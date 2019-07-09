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 Политика Украины, Происшествия
  2008  57
Все про:Саакашвили (2750) Труханов Геннадий (205) титушки (461)

 "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили. ВИДЕО

Лидер партии "Рух нових сил", экгс-главу Одеской ОГА Михеила Саакашвили охранники не допустили к мэру Одессы Геннадию Труханову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Вот так нам перегородили дорогу бандиты из частной армии Труханова, которых он финансирует из бюджета города, а в конце можете увидеть, как им активно помогает "деполитизированная" одесская полиция.

Если кому-то интересно, в Одессе украинская власть уже не функционирует вообще".

Источник: https://censor.net.ua/v3136618
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы, вы сделали это вместе "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушка Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 5355
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Взагалі то , його за 5 років соєва влада так і не змогла засудити ... чи просто не схотіла ?
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А про Беню и Авакова неожиданно Карлсон совсем забыл в последнее время...помнится очень грозился... "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушка Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 802
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Вообще-то его выбрали одесситы!!! Мэр должность выборная!
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Взагалі то , його за 5 років соєва влада так і не змогла засудити ... чи просто не схотіла ?
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На самом деле осудить и снять мэра совсем не просто.
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снять - почти нереально, но решительно реформированный суд не заинтересован в посадке таких аферистов, как труха и гепа. ведь они основа всей системы, которую так берегли последние 5 лет.
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Он сейчас красиво подмахнет и еще 5 лет рулить будет.))))
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Так вроде Януковоща тоже выбрала вся Украина "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 1772
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Е-е-е...вибрали Труханова мером ? Чи Карлсона в Україну повернули ?
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А про Беню и Авакова неожиданно Карлсон совсем забыл в последнее время...помнится очень грозился... "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушка Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 802
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а чого аваков не займається тітушками ?
наплодив цього добра стільки, що і янік би заздрив.
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Порохоботы вы почему Труханова незащищаете, он же друг Порошенко.
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Так они его уже защитили с помощью Петиного суда.
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Если кому-то интересно, в Одессе украинская власть уже не функционирует вообще"....Источник: https://censor.net.ua/v3136618 - а коли , за 27 років , вона ПО СПРАВЖНЬОМУ функціонувала ?
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Поки давали справно красти. Як тільки стає і цього мало, а центр також тоне у воровстві, то починається сепаратизм
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Це добре, що це лайно б'ється між собою.
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По идее, Карлсон должен сейчас биться на баррикадах в Грузии, но...что-то пошло не так.. "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 4651
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Там він ніхто, а в Україні повно хворих на голову, які його можуть обрати😏
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Або ж нагодували Карлсона неякісним варенням.
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Ето уже не титушня мелкая. Ето уже бандиты. Спасибо скажим Пете за то что пригрел Росийских бандосов.
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а где петя, порохоботы?? где ваш "реформатор"???
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Фейковая информация, ничего он не начал.
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фейк і флуд малюнками не по темі - просто в спам соєвого бота !
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юнкеру не жить в "отреформированной" петей Украине - может нести любую пургу
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vad - "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 319

там же где ваш....
Что порошенко, что зеленая сопля слили Одессу этому вору с российским паспортом..
За бабло и поддержку я понимаю...



"Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили - Цензор.НЕТ 6851
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вот только не надо мешать компот с винегретом!
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Это последствия безхребетного Майдана!!! не тех **** поубивали... люди полижили жизни за изменения к лучшему в нашей стране, а нас и дальше те же гниды продажные кормят говном из ложки... Петя-барыга мог все это поменять, но не стал он решил хапнуть, станцевать под реформатора и оставить все как было...
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Не Савченко попрошу, авось второго фальстарта у нее не случиться
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Михо лажается! Есть его заява, что он посадит 25 тысяч коррупционеров, правда, если ему дадут власть. Итак, с властью возникла заминка. С первой посадкой тоже. Ладно, потерпим. Подождем посадок 24.999 негодяев.
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Труханов Капитан,Аксёнов Гоблин две сущности одного целого."Гена, виходь, негіднику, виходь боягузе", - охоронці-тітушки Труханова не пропустили до одеського мера Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3306
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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