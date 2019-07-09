EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  695  13
Материалы по теме:
Все про:ранение (2152) Донбасс (18896) Объединенные силы (339)

 Четверо бойцов ВСУ получили ранения, один - боевое травмирование в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекращения огня. Позиции Объединенных сил (ОС) обстреливали из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также другого оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал украинские позиции вблизи Широкино (из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия), Ломакино (из артиллерийской системы калибра 122 мм), Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов соответственно), Новомихайловки (из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия), Песков (из противотанкового ракетного комплекса).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза - в районе Травневого (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), дважды - Новолуганского (из минометов калибра 82 мм), Зайцево (из миномета калибра 82 мм).

Уточняется, что вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевое травмирование.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий

Источник: https://censor.net.ua/v3136597
 
 
 Топ комментарии
 
Хтось ще звернув увагу на дивний термін, що з'явився зовсім недавно: « боєвоє травмированіє» ?
Вимивання військових термінів ? З якою метою?
 показать весь комментарий
 
Так треба ж проста пєрєстать стрілять...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Так що ж такі стереотипні коментарі? Чому день у день одне і те ж ?! Де щирість, душевність?
 показать весь комментарий
 
Не можу зрозуміти чого рашисти запропонували педіку Малахову провести мост.... Треба було Поречнікову, він вже міст з нами проводив ..разом з Гіві та НСВ
 показать весь комментарий
 
Хтось ще звернув увагу на дивний термін, що з'явився зовсім недавно: « боєвоє травмированіє» ?
Вимивання військових термінів ? З якою метою?
 показать весь комментарий
 
 
Что бы на бюджет не вешать в будущем!
 показать весь комментарий
 
типа :
- «в бою»,
- «по дорогє на бой »....
 показать весь комментарий
 
Травма, викликана впливом факторів бойової обстановки - бойова травма. Звідси і бойове трамвіровання.
 показать весь комментарий
 
Хлопцям одужання. Це просто піпець. Що відбувається?
 показать весь комментарий
 
 
А одно чмошное создание призивает торговать с ними где логика у крокодила гени
 показать весь комментарий
 
 
А Вован,якийу нас тіпа президентом працює,сказав: - "Просто треба перестати стріляти"...
 показать весь комментарий
 
 
спасибо что живые!
пораненним найскорішого одужання і повного відновлення...
...
горіть у пеклі москалі (с)... і ті сліпці, яки не як не зрозуміють -
"что-то не так ребята...что-то не то...
это война, ребята...а не АТО"
(пісні, присвячені АТО)
 показать весь комментарий
 
 
Только у зебила устойчивое перемирее...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЧетверо бойцов ВСУ получили ранения, один - боевое травмирование в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх