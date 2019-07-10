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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Кучма (1782) Минобороны (5810) НАТО (6414) Россия (73283) Смешко (74) Ющенко (11751) стратегия (119)

 Даже при Ющенко Минобороны имело планы войны против НАТО, а восток Украины весь был "голый", - Смешко. ВИДЕО

Лидер партии "Сила и честь", кандидат в народные депутаты Игорь Смешко на примере своего опыта рассказал, как даже "опытные президенты" совершали ошибки слепо доверяя своему окружению и кадрам, игнорируя разные источники информации от разведки.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"В 1999 году, начало моих проблем на должности руководителя военной разведки, было когда на коллегии Минобороны президент Кучма зачитал, что военная разведка стала самостоятельным органом государства, которая дает альтернативную, часто намного более эффективную информацию чем СБУ. После этого вторая проблема возникла, 2000 год, совещание с присутствие президента, министр обороны (генерал Александр Кузьмук. - Ред.), начальник Генерального штаба (Владимир Шкидченко. - Ред.), секретарь СНБО касательно стратегического плана применения Вооруженных сил Украины. Я выступил против министра обороны, начальника Генерального штаба, сказавши, как можно думать про два локальных конфликта на Западе, против двух государств, наших соседей - членов НАТО. Первый выстрел пограничника - это 5 статья НАТО и мы воюем. У нас же оборонная доктрина, у нас же полностью Восток весь голый", - рассказал политик.

"Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами... Они были недовольны такой позицией. Даже министр обороны при президенте Ющенко имел точно такие же планы. Которые все время выступали и сейчас себя евроатлантистами (называют), только эти министры забывают, что всегда есть у офицера и у государственного деятеля, если он не согласен, подать в отставку. Я был не согласен с этим, я не поставил подпись под этим планом. А кроме того, после "кассетного скандала" я был удивлен, что руководство СБУ тех времен поддерживает контакты с лидерами организованной международной преступной группы, против каких мы с разрешения президента Кучмы работали с западными спецслужбами", - подчеркнул Смешко.

Также читайте: 62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос

Полную версию интервью с Игорем Смешко "Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать" смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/v3136554
 
   
 Топ комментарии
 
Що Ющ, що Барига - 2 розчарування українців після вдалих Майданів. Вміємо перемагати і одночасно лайно в керівництво вибирати. ЕКс президентам - тюрьми!!!!!
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Еслиет сильной экономкики, то не важно какая военная доктирина. В Раше тоже ее нет.
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Та не може такого бути,адже при ющенко секретарем РНБО був найпалкіший прихильник НАТО, в якого нині це коронна фішка,курс в НАТО та ЄС.
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Сущность предвыборной кампании- можно услышать очень много, а потом пухнут мозги- где фейк и выдумки , а где правда
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Що Ющ, що Барига - 2 розчарування українців після вдалих Майданів. Вміємо перемагати і одночасно лайно в керівництво вибирати. ЕКс президентам - тюрьми!!!!!
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Василь Довганенко 7230397a, велике розчарування, це велика кількість таких зрадо"опів, як ти. Якщо усіх екс-президентів у тюрьми, то Зєля стовідсотково підпадає під таку статтю, а з ним саджати тих, хто його обирав. Ющенко давній ворог Смєшка, бо він його труїв діоксином на дачі Сацюка, коли він запросив туди Віктора Андрійовича на вечерю і був , думаю, що і зараз остається, підозрюваним по цій справі. Але він стоїть на тому, що він до цього не причетний і, як він сказав у Гордона, що якби він взявся отруїти Ющенка, то він довів би цю справу до кінця. Після цих слів він для мене не існує, як політіик. Але жє фішка в тому, що не було мети смертельного отруєння, треба було Ющенка вивести, як кажуть з ладу і зняти тим самим його з передвиборчої кампанії, труїти на смерть, то був би наявний злочин, а їм це не потрібно було. Просто Смєшко з Сацюком трошки "перебрали" з дозою. Для Ющенка Смєшко злочинець і він і до цього часу вважає його своїм отруйником, а я цьому вірю.
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Наличие стада таких как ты самое большое горе Украины
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Саша Соколенко, стадо це такі, як Василь Довганенко 7230397a? Ти уточнюй, кого ти маєш на увазі, бо я можу так думати відносно і твоєї персони.
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Естественно речь идёт о Васелях которые тыпые злобные ущербные по жизни ЛУЗЕРЫ
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Дякули продажні! Нате вам по гривні і більше не просіть. Мародерам більше на даєм Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 4461
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А ще Смішко був першою мавпою яка взяла до лап палицю і таким чином поклав початок перетворенню мавп на людей... Даже при Ющенко Минобороны имело планы войны против НАТО, а восток Украины весь был "голый", - Смешко - Цензор.НЕТ 7830
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Яких ще мавп?? Кожна притомна людина знає, що Адама зробив Б-г, а першу бабу вегетативним шляхом
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А що не так?! Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 3453 Тут же мова і йде про "палку" яка буває то висячою то стоячою, то м'якою то твердою... Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 2782 Тобто про чисто "вегетативну" річ, за допомогою якої і робляться баби, і не тільки Вони... Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 4050
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Еслиет сильной экономкики, то не важно какая военная доктирина. В Раше тоже ее нет.
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На случай войны планы обороны нужны против всех (даже чисто гипотетически против марсиан) и не важно кто на сегодняшний день союзник, Нужно учитывать все варианты.
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Потрібна повна мілітаризація українського суспільства по зразку Ізраїлю. Де розписано навіть завдання для старичків - сидіти в бомбосховищі і не створювати проблеми для оборони Ізраїлю.
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Та не може такого бути,адже при ющенко секретарем РНБО був найпалкіший прихильник НАТО, в якого нині це коронна фішка,курс в НАТО та ЄС.
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На 100 % можу сказати, що до 2010 року, військова доктрина була такою, що ми ідемо в НАТО, але наш стратегічний партнер це підорашка. Що було після 10 року, я вже незнаю, хоча впевнений що те ж саме.
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Крьім бьіл далеко не "гольій", собирались отражать турецкий десант в поддержку крьімско-татарских "сепаратистов". Если бьі на Востоке бьіло столько танков , как в Крьіму , Путину не пришлось бьі перебрасьівать тяжельіе вооружения на Донбасс...
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После этого вторая проблема возникла, 2000 год, совещание с присутствие президента, министр обороны (генерал Александр Кузьмук. - Ред.), начальник Генерального штаба (Владимир Шкидченко. - Ред.), секретарь СНБО касательно стратегического плана применения Вооруженных сил Украины. Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами... Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Даже министр обороны при президенте Ющенко имел точно такие же планы. Которые все время выступали и сейчас себя евроатлантистами (называют), только эти министры забывают, что всегда есть у офицера и у государственного деятеля, если он не согласен, подать в отставку.Источник: https://censor.net.ua/v3136554
============

Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами...Источник: https://censor.net.ua/v3136554
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Мне одному кажется,что это какой-то несвязный бред?😯
Ниче не понятно вобщем,что он хотел сказать.Набор слов какой-то.
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Скільки патріотів та захисників вітчизни. І всі в тяжкий час стали на захист України в інтерв'ю.
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так ти ж розробляв ці плани війни з НАТО
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Військова доктрина розробляється колегіально.
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Тоді ж кацапія була ще мишебраттями наче.
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При Ющику шельф румынам отдали..тихонько,без шума..
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Процес «Румунія проти України» - судовий процес, що розглядався у Міжнародному суді ООН з 2004 по 2009 рік, який виник в результаті територіальної суперечки між Румунією та Україною. 16 вересня 2004 року Румунія внесла позов проти України, що стосується делімітації морських кордонів виключної економічної зони і розділу континентального шельфу в Чорному морі. 3 лютого 2009 року суд оголосив рішення, яке встановлює морські кордони між державами і визначає виключні економічні зони Румунії та України. При цьому обидві сторони висловили задоволення рішенням суду.
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Саме це рішення Суду дало право на проведення робіт по проведенню пошуку енергоносіїв в економічній зоні України.
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Сам ти баран, шельф був розподілений відповідно міжнародних правил судом по морському праву.
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парадокс не в том, что смешко такой умный, а в том, что руководителем военной разведки и службы слабоумных он стал вследствие поиска на этот пост бесхребетного и всем угождающего членистоногого...
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Зато тепер "схід" надійно закритий "євровалом" яйценюха.
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Згадайте пацифізм, багатовекторність, гарантований нейтралітет - от що нам тоді втюрували. І які були зроблені висновки і хто поніс відповідальність. Дуже коротка пам'ять у народу України, може у нас склероз - древню історію пам'ятаємо, а те що було декілька років тому, не можемо згадати.

Просте питання - Хто очолював РНБО при Ющеру-Пасічнику? Отож.
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Мне вот интересно, для Бутуса бабло вообще не пахнет? Так внагляк пиарить эту СБУшную крысу - надо совсем совесть потерять.
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странно слышать такие заявления.

если можно просто в цензоре вбить поиск 2005-2008 НАТО
и было понятно кто что говорил
https://censor.net.ua/news/31652/yuschenko_chlenstvo_ukrainy_v_nato_usilit_evropeyiskuyu_kollektivnuyu_bezopasnost
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Аахах Навіть за часів Ющенка Міноборони мало плани війни проти НАТО, а схід України весь був "голий", - Смешко - Цензор.НЕТ 5428

Министр обороны России: надеемся, что Украина "не дойдет" до НАТО. Украинцы все-таки братья.

https://censor.net.ua/news/31502/ministr_oborony_rossii_nadeemsya_chto_ukraina_quotne_doyidetquot_do_nato_ukraintsy_vsetaki_bratya
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Это потому .что вы вся власть - уроды и малоросы !
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Вся справа в тому, що Україну погубила жадність так званої української еліти. Адже бізнес був заточений на паРашу. ВПК теж працював на паРашу.

Не було враховано просту річ, паРаша то імперія, яка помирає і рано чи пізно, та імперія прийде з війною в Україну. Згадайте фразу В.І.Леніна - "Втратити Україну, значить втратити голову".

При втраті України, імперія паРаша стає недоімперією. І це добре розуміють кремляді.
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У ті часи Ющ сидів однією дупою на двох стільцях, як ї його пАпЄрЄднік Кучма.
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Іуда Ющ Миздобульний був Іудою з народження.
Як там справа з арештом його майна просувається? Ющ має прийти в суд у тому білому костюмі, який був колись білий.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДаже при Ющенко Минобороны имело планы войны против НАТО, а восток Украины весь был "голый", - Смешко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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