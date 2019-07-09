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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5808) Бронежилет (15) ГБР (410)

 "Это - жопа, это кустарная работа", - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах. ВИДЕО

Учитывая общественный резонанс вокруг досудебного расследования уголовного производства по факту закупки должностными лицами Минобороны по завышенным ценам вещевого имущества, которое не соответствует техническим требованиям, ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров этих чиновников.

По данным ГБР, чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя, передает Цензор.НЕТ.

"Готовься, какого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз", - это цитата из разговоров военнослужащих, ответственных за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных.

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На видео также демонстрируются лабораторные испытания изъятых в ходе следственных действий бронежилетов Корсар М3с 1-4 класса защиты. Напомним, следователи ГБР изъяли 11 000 таких экземпляров.

"Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз. Однако, уже по предварительным данным действия чиновников нанесли ущерб государству в сумме около 100 000 000 гривен. Кроме того, продолжаются следственные действия с изъятыми документами. Государственное бюро расследований не заинтересовано в том, чтобы наша армия потеряла обороноспособность. Поэтому, все следственные действия, которые могут привести к задержке поставок в подразделения МОУ, проводятся максимально быстро и в интересах не только следствия, но и задач Минобороны. Изъяты оригиналы документов и эталонные образцы будут как можно быстрее возвращены в предусмотренный законом способ", - рассказали в ГБР.

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Это - жопа, это кустарная работа, - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах 01

26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.

Источник: https://censor.net.ua/v3136475
 
   
 Топ комментарии
 
Ауууу...Кто там об Армии и ребятах беспокоился и создавал? Воровал на смертях солдат! Порохосраки вперёд на защиту мародёра. Там же Бирюков куратор.
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Кто скажет что это не мародеры, пусть первым в меня бросит камень.
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Порошенко не портновско-киваловский суд.
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Е...ие порохосвиньи. Мовчить бо пудень нападе да, свиньи?
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Порошенко не раз говорил поймали: суд, тюрьма.
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У меня до сих пор стоит пред глазами женщина из сюжета с Западной Украины, которая собирала деньги на бронник и каску своему сыну и не успла, он погиб. Она со слезам их отдвала в армию, что бы другие не погибли. А эти порохоботовсике сцуки (людьми нельзя назвать) только на этом наживались.
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Рюкзаки - отдельно, бронники - отдельно. Это разные темы. От некачественных рюкзаков хотя бы наши защиники не погибают.
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Они зажрались за родину. Повысьте штабным выродкам зарплату.
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Но порохосрань же утверждала, что это в принципе нормально, когда бронежилеты простреливаются.
Все еще нормально, да, ***** порохатые?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это - жопа, это кустарная работа", - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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