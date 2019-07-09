 Родственники удерживаемых в РФ политзаключенных украинцев собирают деньги через "Спільнокошт". ВИДЕО

Объединение родственников политзаключенных Кремля хочет собрать 158 340 гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу проекта на платформе "Спільнокошт". Этих денег должно хватить на обеспечение работы офиса Объединения в ближайшие 10 месяцев.

"Переговоры с потенциальными партнерами дают надежду на успех в вопросе долгосрочного финансирования работы объединения. Нам нужно пережить этот 10-месячный период, чтобы в течение этого периода утрясти бюрократические дела для получения долгосрочной поддержки доноров и в это время продолжить оказание хотя бы минимальной помощи семьям политзаключенных", - сообщили в Объединении.

Собранные средства пойдут на формирование передач для политзаключенных, зарплату главному менеджеру и бухгалтеру, оплату канцелярских расходов, мобильной связи, интернета, и так далее.

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Сбор стартовал накануне. По состоянию на вечер 9 июля собрано 2750 гривен.

Объединение родственников политзаключенных Кремля - неполитическое общественное движение, борющееся за освобождение политзаключенных. Организация существует с 2016 года.

"Количество заключенных постоянно растет. В 2018 году заключенными по политическим мотивам было 45 украинцев, в 2019 году - уже более 100", - подчеркнули в Объединении.

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