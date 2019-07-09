 Сотрудники Днепропетровской медакадемии судятся с администрацией ВУЗа. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Информатор".

В конце мая этого года ученым советом Днепропетровской медицинской академии было принято решение о ее реорганизации. Мотивировка – необходимость объединения с другой кафедрой для оптимизации структуры академии.

Тем временем, коллектив кафедры во главе с доктором медицинских наук, профессором Спириной Ириной Дмитриевной, аргументацию ученого совета называет надуманной. По версии Ирины Спириной, на самом деле учетный совет легитимизировал личное решение ректора ДМА Татьяны Перцевой, которой категорически не понравились публичные высказывания завкафедрой про произвол и незаконные действия руководительницы ВУЗа.

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Началось все с критики решения Татьяны Перцевой передать корпус медакадеми №3а на пл. Соборной, 2 под фактически частную стоматологическую клинику.

"Сказала о том что этот корпус не подлежит тому чтобы здесь выполнялись операции и тем более ставились импланты. Этот корпус на протяжении многих лет поражён грибком, а грибок это очень опасно, это на сегодняшний день санитарно-гигиенические нормы были нарушены" – Ирина Спирина.

Позже професор Спирина внутри коллектива поднимала вопрос об уголовном деле в отношении ректора Перцевой и недавней проверки Счетной палаты Украины, которая обнаружила финансовых нарушений в ВУЗе на более чем 10 млн. гривен.

Реакцией на публичную позицию Ирины Спириной стало фактическое принуждение ее к увольнению, рассказывают сотрудники ее кафедры. Когда это не получилось – возникло решение о реорганизации кафедры. В конце июня по иску Спириной о признании незаконным и отмене приказа по ее кафедре – открыто судебное производство.

Напомним, что кроме полиции, деятельностью ректора ДМА вплотную занялся глава подкомитета ВРУ в сфере предотвращения и противодействия коррупции, Виталий Осуховский, а также замглавы ОО "Всеукраинская люстрация", Александр Куликовский.

В недавнем расследовании журналистов программы "Особливий погляд", вышедшей на 5 телеканале, последний заявил, что они будут добиваться отстранения ректора Перцевой от занимаемой должности.