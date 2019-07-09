 "Хотел рассказать, что мы ели эти 5 лет. Хотел праздник счастья", - российский ведущий Малахов пожаловался Зеленскому на отмену телемоста. ВИДЕО

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инстаграм Малахова.
Малахов пояснил, что цель телемоста состояла в том, чтобы "показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой", с того периода, как Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну против Украины.
Кроме того он уточнил, что хотел устроить "праздник улыбок и счастья".
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
Мне интересно знать когда вы свалите с наших территорий, выплатите репарации и покаетесь, оденете во вретище своего недоумка-царя и погоните палкой по полям и лесам.
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
Сергей Марченко
Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
Я хочу сказать вам только одно :
ВЕРНИТЕ КРЫМ, СУКИ !!!
А ви - зуй без солі, ріпу та валєжнік з боярою.
Тримайтеся там...
Телемост "Надо поговорить" с Иркутской областью когда посмотреть можно будет?
Парня звали Степан Чубенко, житель Краматорска.