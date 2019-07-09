 "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

Видео на своей странице в Instagram разместил кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа" Беленюк, передает Цензор.НЕТ.

Олимпийские призеры и чемпионы мира пригласили президента на встречу с представителями украинского спорта для знакомства и обсуждения существующих проблем.

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"Все спортсмены были бы очень рады, если бы вы, как наш президент, уделили нам свое время. Нам было бы очень приятно встретиться с вами, поговорить, познакомиться. Для нас это была бы хорошая поддержка в преддверии Олимпийских игр в Токио", - заявил Верняев.