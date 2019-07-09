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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Зеленский (2058) спорт (1735) Беленюк Жан (7)

 "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

10-й номер в списке президентской партии "Слуга народа", борец греко-римского стиля Жан Беленюк и гимнаст Олег Верняев обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Звезды украинского спорта предложили главе государства познакомиться ближе.

Видео на своей странице в Instagram разместил кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа" Беленюк, передает Цензор.НЕТ

Олимпийские призеры и чемпионы мира пригласили президента на встречу с представителями украинского спорта для знакомства и обсуждения существующих проблем.

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"Все спортсмены были бы очень рады, если бы вы, как наш президент, уделили нам свое время. Нам было бы очень приятно встретиться с вами, поговорить, познакомиться. Для нас это была бы хорошая поддержка в преддверии Олимпийских игр в Токио", - заявил Верняев.

Источник: https://censor.net.ua/v3136515
 
   
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Времени нет. Шаурма и фонтанчика забирают всё время.
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Но ведь их же двое... Вот пусть между собой и поговорят.
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Еписька,ты в каждой теме эту шнягу выкладывать будешь?
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Спортсмени, які левову частку живуть на базах і аренах, які не переймаються ні комунальними послугами, ні цінами на продукти харчування, бо цим їх забезпечує держава, федерація, спонсори хочуть поговорити про проблеми у житті держави!!!. Нонсенс.
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смуглый было дело жаловался на ужасные условия.
и я ему верю. так что х.з. что лучше еще - каждый день тренироваться, или лежать с пивом и гыгыкать над тупыми, то есть остроумными шутками кварталов и сватов)
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Сивий підор робко прячєт тело жирное за б бессмьісленньіми лозунгами)
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Не треба хамити, ви ж окраса нації! "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 5282
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ПЕСики 5%тваринки. Як можна нахамити тваринці? Це навіть теоритично неможливо)
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А де ти бачив щоб баранів в отарі було більше аніж пастухів. Проблєй членороздільно. "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 4870
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А якщо чуваки якісний спортивний допінг принесуть на зустріч.
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Вони по допінґ туди й ідуть. Дуже відео з Закарпаття вставило.
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Це де ми спостерігали Ефект Допле..., вибачте, Добкіна?
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Просить верняеву место в списке будут??
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Ну беленюк понятно...10 номер....хотя странно что 10 номер в списке до сих пор не знаком с зебобиком....это означает что к формированию списков зеюоюика не допускают....а веленюк чего на встречу просится..?? Ради места??
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Ребята получили гонорары за победы в спортивных баталиях, теперь есть деньги чтобы обсудить номера в списке.
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(((((((вот так формируються списки - слуг бени - зебилы прикольно правда ))))
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не, ещё прикольней, когда места в списке формирует, одна жирная, мародерская свинья по фамилии порошенко "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 9841
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То есть разницы никакой, так за что голосовали? "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 956
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ты наверняка цап - вы при Порохе стали жить как некогда раньше плохо - понимаю)))))
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отличительная черта бота из соевой ботофермы, это упоминание про цапов и порохохряка пишут с заглавной буквы под кодовым словом Порох, этим они наверное так уважительно отмечают подсвинка мародера "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече - Цензор.НЕТ 1392 куда подсвинок 350 кг валюты спрятал не знаешь? "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече - Цензор.НЕТ 5235
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ха-ха-ха, поздравляю тебя, твой соевый пердак вспыхнул как факел
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"... о встречЕ".
Дебіли, блть. Понабирають по оголошенням...
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Тут есть кто то способный перевести на нормальный язык че надо этому черненькому?
"Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 1554
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Ему надо, чтоб даже на языке мордора писали без ошибок: - "...попросили Зеленского о встречи. "
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Поговорить об экономике, финансах и политике, затронуть вопросы оборонных технологий и пенитенциарной системы. "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 8491
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Он вам ничего не должен, дурачки... У него есть куча мест, где он еще не зачекинился.
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и поприсидают вместе = спортсмены - депутаты = мозг нации!
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да какой там это мозг нации, вот фото настоящего мозга нации, который в списке под №2 у мародера порохряка "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 1769
"Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 4171
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Щоб зрівнятись по розуму з Парубієм вам треба зліпити докупи трьох Зеленських і відучити їх від речовин. "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече - Цензор.НЕТ 8394
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так я же и написал, что это мозг нации, или ты с этим не согласен правда у этой мерзкой хари, очень одухотворенный взгляд насыщенный интеллектом "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече - Цензор.НЕТ 722
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Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,-
Парня в фонтан тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой...
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Ваш Батя був засновником партії регіонів, дебіли соєві)
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Батя кинув регионалів давно, можете подати на аліменти.
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― "Удивительное явление".
"Недавно в Обуховском переулке родился ребёнок, который играет на скрипке".
"Только с помощью современных средств медицины он смог появиться на свет".
"На нашем снимке профессор Ф.Ф. Преображенский, делавший кесарёво сечение матери".
― Кесарево.
― Ну, кесарево.
― Так это ж доктор Борменталь.
― А ну.
― Истинно вам говорю, 4-го мая 1925 года Земля налетит на небесную ось.
― Это точно говорю. Точно.
― Господи...
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Нагадую: порошенко зрадник і мародер, порохоботи пі4ори.
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― Пошли, товарищи.
― Изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга.
Отныне загадочная функция гипофиза разъяснена! Она определяет человеческий облик.
Новая область открывается науке: без реторты Фауста создан гомункул.
Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу.
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поближе познакомится... "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встречи - Цензор.НЕТ 8956
Пожалуй Зе встретится (думаю сам и попросил об этом обращении...)
Это не ПАСЕ.... - перетереть на камеру какую нибудь чепуху с спортсменами в раздевалке это его формат...
Перед выборами, может это и добавит 1 %...
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Да уж...Порохосраки...вы вообще уже имбанулись? И Верняев. Беланюк это плохо??? Почему молчали 5 лет о Кличко и издевательстве над Киевом и Киевлянами????????????????
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я вот их вообще не пойму - зачем идти в депутаты - им тренироваться надо - спортивный век он такой короткий ?
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За деньгами.... денег больше чем от спортивных побед...и тренироваться не надо....жми на кнопку по команде...и всЕ...
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а пять лет безбедной жизни? а жилье в Киеве за наш счет? А льготы надбавки всякие и НИ КАКИХ ТРЕНИРОВОК. Не жизнь - малина!!!
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И эти идут в депутаты "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече - Цензор.НЕТ 9316 ? Будут писать Законы для Украины "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече - Цензор.НЕТ 9316 ? Уже были Блоиины , Повалии. . Влияние Госдуры РФ на лицо.

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!!! Пока ещё людям. если ОНИ так о себе думают! Порошенко это уже история, не превращайте в истерию...это его проблемы. Неужели вы думаете что если Зе будет хреново так вам и вашим семьям будет ХОРОШО??? Просто вопрос в ЭФИР! Как жили ваши родственники последние 5 лет??? Это хорошо что нет убитых и раненых...............Люди. АУУУУУУУУУУУ
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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