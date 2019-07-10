 Охранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Как отметили в полиции, происшествие произошло ночью возле развлекательного заведения в центре города.
"36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. Один из участников события нанес мужчине удар в область головы, от которого последний упал на тротуар. Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался", - сказано в сообщении.
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По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудниками Приморского отдела полиции раскрыто 24-летнего охранника заведения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках начатого уголовного производства и устанавливают полные обстоятельства происшествия.
Неприятности докторам.... при вскрытии быдла доктора, надышавшись парами, огульно обвиняются в алкоголизме. Я категорически против этого и требую чтобы Верховная Нарада запретила докторам дышать, кушать и использовать другие действия, препятствующие работе ЦНС(Цугундерно Накыдывающей Симптоматики) или по простому - эээ, че пить если ты помер то....
(из предварительного зе.явления Президента Украины).... где моя ручка для под.писи то? Закона то? - А, здарова, Гелетей, ручку не одолжи(те)?
(под.писывает законообъект).
Вот и хорошо, Супрун, выкуси)те(
В такой ситуации невозможно спетлять даже на превышение самообороны.
Исходя из оправдательного приговора Труханову по делу "Краян", Одесские горсуды могут рассмотреть этот случай с точностью до наоборот.
Тут маловероятно "даже" убийство по неосторожности, т.к. не было драки и он ударил человека специально, чтобы "вырубить" или "свалить" его за компанию с избиваемым дружком, понимая, что кругом асфальт и бордюры. Это 115, убийство с косвенным умыслом. Тупой малолетний андрогенный долбень, теперь уже и убийца.
Ты очень похож ещё на одну группу "комментатор-неудачник"
Страшне перо не в гусака! Цензору давно винайняти собі якогось пенсіонера коректора, щоб хоч читати вмів.
"Один из участников события..."
ЕХ, КОНІ ))
За підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень співробітниками Приморського відділу поліції викрито 24-річного охоронця закладу. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
© Одеська область: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/policzijeyu-zatrimano-oxoronczya-nichnogo-klubu-yakij-zapodiyav-tyazhki-tilesni-ushkodzhennya-vidviduvachu-zakladu/
і на українській мові теж не зовсім, "викрит" как будто его разыскивали, расследовали дело что ли, надо было написать просто что задержан охранник, полицейские сводки, протоколы это отдельная песня)
будет убегать или конфликтовать. В данном случае "вторая линия", подбежавшая сзади,
очень хотела выслужиться, или было плохое настроение, а тут такой шанс ...
І головне, вбили того, хто хотів прекратити бійню.
в клубы в охрану обычно и берут тупых отбросов которым "набить морду" это наоборот что-то вроде "украсить скучный вечер" и чаще всего они сами ищут повода на конфликт дабы развлечься. Я бы закрыл нафиг само заведение, помимо охранника, ибо они сами ставят подобные задачи подчиненным. Здесь вообще нонсенс, человек даже в драку не лез а пытался прекратить её а получил сбоку\сзади, даже не видя от кого.
p.s. я не удивлюсь если отпустят, была аналогичная ситуация в Черкассах, тоже убил посетителя и сейчас гуляет на свободе, типа под "домашним". Вот так вот, даже есть расценки на труп, платишь - гуляешь, не платишь - сидишь такая вот аваковская рехформа, я окгда продлевал свой АКМ так меня пытались развести по травмату, новоназначенный перец а уже на потоках, даже не стесняется. АВАКОВ - МОЛОДЕЦ! лучший министр в мире (с)