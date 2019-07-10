 "От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродной энергетики. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время выступления в российском Екатеринбурге.
"Комфортно ли будет людям жить на планете усталенной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?.. Да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - рассказал Путин о недостатках альтернативной энергетики.
на... смелость утверждать, что русские и украинцы один народ
Космонавт Серова разглядела в иллюминатор МКС, как из-за вибрации ветряков из земли вылезают червяки
😂
Если Владимиру Владимировичу так жаль червей, почему бы ему их не покормить?
Харч с неба сам падает и с земли вылазит!!
Смачного, кацики!!
😂😂😂
Из-за червяков разжалобился? А деток в Сирии не вспомнил? Дрожь Земли ему мешает.
П.С. Специально для сказочного моржа - надо отказаться:
- от интернета, а то выпадают волосы
- от шампуня, а то гибнет перхоть
- от мыла, а то гибнут бактерии....
П.С. ЯДЕРНОЕ и ХИМИЧЕСКОЕ оружие у моржовой моли - благо для всего человечества!?
https://www.unn.com.ua/uk/news/1812211-u-sibiru-gorit-ponad-90-tisyach-gektariv-lisu
Не жалко птиц, зверей, червяков...???
Кстати о вреде солнечных батарей Пу спромогся только ляпнуть про три слоя ))) Его наверное сильно раздражает, Теслы не потребляют ни бензина, ни дизеля, ни газа, а чистую солнечную электроэнергию от Суперчарджеров.