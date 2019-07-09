 Российские войска обстреляли украинские позиции ракетами большой мощности УР-83. ВИДЕО взрыва

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-й бригады ВСУ, видео обстрела выложил в сеть один из оккупантов, который снимал выстрел на мобильный телефон.

"На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, которые защищают окраины Марьинки. Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются как обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений", - сказано в сообщении.

За кадром слышен неадекватный смех российских наемников, а также реакция на их собственное преступление.

"Очень надеемся, что эти кадры увидит в первую очередь местное население, проживающее на временно оккупированных территориях и сделает для себя выводы. Материалы по данному преступлению будут предоставлены в СЦКК", - добавили в пресс-службе 24-й бригады.

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В комментариях к посту пользователи идентифицировали вооружение, используемое на окраине Донецка российскими наемниками.

Для справки: Установка УР-83П состоит из направляющей стойки, основания, анкерного устройства, двух кассет с 22 секциями детонирующего кабеля ДКРП-4, двух реактивных двигателей ДМ-70, двух тормозных канатов, узла передачи детонации, взрывателя ВР-04, соединительного троса, пускового приспособления, ЗИПа. Установка снаряжается одним комплектом удлиненного заряда разминирования УЗП-83. Заряд размещается в двух сборно­разборных кассетах на грунте и подается на минное поле по воздуху реактивными двигателями. Установка УР-83П обеспечивает пуск заряда УЗП-83 с позиции, оборудованной в окопе или на поверхности грунта. Конструкция допускает использование ее с десантных кораблей при высадке морских десантов, с десантно-переправочных средств при форсировании водных преград, а также с грузовой платформы войсковых автомобилей и прицепов.

Пуск заряда на минное поле производится командиром саперного отделения (СО) из укрытия с расстояния не ближе 50 м от установки разминирования. Под­рыв заряда производится дистанционно взрывателем механического действия.