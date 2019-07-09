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Все про:обстрел (8009) Марьинка (531) 24 омб имени князя Данила Галицкого (83)

 Российские войска обстреляли украинские позиции ракетами большой мощности УР-83. ВИДЕО взрыва

Незаконные вооруженные формирования ударили из реактивной установки разминирования, предположительно УР-83, так называемый "Змей Горыныч", по окраинам Марьинки с территории н.п. Александровка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-й бригады ВСУ, видео обстрела выложил в сеть один из оккупантов, который снимал выстрел на мобильный телефон.

"На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, которые защищают окраины Марьинки. Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются как обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений", - сказано в сообщении.

За кадром слышен неадекватный смех российских наемников, а также реакция на их собственное преступление.

"Очень надеемся, что эти кадры увидит в первую очередь местное население, проживающее на временно оккупированных территориях и сделает для себя выводы. Материалы по данному преступлению будут предоставлены в СЦКК", - добавили в пресс-службе 24-й бригады.

Смотрите также: Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр. ФОТОрепортаж

В комментариях к посту пользователи идентифицировали вооружение, используемое на окраине Донецка российскими наемниками. Российские войска обстреляли украинские позиции ракетами большой мощности УР-83 01

Для справки: Установка УР-83П состоит из направляющей стойки, основания, анкерного устройства, двух кассет с 22 секциями детонирующего кабеля ДКРП-4, двух реактивных двигателей ДМ-70, двух тормозных канатов, узла передачи детонации, взрывателя ВР-04, соединительного троса, пускового приспособления, ЗИПа. Установка снаряжается одним комплектом удлиненного заряда разминирования УЗП-83. Заряд размещается в двух сборно­разборных кассетах на грунте и подается на минное поле по воздуху реактивными двигателями. Установка УР-83П обеспечивает пуск заряда УЗП-83 с позиции, оборудованной в окопе или на поверхности грунта. Конструкция допускает использование ее с десантных кораблей при высадке морских десантов, с десантно-переправочных средств при форсировании водных преград, а также с грузовой платформы войсковых автомобилей и прицепов.
Пуск заряда на минное поле производится командиром саперного отделения (СО) из укрытия с расстояния не ближе 50 м от установки разминирования. Под­рыв заряда производится дистанционно взрывателем механического действия.

Источник: https://censor.net.ua/v3136423
 
 
 Топ комментарии
 
Видео очень гармонично вписывается под заявления "гаранта": "Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе"
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а абизяны в свою очередь движутся ему на встречу Террористы ударили по окраине Марьинки из реактивной установки разминирования - Цензор.НЕТ 4802
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Ага. Артой и реактивными установками разминирования.
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Это им не аргумент они тебе сейчас скажут, что прекращение огня было там, где было разведение сторон т.е. Станице Луганской..., а тут типа не было....Следовательно нужно отвести свои войска и тут....и вообще везде! Я вам гарантирую что именно так и заявят.

А местным смотреть бесполезно они стопудово уверены, что пальнули ВСУ чтобы подставить бравых "ополченцев" (тем более их самих не видно). Им был не аргумент когда сам Моторолла ради прикола палил из гранотомета по своим же и все это на видео - просто тупо морозятся вроде как этого не было....
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Давай Зе, покизди еще про рюзький язик на Донбассе!
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"Мы движемся к устойчивому прекращению огня" (с)
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Видео очень гармонично вписывается под заявления "гаранта": "Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе"
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Как там ватная зелебобка говорит: главное перестать стрелять и война закончится... да зебилы?
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Хомчак ще той командор. А потім посадить військових у газелі та пожежні авто і пошле на прорив, а сам на своєму броньованому бусику сховається у лісі, а потім втіче, покинувши поранених.
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Скоро украинцев будут отстреливать и уничтожать массово как это было в 1918-1933 а все благодаря тому что украинцы пожалели своих врагов и в этот раз
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Тому що послухали євреїв.
Будуть їсти власних дітей, бо саме така ціна віри євреям!
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Враховуючи ту кількість загиблих і поранених воїнів, яку ми бачимо останні місяці, то це так і є
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Они шо не в курсе шо мы движемся цитата: к устойчивому прекращению огня?????
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То було зверненя до Зеленського від Лугандонців які прагнуть миру?
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Тю, так преЗеленський казав, що він і його партнери сєпари планомірно "двіжємся" к "перестанем стреляць"!
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надо срочно демонтировать бетонные укрепления, а то горыныч зря пропадает
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Ой как тут распереживались "за донецьких українців"...хе-хе))
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а был чей то дом раньше
люди жили себе, огурцы , памидоры
пока русский мир не пришол
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главное теперь по рузке шпарят и рузге язик не притесняют Ибо Зеленский с путлером иного мнения
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Ну что теперь кукарекать будешь,зелёная петушара ..
Разведение,прекращение,донбасу русский?
Куда ты там двигаться собрался,недомерок?
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Такого ****** даже канализация не примет.
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Нихрена себе движение к устойчивому миру!!!
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мразье кацапское.по мирняку лупит
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"За кадром слышен неадекватный смех российских наемников (ред. оккупантов или коллаборантов), а также реакция на их собственное преступление."
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Дебилы кацапские. Действия абсолютно бесполезные с военной точки зрения ибо в тех домах военных не было. Чтобы произвести пуск с УР 77 нужно подъехать минимум на 200 метров, на установке с той же базой, что и гвоздика, которую с пулемета можно в сито превратить. Потом поднять башню с двигателями ( ракетами) запустить заряд который на вид как пожарный рукав с песком, потом после падения его нужно натянуть ( что мокшанские дегенераты не сделали). Вообщем там только старые , слепые старушки могли остаться.
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тем более , что орки начали радоваться после второго взрыва... У нас шо , противоракетная защита отсутствует?
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Клоун надеется роликами в инстаграме войну выиграть? Фееричный дебил. Терористи вдарили по околиці Мар'їнки з реактивної установки розмінування - Цензор.НЕТ 471
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И вот братушки этого гноя сидят в совете Европы! Абзац
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«Данное видео подтверждает, что незаконньіе вооруженньіе формирования бьют прямо с жильіх улиц н.п. Александровка» (с)


А ось ця пропагандонша, «нє вєріт»:
Терористи вдарили по околиці Мар'їнки з реактивної установки розмінування - Цензор.НЕТ 7372
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Чтобы что-то изменить в нынешней ситуации , давно уже следовало бы оправдать их надежды .
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А де Пендель зі своїм , ЗСУ "вбиває мирних мешканців". Така страшна помилка в виборі , в українців . Виправляйте , не дайте загинути Україні, так як це і є той "мир" , який несуть Слуги евре Народу , окупаційна платформа і принесла бпп (евре солідарність)
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Пару дней назад подрыв домов с боевиками и склада боеприпасов рядом с ними и с другими домами на хуторе Вольное в Золотом был здесь же показан, как великое свершение ВСУ.
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"Двіжємся к устойчівому прєкращєнію огня", так, Вова? Чи ти хоч розумієш, що ці твої заяви про "русскій язик для Данбасса", про "пржкратіть стрєлять" лише спонукають сепаратистів і кацапів посилювати натиск, бо вони бачать, що беруть тебе "на слабо". А якщо на тебе ще потиснути, то можна досягти ще більших поступок. До якої межі ти готовий поступатися? Ти знаєш, що коли рачкувати задом, можна не побачити провалля?
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Треба вірити Коломойському, що це внутрішній конфлікт?
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И где Петины ударные турецкие беспилотники? Терористи вдарили по околиці Мар'їнки з реактивної установки розмінування - Цензор.НЕТ 6992
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийские войска обстреляли украинские позиции ракетами большой мощности УР-83. ВИДЕО взрыва
 
 
 
 
 
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