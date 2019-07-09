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 Подкуп избирателей в Василькове: расследование практически завершено, вскоре дело будет передано в суд. ВИДЕО

Правоохранители завершают расследование преступления о подкупе избирателей в Василькове. Вскоре дело по этому резонансному преступлению будет передано в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Полицейская волна" на канале "Эспрессо".

Вскоре дело о резонансном преступлении, совершенном во время избирательного процесса, когда в рамках социальной программы "Турбота" жителям Василькова раздавали по тысяче гривен с указанием, за кого голосовать на президентских выборах, будет передано в суд.

Под подозрением - отстраненный от работы городской глава Василькова Владимир Сабадаш.

Программа "Турбота" работает в Василькове более 3 лет, рассказал активист и житель Василькова Андрей Шевченко, но например, за прошлый месяц, июнь, помощь получили только 150 человек, а в январе-феврале 2019 года до 4300 человек.

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Он отметил, что тогда люди сдавали заявления пачками: "Они забирали у людей, которые писали это заявление, ксерокопии паспортов, потом человеку говорили обязательно пойти в банк оформить карточку и на эту карточку заходила тысяча гривен. Людей уверяли, что эту социальную помощь дают из-за того, что в стране все стало очень хорошо, благодаря Петру Порошенко и напоминали отдать свой голос именно за него".

История Владимира Сабадаша должна научить общество, что честность и прозрачность выборов должна быть превыше всего, отмечает народный депутат Игорь Мосийчук.

"Это был откровенный подкуп избирателей, основанный на предоставлении социальной помощи. Если в прошлом году эта помощь за весь год была предоставлена ​​500 людям, то в этом, за этот период 2-3 месяца, четырем тысячам человек", - сказал он.

В частности, в МВД и Нацполиции с начала кампании уже зарегистрировали более 2000 сообщений об избирательных нарушениях, из них почти 100 - уголовных.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко напомнил об ответственности за преступления во время избирательного процесса, в том числе за подкуп избирателей.

"Подкуп избирателей - это преступление, за подкуп граждане несут ответственность. Также несут ответственность и те, кто берет деньги, у них есть шанс получить до 2 лет лишения свободы, а те, кто дает деньги и организует подкуп, могут загреметь в тюрьму на 7 лет", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3136480
 
   
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в Харькове по домам ходят листовки раздают за бойко и всраное их життя. Встречи назначают с избирателями. и только эти гниды ходят.
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Если раздают по тысяче гривен - обращайтесь в полицию
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программа турбота - это проделки шоколадной свинины, стырила 1 миллиард из бюджета Украины и почала турбуватися Подкуп избирателей в Василькове: расследование практически завершено, вскоре дело будет передано в суд - Цензор.НЕТ 8622
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1,5!
пол ярда еще на свою старуху выписал гниденыш
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"Они забирали у людей, которые писали это заявление, ксерокопии паспортов, потом человеку говорили обязательно пойти в банк оформить карточку и на эту карточку заходила тысяча гривен. Людей уверяли, что эту социальную помощь дают из-за того, что в стране все стало очень хорошо, благодаря Петру Порошенко и напоминали отдать свой голос именно за него".


куясе, лично я почему то автору статьи верю
за такое надо снимать партию с выборов а их лидера сажать в сизо

очник:https://censor.net.ua/n3136480
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Неужели Кононенко упыря снимут с кандидатов?
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Не снимут, конечно. Но Дубинский и так его разделает под орех.
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Хотелось бы...Но админресурс никто не отменял. Дубинскому успехов!
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"что честность и прозрачность выборов должна быть превыше всего, отмечает народный депутат хабарник Игорь Мосийчук.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПодкуп избирателей в Василькове: расследование практически завершено, вскоре дело будет передано в суд. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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