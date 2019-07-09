 "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

Видео на своей странице в Instagram разместил кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа" Беленюк, передает Цензор.НЕТ.
Олимпийские призеры и чемпионы мира пригласили президента на встречу с представителями украинского спорта для знакомства и обсуждения существующих проблем.
"Все спортсмены были бы очень рады, если бы вы, как наш президент, уделили нам свое время. Нам было бы очень приятно встретиться с вами, поговорить, познакомиться. Для нас это была бы хорошая поддержка в преддверии Олимпийских игр в Токио", - заявил Верняев.
и я ему верю. так что х.з. что лучше еще - каждый день тренироваться, или лежать с пивом и гыгыкать над тупыми, то есть остроумными шутками кварталов и сватов)
Дебіли, блть. Понабирають по оголошенням...
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,-
Парня в фонтан тяни - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такой...
"Недавно в Обуховском переулке родился ребёнок, который играет на скрипке".
"Только с помощью современных средств медицины он смог появиться на свет".
"На нашем снимке профессор Ф.Ф. Преображенский, делавший кесарёво сечение матери".
― Кесарево.
― Ну, кесарево.
― Так это ж доктор Борменталь.
― А ну.
― Истинно вам говорю, 4-го мая 1925 года Земля налетит на небесную ось.
― Это точно говорю. Точно.
― Господи...
― Изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга.
Отныне загадочная функция гипофиза разъяснена! Она определяет человеческий облик.
Новая область открывается науке: без реторты Фауста создан гомункул.
Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу.
Пожалуй Зе встретится (думаю сам и попросил об этом обращении...)
Это не ПАСЕ.... - перетереть на камеру какую нибудь чепуху с спортсменами в раздевалке это его формат...
Перед выборами, может это и добавит 1 %...