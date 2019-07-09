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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
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 "Хотел рассказать, что мы ели эти 5 лет. Хотел праздник счастья", - российский ведущий Малахов пожаловался Зеленскому на отмену телемоста. ВИДЕО

Российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отмены телемоста с РФ.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инстаграм Малахова.

Малахов пояснил, что цель телемоста состояла в том, чтобы "показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой", с того периода, как Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну против Украины.

Кроме того он уточнил, что хотел устроить "праздник улыбок и счастья".

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/v3136464
 
 
 Топ комментарии
 
Абсолютно пох...что жрал винторогий скот в паРаше....
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Братушки, йдіть накуй зі своїми «гумантірними» проектами, «культурними» мостами та іншими хворими ідеями.

Так як раніше вже не буде ніколи. А щоб було хоч якось, спершу треба віддати Крим, вивести війська зі сходу, виплатити репарації і покаятись (як каялись німці перед євреями). І можливо (лише можливо) через 2-3 покоління можна буде влаштовувати мости - «хто що їв, хто чим какав».
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Ты также далек то политики, как я близок к космонавтике. Жалкий лжец и лицимер.
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Рашисты, сделаете телемост дружбы с китайцами, когда они отхватят всю Сибирь до Урала. "Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту - Цензор.НЕТ 8706
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Секелиный помет они ели, едят и дальше будут жрать.
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На хрена мне знать что вы там носили, ели, читали? Ну на хрена?
Мне интересно знать когда вы свалите с наших территорий, выплатите репарации и покаетесь, оденете во вретище своего недоумка-царя и погоните палкой по полям и лесам.
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Какой же он мразь , его страна убила тысячи гражданин Украины, а он говорит про улыбки, когда Украина оплакивает своих детей! Верх цинизма!
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Хотел рассказать, что "кому мы должны - всем прощаем".
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Хотів розповісти що їли чим срали... Дуже цікава для зебілів мала бути передача.
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гидрант Конституции должен впервую очередь вернуть в состав Украины АР Крым и оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, любым способом, к примеру лично перестреляв расеянсих собак. На то он и "гарант".
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Кроме того он уточнил, что хотел устроить "праздник улыбок и счастья".Источник: https://censor.net.ua/v3136464 Чему мы должны были порадоваться, **** ты кремлевская? Утраченным Крымом? 13 тысячами убитых? Разграбленной инфраструктурой на Донбассе?
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Пусть ***** жалуется, у зеленского есть дела поважнее.
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Хотел насрать тем что ели 5 лет?..Жрите сами
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Ну, персонально ты, Малахов, питался неплохо, это очевидно. А вот говорить с тобой, да еще и в такой твоей подаче, - не о чем.
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Неужели вы не понимаете разницы?
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
"Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту - Цензор.НЕТ 3880Сергей Марченко

Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.

Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
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Та якось пофіг що ви там робили, від слова - ЗОВСІМ "Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту - Цензор.НЕТ 8403
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празнік улибок і щастя---вже вони зробили на Донбасі
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ми якраз знаєм ,за 5 років ,як "слівні бачки" з *********** каналів розповідали про Україну
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малахов стал дебилом, как и его дебильные передачи. Пока он там жрал, пил и носил - украинцы погибали и хоронили своих близких (...
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Ели репу, запивали боярой, носили ватники и лепили петухов из говна. Всё мы это знаем и не собираемся видеть ваши рожи ближайшие 200 лет.
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Мне не интересно, что вы носили, слушали, смотрели и ели все эти 5 лет !!!
Я хочу сказать вам только одно :

