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Все про:драка (1733) Одесская область (1791) Нацполиция (9671)

 Охранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения

Между охранником одного из ночных клубов Одессы и посетителем произошла драка, которая закончилась смертью последнего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Как отметили в полиции, происшествие произошло ночью возле развлекательного заведения в центре города.

"36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. Один из участников события нанес мужчине удар в область головы, от которого последний упал на тротуар. Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался", - сказано в сообщении.

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По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудниками Приморского отдела полиции раскрыто 24-летнего охранника заведения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках начатого уголовного производства и устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/v3136650
 
   
 Топ комментарии
 
Никакой драки не было, охранник ударил спокойно стоящего человека и убил его этим ударом.
В такой ситуации невозможно спетлять даже на превышение самообороны.
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Да, не все боксеры становятся мэрами, чаще всего на нары попадают, вот там ему умение бить и пригодится, пока не зарежут.
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Є категорія людей, які патологічно нездатні працювати фізично. Значна частина - це відставні правоохоронці і військові. Пенсія вже у них є, але вони надто молоді, щоб просто сидіти вдома. Оскільки робити нічого путнього не вміють, то й подаються в охорону, де і застосовують навички, здобуті на попередній роботі. Ці люди звикли, що форма, яку їм видають є свого роду індульгенцією від покарання за всілякі дрібні і не дуже грішки. Ще одна група - це колишні спортсмени і спортсмени - невдахи. Ці дві групи, як я вже писав, поєднує небажання працювати, затрачаючи надмірну енергію і зусилля і думати головою. За кордоном для того, щоб бути охоронцем, потрібно пройти навчання і скласти відповідні тести. Тому там охоронець - практично непомітна постать, яка мпостерігає і моніторить ситуацію і втручається у неї лише у випадку необхідності. У наших умовах охоронець вважає себе центром світу і вершителем доль .
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Да, не все боксеры становятся мэрами, чаще всего на нары попадают, вот там ему умение бить и пригодится, пока не зарежут.
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таких там уважают, если придерживается тюремных законов
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Прям гордость берёт? Да? Шансон из колонки прикрути...
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"Шансон из колонки прикрути..." - не дури такое писать, среда такова
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кличко руки не розпускає, знає, що вбити може, а ці недоспортсмени придурошні
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Думаете, охранники бухали на работе? Про неадекватное поведение охраны согласен.
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Быдло имеет свойство не только подыхать, но и доставлять....
Неприятности докторам.... при вскрытии быдла доктора, надышавшись парами, огульно обвиняются в алкоголизме. Я категорически против этого и требую чтобы Верховная Нарада запретила докторам дышать, кушать и использовать другие действия, препятствующие работе ЦНС(Цугундерно Накыдывающей Симптоматики) или по простому - эээ, че пить если ты помер то....
(из предварительного зе.явления Президента Украины).... где моя ручка для под.писи то? Закона то? - А, здарова, Гелетей, ручку не одолжи(те)?
(под.писывает законообъект).
Вот и хорошо, Супрун, выкуси)те(
Охранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 1834 Охранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 7306
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Никакой драки не было, охранник ударил спокойно стоящего человека и убил его этим ударом.
В такой ситуации невозможно спетлять даже на превышение самообороны.
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Ну это в цивилизованной стране...
Исходя из оправдательного приговора Труханову по делу "Краян", Одесские горсуды могут рассмотреть этот случай с точностью до наоборот.
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"Даже" тут неуместно, однозначно никакой самообороны быть не может.
Тут маловероятно "даже" убийство по неосторожности, т.к. не было драки и он ударил человека специально, чтобы "вырубить" или "свалить" его за компанию с избиваемым дружком, понимая, что кругом асфальт и бордюры. Это 115, убийство с косвенным умыслом. Тупой малолетний андрогенный долбень, теперь уже и убийца.
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После этого клуб можно смело переименовывать в "Танцы на костях".)Мужика убили свои же во время войны возле кабака.Без комментариев.(
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Є категорія людей, які патологічно нездатні працювати фізично. Значна частина - це відставні правоохоронці і військові. Пенсія вже у них є, але вони надто молоді, щоб просто сидіти вдома. Оскільки робити нічого путнього не вміють, то й подаються в охорону, де і застосовують навички, здобуті на попередній роботі. Ці люди звикли, що форма, яку їм видають є свого роду індульгенцією від покарання за всілякі дрібні і не дуже грішки. Ще одна група - це колишні спортсмени і спортсмени - невдахи. Ці дві групи, як я вже писав, поєднує небажання працювати, затрачаючи надмірну енергію і зусилля і думати головою. За кордоном для того, щоб бути охоронцем, потрібно пройти навчання і скласти відповідні тести. Тому там охоронець - практично непомітна постать, яка мпостерігає і моніторить ситуацію і втручається у неї лише у випадку необхідності. У наших умовах охоронець вважає себе центром світу і вершителем доль .
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тупі порохоботи - вони такі ))
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Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к жопе…
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Я розвинув тему. Але і цей 24-річний теж нічого суспільно корисного робити не вміє, а вчитися не хоче.
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Ще одна група - це колишні спортсмени і спортсмени - невдахи.

