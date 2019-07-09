 Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый. ВИДЕО

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире Голоса Америки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы сейчас говорим о современном вооружении. Потому что именно такое вооружение поставляется через систему правительственных соглашений", - отметил посол.

Он добавил, что речь идет о "таком вооружении, которого нет у нас и которое фактически у американской армии сейчас".

"Это новый уровень взаимодействия. Я не буду говорить о спецификации или о типах. Мы доказали, что мы партнеры, которые держат тайны", - пояснил дипломат.

Чалый отметил, что один из ключевых приоритетов работы посольства - обеспечение обороны и безопасности Украины.

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По словам посла, уровень военно-технического, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США в настоящее время на порядок выше, чем 3-4 года назад: "То, что мы переходим на возможность закупок вооружений, говорит о доверии, которого, откровенно говоря, в 2014 году еще не было".

По мнению дипломата, новый уровень доверия стал возможным благодаря действиям украинской стороны. В частности речь идет о том, что Украина была способна доказать, что в поставках из США не будет "коррупционной составляющей" и американское оружие не попадет к врагу.

Он также рассказал, что 92% всей оборонной и безопасности помощи, которую получила Украина, поступило именно из США, и этот объем составляет "несколько миллиардов".

"В этом году только на безопасность (в оборонном бюджете США. - Ред.) Выделено 365 миллионов, включая 50 миллионами исключительно на летальное вооружение", - уточнил посол.

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Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными.

Напомним, 7 июля временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.