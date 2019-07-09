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 Происшествия, Общество
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 "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать. ВИДЕО

В Ямпольском отделении полиции Винницкой области полицейский ударил задержанного дубинкой и заставил его приседать. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Анатолий Качур.


На записи видно как полицейский бьет задержанного дубинкой, а потом приказывает ему приседать. Тот подчиняется и делает приседания, под указания полицейского о том, как правильно это делать.

"Ямпольское отделение полиции... патрульные Семчук и Бышинская, а прикрывает все нач. полиции взяточник Милевский. И это не одиночный случай над гражданами Ямполя и Ямпольского района", - пишет автор в комментарии к записи.

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Источник: https://censor.net.ua/v3136551
 
 
 Топ комментарии
 
Авакова у відставку, він неспроможний керувати ментами, бо ідіот від природи!
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Авакова у відставку, він неспроможний керувати ментами, бо ідіот від природи!
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Хороший "мусор"-это "мусор", горящий в топке.... народная примета...
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а кто людей за лицо хватал, телефоны выбивал,... вот и мусора-боты поступают как их кумир барыга циничный.
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"наш авакав хароший патамушта ваш порах плахой".
Аргумент зебуїнів.
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вот так во всех тюрьмах и проголосовали за зелибобку
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А в психушках за сывочолого Гетьмана.
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Вот видишь - заставляли. А сердцем то они за Петра были...
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Вже може бути кандидатом в депутати. "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать - Цензор.НЕТ 5547
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Поліція Авакова на чолі з новим президентом, до якого немає питань від нової влади)))
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Оно канешно неправильно, но что мы знаем о задержанном? Мож его вообще задавить надо? Бо наши суды...
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почти согласна, но уж много проколов от ментов...
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На цензоре сегодня день русского мата. "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать - Цензор.НЕТ 3064
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Как милицию не переименовывай всё равно натура мусорская из шкуры вылезает.
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Полицейские каждый день общаются с таким контингентом Всякими убийцами и ублюдками харкающими туберкулёзом Поэтому не надо кидаться осуждать Вот если бы он из театрального кафе вышел поужинав и начал ругаться Тогда другое дело
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нікого уніжать ніззя. Послє решенія суда - рєжим содєржанія, но в любом случайє с уваженійєм к чєловєчєскому достоінству.
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Та да сидить такий здоровий дятько на відео, маткаєть, принижує поліцейських, оказує супротив, а поліцейський його дубиною, присідай.
..
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А это, случайно, не Порошенко приседает?
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Порошенко в Виннице приседает? ))) там его на руках поднимут и будут приседать вместе с ним целуя руки. этот вафлер на зебобика машет. попался!
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Макака. "Реформована та вмотивована". Вчора, падло, тачку тягав на базарі - зараз правоохоронець!
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Мы же не знаем, кого задержали и за что, возможно, этот мусор, по сравнению с задержанным, профессор, ситуация непонятная.
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Гарну поліцію створив Петро Поросєнко.
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Та да, а ну нагадай хто керує поліцією і її реформою, чи не Аваков? до якого міністра не було жодних питань від нового президента?
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мужик сам виноват. явное нарушение правил поведения при виде полицейского;
- одеть каску;
- одеть бронежилет;
- одеть спасжилет;
- обойти полицейского, на максимальном от него удалении, используя пути его обхода со всех возможных сторон;
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Хорошая "реформа". Одних уродов на других поменяли. Сабакову большой привет!
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хвизрук, мля, а самого отправить сдавать нормы гто под присмотром пм или шокера, не ?
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У потерпевшего 100% вариант получения через ЕСПЧ пару-тройку тисяч евро.
Мента вероятно уже уволили, месяцом ранее.
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я бы так и сделал, вопрос дойдет ли до ЕСПЧ, вопрос сколько денег понадобится?
часто не подают в суд просто банально нет денег. Пару месяцев назад упал дорожний знак на кадик, посчитали если судится это минимум 1400 грн и потеряное время когда стекло стоит 800 грн.
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типичный хохол видит себя либо паном либо холопом, в зависимости от того дает он в морду или получает
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Что говорить о типичных кацапах,то он жопой на бутылке сидит то бухает с этой же бутылки
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Анатолій Качур!
Ти хто таке, щоб гавкать на поліцію?
Поліцейські!!!
Ото Качура дубиною треба пе...еїбать, щоб не гавкав!
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все по калькам, обронопром, полиция плохая, ах да, это же выборы
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за такое можно было б засудить этого поца, долго бы платил моральный ущерб, ах да о чем это я...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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