pidvodnogo-chovna.html
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Червяки вылазят и спрашивают,:"где же ты **** ботоксная пропадаеш,мы заждались"
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Как-то грустно и обреченно выглядит толпа жополизом!
П.С. Специально для сказочного моржа - надо отказаться:
- от интернета, а то выпадают волосы
- от шампуня, а то гибнет перхоть
- от мыла, а то гибнут бактерии....
П.С. ЯДЕРНОЕ и ХИМИЧЕСКОЕ оружие у моржовой моли - благо для всего человечества!?
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Можно было и без видео выложить.Это рыло уже всем *******..ило.
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От самолётов, автомобилей и поездов то же надо отказаться от них не только птицы, червяки, животные но и люди гибнут.
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Уже для плешивой гниды точно проблема образовалась..
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ви нічого не розумієте--хробаки сакрально-скрєпні
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сегодня на Цензоре день МоржовойДырки ?
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Брехло. А правда в том: бабло уходит из под ног, а сырьевая экономика на раше все ближе к входу на парашу, а им обманутый народ стоит открыв голодный рот... .
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цікаво як з такими сурйозними пиками вони слухають пуйла
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життя у Всесвіті ---породилось від червяка "Від вітряків птахи гинуть. Вони так трясуться, що черв'яки вилазять із землі", - Путін про перспективи відмови від ядерної та вуглецевої енергетики - Цензор.НЕТ 4921..єто вам не шуткі "Від вітряків птахи гинуть. Вони так трясуться, що черв'яки вилазять із землі", - Путін про перспективи відмови від ядерної та вуглецевої енергетики - Цензор.НЕТ 4921
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чевяк в голові---ячейка общества..а вони його трясти
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У Сибіру горить понад 90 тисяч гектарів лісу
https://www.unn.com.ua/uk/news/1812211-u-sibiru-gorit-ponad-90-tisyach-gektariv-lisu

Не жалко птиц, зверей, червяков...???
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Чем больше мир будет отказываться от нефти и газа,тем больше жителям рашисткой бензоколонки придется закусывать червяками,и ветряки тут как раз и пригодятся !
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Статистически, основная причина (из привнесённых человеком "новшеств") гибели птиц - это удар об оконное стекло в полёте. Небоскрёбы и проч. Никакие ветряки с этим не сравнятся.
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Яке середньовіччя... Дрімуче середньовіччя. ***** спізнився із своїм народженням на років 500-800...
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куйло чмошное.хватит уже постить этого изгоя
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слідуюче послання пуйла---до глистів "Від вітряків птахи гинуть. Вони так трясуться, що черв'яки вилазять із землі", - Путін про перспективи відмови від ядерної та вуглецевої енергетики - Цензор.НЕТ 3817
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Пропаганда низкого уровня с целью защиты традиционных источников обогащения российской элиты и пополнения военного бюджета страны. В ФРГ наверное лохи, раз отказались от атомной энергии (всяких там ТВЭЛов) и резко увеличили долю альтернативной энергии (в пиковые часы до 70%)☺️
Кстати о вреде солнечных батарей Пу спромогся только ляпнуть про три слоя ))) Его наверное сильно раздражает, Теслы не потребляют ни бензина, ни дизеля, ни газа, а чистую солнечную электроэнергию от Суперчарджеров.
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в РПЦ призвали признать сторонников энергии Солнца и Ветра язычниками и предать анафеме
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ху#ло беспокоится о своих сородичах "Від вітряків птахи гинуть. Вони так трясуться, що черв'яки вилазять із землі", - Путін про перспективи відмови від ядерної та вуглецевої енергетики - Цензор.НЕТ 7743
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродной энергетики. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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