Ты очень похож ещё на одну группу "комментатор-неудачник"
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Я отставник и прекрасно работаю на монтажах слаботочки + настройка сетевого оборудования клиента...И как бы не умер...но у меня военно инженерно-техническое образование)))) А у вот у пехоты красножопой, у замполитов таки да либо охрана либо синячат
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Вибачте, саме такі, як Ви викликають у мене повагу. Я не зовсім коректно написав пост. Треба було вказати, що пост стосується не всіх. Не хотів образити ні вас, ні тих відставників, які справді виконують потрібну роботу і виконують її достойно.
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"По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудниками Приморского отдела полиции раскрыто 24-летнего охранника заведения."
Страшне перо не в гусака! Цензору давно винайняти собі якогось пенсіонера коректора, щоб хоч читати вмів.
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ага,
"Один из участников события..."
ЕХ, КОНІ ))
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это прямой перевод текста с сайта полиции в Одесской области
За підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень співробітниками Приморського відділу поліції викрито 24-річного охоронця закладу. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

© Одеська область: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/policzijeyu-zatrimano-oxoronczya-nichnogo-klubu-yakij-zapodiyav-tyazhki-tilesni-ushkodzhennya-vidviduvachu-zakladu/

і на українській мові теж не зовсім, "викрит" как будто его разыскивали, расследовали дело что ли, надо было написать просто что задержан охранник, полицейские сводки, протоколы это отдельная песня)
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в Одессе? ну тогда все нормально. в трухановграде это разрешено.
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Ублюдок... лишил жизни человека.. Гореть ему в аду, но сперва погниёт на нарах.
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Судя по видео охранник убил посетителя без причины. Показывал , что это ЕГО ТЕРРИТОРИЯ и ОН тут хозяин. Другие охранники тоже не лучше. Агрессивно нападали и делали все возможное для показа своего превосходства над посетителями.
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На відео чітко видно, що вбивця без необхідності проявив надмірну агресію... Такі люди зазвичай ще з підліткового віку повинні стояти на обліку неповнолітніх осіб схильних до девіантної поведінки... Також велика провина в цій трагедії, людини котра відповідала за підбір охоронців в даний розважальний заклад.
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Какой ужас! Мразь какая, а не охранник! Подошел и ударил человека просто так!
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Там, судя по всему, две "линии обороны" на случай если клиент (который всегда прав)
будет убегать или конфликтовать. В данном случае "вторая линия", подбежавшая сзади,
очень хотела выслужиться, или было плохое настроение, а тут такой шанс ...
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Обох на нари. Бійки не було. Був чисто напад з застосуванням фізичної сили. При чому, явні удари відпрацьованого майстра. Якби перед ними був такий самий, то у відповідь прилетіло б покруче. А так, просто вбили хлопа. Першому більше повезло.
І головне, вбили того, хто хотів прекратити бійню.
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дааа, охранники шакальё ещё то -все удары наносили со спины...
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Когда речь заходит о свободном приобретении и ношении короткоствольного нарезного оружия,всегда слышится нечто подобное : "Низя аружие в руки давать!Ни гатовы мы пака!Друг друга все пастреляють!".На видео один человек без всякого оружия,напал и убил другого ГОЛЫМИ РУКАМИ, которого перед этим начали избивать трое ублюдков с палками.Делайте выводы.
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Таких бы ребят задиристых да на фронт А так в тылу пьяных дрыщей лупить из подтишка много ума не надо
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"Охахасранник" решил показать свой мастер-- класс на недвижимой мишени,--- знал ,что наверняка эффектно попадёт,--это которая, даже и не сопротивлялась,не говоря об агрессии.
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Крыса конченая, из подтишка ударила человека который не проявлял агрессии и был адекватен, это четко видно по камере! Как же бесят подобные недобоксеры, которые в спаринге нулячие и после легкого удара в корпус сразу симулируют "сбитое дыхание" дабы свалить с ринга, ищут повод, а на улице идёшь - теже самые люди мега крутые боксеры, бой с тенью у дерева прыгают как дауны или валяются в траве друг с другом с захватами! И таких 70% с тех, кто ходит в зал, 2 раза походил - мега гроза, мега боксер. Выйди 1 на 1 и против равного, тварь!!!!

в клубы в охрану обычно и берут тупых отбросов которым "набить морду" это наоборот что-то вроде "украсить скучный вечер" и чаще всего они сами ищут повода на конфликт дабы развлечься. Я бы закрыл нафиг само заведение, помимо охранника, ибо они сами ставят подобные задачи подчиненным. Здесь вообще нонсенс, человек даже в драку не лез а пытался прекратить её а получил сбоку\сзади, даже не видя от кого.

p.s. я не удивлюсь если отпустят, была аналогичная ситуация в Черкассах, тоже убил посетителя и сейчас гуляет на свободе, типа под "домашним". Вот так вот, даже есть расценки на труп, платишь - гуляешь, не платишь - сидишь такая вот аваковская рехформа, я окгда продлевал свой АКМ так меня пытались развести по травмату, новоназначенный перец а уже на потоках, даже не стесняется. АВАКОВ - МОЛОДЕЦ! лучший министр в мире (с)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОхранник ночного клуба до смерти избил посетителя в Одессе, - полиция. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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