 "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Анатолий Качур.
На записи видно как полицейский бьет задержанного дубинкой, а потом приказывает ему приседать. Тот подчиняется и делает приседания, под указания полицейского о том, как правильно это делать.
"Ямпольское отделение полиции... патрульные Семчук и Бышинская, а прикрывает все нач. полиции взяточник Милевский. И это не одиночный случай над гражданами Ямполя и Ямпольского района", - пишет автор в комментарии к записи.
Аргумент зебуїнів.
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- одеть каску;
- одеть бронежилет;
- одеть спасжилет;
- обойти полицейского, на максимальном от него удалении, используя пути его обхода со всех возможных сторон;
Мента вероятно уже уволили, месяцом ранее.
часто не подают в суд просто банально нет денег. Пару месяцев назад упал дорожний знак на кадик, посчитали если судится это минимум 1400 грн и потеряное время когда стекло стоит 800 грн.
Ти хто таке, щоб гавкать на поліцію?
Поліцейські!!!
Ото Качура дубиною треба пе...еїбать, щоб не гавкав!