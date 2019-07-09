 "Гена выходи, подлец, выходи трус", - охранники-титушки Труханова не пропустили к одесскому мэру Саакашвили. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Вот так нам перегородили дорогу бандиты из частной армии Труханова, которых он финансирует из бюджета города, а в конце можете увидеть, как им активно помогает "деполитизированная" одесская полиция.



Если кому-то интересно, в Одессе украинская власть уже не функционирует вообще".