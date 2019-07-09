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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "За життя"? Жизнь есть и у рабов, но какая жизнь? - Смешко о политической деятельности Медведчука. ВИДЕО

Лидер партии "Сила и честь", кандидат в народные депутаты Игорь Смешко считает, что после войны на Донбассе и оккупации Крыма, политическая деятельность Виктора Медведчука фактически является продолжением российской линии, но уже внутри украинского государства.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Смешко рассказал, что во время президентских выборов к нему обращались представители всех избирательных штабов, кроме "Оппозиционного блока".

"По определению с ним (оппоблоком. - Ред.) никаких переговоров быть не может. Меня спрашивают об отношениях с Виктором Медведчуком. Я впервые о нем узнал в 2000-м году, когда он был первым заместителем главы Верховной Рады. Но после войны и аннексии Крыма, политическая деятельность Медведчука фактически является продолжением российской линии, но уже внутри украинского государства", - заявил глава партии "Сила и честь".

"Фактически сейчас, политическая сила "За життя" предлагает: "Да, что вы, тарифы? - Давайте газ дешевле вам дадим, давайте признаем "ДНР" и "ЛНР", как равноправных партнеров на переговорах. Давайте изменения в конституцию введем, что у нас регионы смогут останавливать внешнеполитический вектор и забудьте про европейское развитие". "За життя"? Жизнь есть и у рабов, но какая жизнь?" - отметил Смешко.

Также смотрите: "Фигура Медведчука - токсична для всех", - экс-журналисты ZIK про массовые увольнения с телеканала. ВИДЕО

Полную версию интервью с Игорем Смешко "Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать" смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/v3136537
 
   
 Топ комментарии
 
После слов,что он про мертвечука узнал в 2000 году,можно дальше и не продолжать.
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Ватные кретины будут голосовать за жида мертвечука😁
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Кстати, и сила у рабов тоже есть. А в Спарте и с честью у них был порядок
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В Спарте унижали и издевались над рабами ( одно из самых жестоких отношений), мало того илоты были греками , за что их (спартанцев) и не любили в Греции. И да судя по всему ты перепутал восстание Спартака со Спартой.
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Про Смешко и Гордона (Операция "Дуремар") все уже давно рассказал Балашов: Геннадій Балашов у Рандеву з Яніною Соколовою

Не разделяю его взглядов по поводу налогообложения 5%-10%, считая это правым популизмом, но информацию Балашов выдает презанятную.
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Ватные кретины будут голосовать за жида мертвечука😁
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После слов,что он про мертвечука узнал в 2000 году,можно дальше и не продолжать.
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Все правильно говорят,но действуют по своему усмотрению
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та отож, а сам цей панок)), вже здав ксіву) кгб-фсб?!
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Наша страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу с агрессором, однако есть группа людей, к которым я не питаю никаких симпатий. Парламент наделил нас правом железной рукой пресекать любую активность какой-либо «пятой колоны» в Британии и мы будем пользоваться этим правом без тени сомнения,до тех пор, пока не будем убеждены, и даже более чем убеждены в том, что это зло среди нас успешно уничтожено.

(У.Черчилль 4.06.1940г.)
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Мля, Мертвячук справжний Штирліц сьогодення, невловимий шпіон.
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Медведчук, як, до речі, й інші олігархи, усі розбагатіли на тій Україні, яка є. Навряд чи чекати від них чогось реально прогресивного, вони скоріше будуть противитись соціалізації й розвитку, і успіхам суспільства. Це ж логічно.
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Смешко типичный денщик Шильменко, и их так много.....
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как у кацапов.кацапы потомственные рабы
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Пусть расскажет какая у него пенсия а мы сравним кто в Украине раб а кто не раб. На сытое пузо поучать просто. Ещё и не платит наверное за коммуналку по новым тарифам, потому что в СБУ почти все льготы себе устроили.
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Смешко - еще одна медведчуковская консерва. Наверняка Бутусову хорошо заплатили за интервью. Бедолага чуть не уснул на интервью.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"За життя"? Жизнь есть и у рабов, но какая жизнь? - Смешко о политической деятельности Медведчука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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