ВЕРНИТЕ КРЫМ, СУКИ !!!
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Кацапы! да нам настрать что вы там если и что носили.. если не на танках вы лезете, так через эфир. не интересно что вы читали и что вы вообще там делаете пока вы это делаете У СЕБЯ ДОМА! это был бы не праздник улыбок, а очередной пропагандистский шабаш. Показывайте друг другу все что хотите, вас же много. А той русский мир все из своих границ выскочить норовит
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Мерзость конченная подстилка кремлевская твои телячьи любезности нам не нужны.Праздник это когда сдохнет х#йло и последний сапог путинских войск покинет территорию Украины - тогда наступит мир.
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Это он про боярышник, конфеты из ягеля и щи хоть х-й полощи?
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Ми тут ялини паляницю із пшеничного страждання, намазуючи вершковою олією, а також холодець з мови, курчат тютюну, квашену капусту та зітхання по-корейськи. А пиляй скроні з кригою, горілку на березових нирках та провина з пензлів винограду.
А ви - зуй без солі, ріпу та валєжнік з боярою.
Тримайтеся там... "Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту - Цензор.НЕТ 2685
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***** моржовая ..иди на *** вместе с тем,что ты там жрала.Мне лично похеру,что там жрут эти дегенераты с лишней хромосомой..
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Наводнение. Около 500 трупов. Запись телефонного разговора МЧС.
Телемост "Надо поговорить" с Иркутской областью когда посмотреть можно будет?
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Предложение телемоста-очень креативный ход кремлевских пропагандистов.Зеленской команде не хватает четких неожиданных ходов в информационной войне,
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вот вот, как раз потому и не нужен мост, еще раз рассказал бы пару десятков фейков об Украине, которые и так 5 лет расспространяются регулярно....
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Очередной сливной бачок! Смотрю, у них там целая кузница!..
"Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту - Цензор.НЕТ 9122
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Еще нам очень интересно, чем вы срали все эти 5 лет.
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ДА мне похрен,что вы свинорылые жрали и пили.Но я знаю точно,что вы,твари, убили более 12000 наших парней,сотни тысяч стали инвалидами,вы российские У БЛЮДКИ сломали жизни миллионам моих сограждан.Идите на ...й дегенераты!
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Чем отличаются украинцы Донбасса от украинцев живущих на остальной Украине…? Ни один украинец Донбасса не убил ни одного ребенка .ни одну женщину .ни одного старика.. ,на этой самой Украине .
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Вообще то с убийства ребёнка, выстрелом в затылок, за жёвтоблакитну ленточку всё это и началось.
Парня звали Степан Чубенко, житель Краматорска.
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А чего на Украине так перепугались телемоста?
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КАЦАПСКИЕ СВИНЬИ от вас уже тошнит Идите в жопу со своими телемостами новостями и прочей хернёй Наше отношение к вам и вашему презику уже высказал Грузинский Журналист Можете с ним телемост устроить
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свинорусам и блины скоро будут в редкость. гавно жрите, суки
"Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту - Цензор.НЕТ 9937
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Уй@обок а вибачитись ти не хочеш перед сім'ями вбитих вашими орками? Ідіть нах@й зі своїм щастям уроди кляті!
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Праздник счастья он хотел устроить сцук@. После того как к@ц@пы убили 13000 украинцев на нашей земле кому-то интересно какие щи хлебают и чем свою ж0пу подтирают муфлоны таежные? Интересно когда они блин вымрут все к чертям собачьим.
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Люди, ау!!! Включите логику. Без предварительного согласования с Зеленским, никто бы не решился проводить телемосты с россией. Все было согласовано заранее, а когда народ возмутился, Зеля подставил под удар директора канала.
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Хотел рассказать что они ели, цинизму нет предела! мы и так наслышаны

"Хотів розповісти, що ми їли ці 5 років. Хотів свята щастя", - російський ведучий Малахов поскаржився Зеленському на скасування телемосту - Цензор.НЕТ 6654
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Праздник улыбок и счастья? Праздник улыбок и счастья? А к родителям убитых вами украинцев это тоже относится? Ах ты ж грязный сученок.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Хотел рассказать, что мы ели эти 5 лет. Хотел праздник счастья", - российский ведущий Малахов пожаловался Зеленскому на отмену телемоста. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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