 "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналист Скрыпин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Скрыпин сказал в блоге на своей странице в youtube.
"Ви й#бу дались, бл#дь?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву, на картоплю обговорювати збирались? Проїзд в харківському метро, київському метро, московському метро, в Санкт-Петербурзі і в Єкатеринбурзі? Які неполітичні питання?! Ніх#я шо ви... Бл#дь, сука, в нас війна, ви ворог, ви напали на нас", - обращается к россиянам Скрыпин в нецензурной форме.
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Хайпонув у 2014 на Микілі Яновичу...
Його недавнє: «Чого ви сунете своє свиняче рило у наші справи?» до Шарія, Дубніскхєра? Ф#й там. До Аркадія Бабченка.
Молодчага...
А сказал он все правильно.., даже слишком мягко...
не де-матюкизация а ОБОВЬЯЗКОВА МАТЮКИЗАЦИЯ УКРАИНСКОИ МОВЫ....
Цілком вірю, що хотів якраз обговорити ціни на картоплю та зітхання
(ніт)
У вас все по делу.
Шел по лесу паренек,
Паренек кудрявый,
И споткнулся о пенек,
О пенек корявый.
И про этот про пенек,
Про пенек корявый
Все сказал, что только мог
Паренек кудрявый.
Раньше этот паренек
Говорил коряво.
Научил его пенек
Говорить кудряво.
(с) И. Иртеньев
Скрыпин: Порошенко это постоянная найобка
А как говнили его эти падали все время)))
ЛЯПОТА!!! ТО ШО Я ДУМАЛ!!!!
Газпромовский Венедиктов УЖЕ в Киеве после пяти лет полного отсутствия.
Алексей ВенедиктовПідтверджений профіль @aavst 39 хв39 хвилин тому
Еду по Киеву через 5 лет https://ift.tt/2G3VgoK
"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть 9 июля 2019, 15:04 -
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