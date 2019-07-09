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 Политика Украины, Происшествия
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 Суд арестовал 5 иностранцев и 4 граждан Украины за попытку контрабанды 400 кг кокаина, - МВД. ВИДЕО

Суд арестовал 5 иностранцев и 4 граждан Украины за попытку контрабанды 400 килограмм кокаина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Полицейский резонанс" на телеканале Эспрессо.

В сюжете говорится о подробностях работы украинских полицейских, которые отслеживали деятельность международной группы наркоторговцев и подготовили спецоперации по их задержанию.

"Проведено несколько задержаний и более 10 обысков. В результате изъято 400 килограммов кокаина на общую сумму около 60 миллионов долларов США", - говорит глава Нацполиции Сергей Князев.

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Источник: https://censor.net.ua/v3136470
 
   
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ну вы там себе отсыпали чуток? с гепой, допой и кивой не забудьте поделится, им без кокса в большой политике никак не выжить
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зря зеля поехал к таможенникам
где теперь искать дилера?????
))))))))))))))))))))00
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а мы все пакетики, пакетики, менты подкинули...и все такое
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60 млн долларов груз .... залог 16 млн. долларов......
Странно.
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ТуЗЕ теперь будет СКРУТНО!)))

ГДЕ БРАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ НА ТУПЫЕ ШУТКИ?)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд арестовал 5 иностранцев и 4 граждан Украины за попытку контрабанды 400 кг кокаина, - МВД. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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