 "От ветряков птицы гибнут. Они так трясутся, что червяки вылазят из земли", - Путин о перспективах отказа от ядерной и углеродной энергетики. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время выступления в российском Екатеринбурге.

"Комфортно ли будет людям жить на планете усталенной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?.. Да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли", - рассказал Путин о недостатках альтернативной энергетики.

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