EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  4449  27
Материалы по теме:
Все про:оккупация (6824) Севастополь (1456) безвизовый режим (1398)

 "В Украину мне нельзя. До границы и больше меня не найдут. Я командир роты самообороны", - жители оккупированного Севастополя о поездках за границу. ВИДЕО

Опрос жителей оккупированного Севастополя показал, что большинство из них предпочитает не выезжать за границу или ограничены в такой возможности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, большинство опрошенных заявили, что не были за границей ни разу за последние пять лет. Те кто был, пользовались украинскими документами, которые значительно упрощают процедуру пересечения границ.

По данным государственной миграционной службы Украины, более 166 тысяч крымчан, получили украинские загранпаспорта уже после российской аннексии полуострова. Большинство документов были выданы недалеко от админграницы - в Херсонской области.

Среди тех, кто ограничен в выезде российские военные из окупационного контингента и коллаборанты, сотрудничавшие с оккупантами во время аннексии полуострова.

"В Украину мне нельзя. До границы и больше меня не найдут. Я командир роты самообороны и я уже в списках СБУ давным-давно", - говорит один из предателей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российская техника, "юнармейцы" и "Катюша" с надписью "За Сталина", - в оккупированном Крыму готовятся праздновать "День победы". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3136691
 
 
 Топ комментарии
 
Отстреливать, как бешеных собак.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Самая первая тетка популярно все объяснила. Какие еще могут быть вопросы?
 показать весь комментарий
 
Спасибо Парашенку что выдал крымским сепарам сотни тысяч украинских биопаспортов.
 показать весь комментарий
 
Старая истина: "За все нужно платить", которую не знает этот крымский дед "В Украину мне нельзя. До границы и больше меня не найдут. Я командир роты самообороны", - жители оккупированного Севастополя о поездках за границу - Цензор.НЕТ 438
 показать весь комментарий
 
 
Опрос не представляет особого интереса. Если есть деньги и желание - едь. Хоть с укр.паспортом, хоть с рос. паспортом. У Украины безвиз со 128 странами, У РФ безвиз со 118. Кто-то вообще не имеет желания выезжать. Что касаемо УБД, или к ним приравненным, то, ясен пень, ни те в Украину, ни эти в РФ.
 показать весь комментарий
 
Да у вас в свинособакии вообще ничего не представляет интерес, ***** твоё про червячков чешет с экрана, идиот, какая там заграница, сидите уже у себя в замкадье, не засирайте мир
 показать весь комментарий
 
 
Расплата за содеяное всегда настигает, только к сожалению не все доживают до неё.
 показать весь комментарий
 
 
Таким чучалам дозволили,і цьому з часом дозволять
"В Україну мені не можна. До кордону - і більше мене не знайдуть. Я командир роти самооборони", - мешканці окупованого Севастополя про поїздки за кордон - Цензор.НЕТ 4405
 показать весь комментарий
 
 
жизнь в Рессурсной ********* это уже само по себе отбытие пожизненного наказания..
а люди, которые в течении жизни крепко нагрешили, в следующей жизни родятся в России..
 показать весь комментарий
 
Уже научился говорить "в Украину", а не "на Украину".
 показать весь комментарий
 
..интересней было бы услышать появилось ли у этих ушлёпков понимание всей глубины трагедии последствий запущеной их русскоязычными жопами?
 показать весь комментарий
 
кроты слепые, таких называют. оно с другой стороны и хорошо ... они не осознают в каком гавне живут... крысяне ...
 показать весь комментарий
 
Сонячний Магадан - найкаще місце відпочинку для любителів руського миру.
 показать весь комментарий
 
 
дурня...хто мав бабло той купив і вїзд і виїзд.
 показать весь комментарий
 
Не то что, ездят не ездят, эту заразу выпускать просто нельзя, чтобы не распространялась.
 показать весь комментарий
 
І дійсно ,що цим парно копитним робить за кордоном,це ж худоба.
 показать весь комментарий
 
ой ***...командир роты..уже б ****** что полка p.s от кого самоооборонились мудачье?
 показать весь комментарий
 
 
Ватное быдло, опора моржового ***** с дыркой😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"В Украину мне нельзя. До границы и больше меня не найдут. Я командир роты самообороны", - жители оккупированного Севастополя о поездках за границу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх