 "Это - жопа, это кустарная работа", - ГБР обнародовало записи прослушки по делу о некачественных бронежилетах. ВИДЕО

По данным ГБР, чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя, передает Цензор.НЕТ.

"Готовься, какого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз", - это цитата из разговоров военнослужащих, ответственных за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы убеждаемся в качестве на всех этапах контроля, - в Минобороны показали, как проверяют бронежилеты. ВИДЕО

На видео также демонстрируются лабораторные испытания изъятых в ходе следственных действий бронежилетов Корсар М3с 1-4 класса защиты. Напомним, следователи ГБР изъяли 11 000 таких экземпляров.

"Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз. Однако, уже по предварительным данным действия чиновников нанесли ущерб государству в сумме около 100 000 000 гривен. Кроме того, продолжаются следственные действия с изъятыми документами. Государственное бюро расследований не заинтересовано в том, чтобы наша армия потеряла обороноспособность. Поэтому, все следственные действия, которые могут привести к задержке поставок в подразделения МОУ, проводятся максимально быстро и в интересах не только следствия, но и задач Минобороны. Изъяты оригиналы документов и эталонные образцы будут как можно быстрее возвращены в предусмотренный законом способ", - рассказали в ГБР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сайте Минобороны была выложена документация, подходившая только для производителя бронежилетов ТЕМП-3000, - Молодан о деле по закупкам имущества для ВСУ

26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.