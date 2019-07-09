 Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый. ВИДЕО

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире Голоса Америки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сейчас говорим о современном вооружении. Потому что именно такое вооружение поставляется через систему правительственных соглашений", - отметил посол.
Он добавил, что речь идет о "таком вооружении, которого нет у нас и которое фактически у американской армии сейчас".
"Это новый уровень взаимодействия. Я не буду говорить о спецификации или о типах. Мы доказали, что мы партнеры, которые держат тайны", - пояснил дипломат.
Чалый отметил, что один из ключевых приоритетов работы посольства - обеспечение обороны и безопасности Украины.
По словам посла, уровень военно-технического, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США в настоящее время на порядок выше, чем 3-4 года назад: "То, что мы переходим на возможность закупок вооружений, говорит о доверии, которого, откровенно говоря, в 2014 году еще не было".
По мнению дипломата, новый уровень доверия стал возможным благодаря действиям украинской стороны. В частности речь идет о том, что Украина была способна доказать, что в поставках из США не будет "коррупционной составляющей" и американское оружие не попадет к врагу.
Он также рассказал, что 92% всей оборонной и безопасности помощи, которую получила Украина, поступило именно из США, и этот объем составляет "несколько миллиардов".
"В этом году только на безопасность (в оборонном бюджете США. - Ред.) Выделено 365 миллионов, включая 50 миллионами исключительно на летальное вооружение", - уточнил посол.
Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными.
Напомним, 7 июля временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.
Более того, в ближайшие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд по внешнему долгу. До этого действовал льготный период по программе МВФ, также рассрочку предусматривали договоренности с кредиторами, достигнутые в рамках реструктуризации долгов.
А зачем вам оружие, кстати? Просто перестать стрелять можно и без него.
"На полигоне Вооруженных сил в Черниговской области завершен цикл государственных испытаний и тестов нового отечественного бронеавтомобиля "Козак" от НПО "Практика".
Более полгода потребовалось специалистам Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ИС ВВТ) в Чернигове, чтобы провести испытания нового бронеавтомобиля украинского производства "Козак-2М1", которые по словам специалистов, успешно завершились и превзошли все ожидания.
Как рассказал сотрудник ГНИИ ИС ВВТ Сергей Кузин на протяжении более чем шести месяцев специалисты тестировали новый бронеавтомобиль на способность преодоления брода, заболоченной местности, зимнего бездорожья и т.п. Кузин отметил высокую проходимость украинского автомобиля и подчеркнул, что "Козак" проявил высокие качества подвижности и маневренности в местах, где проходит тестирование исключительно гусеничной техники.
По словам Кузина новая модификация автомобиля получила независимую подвеску, что позволило увеличить полезную нагрузку "Козака", а также функцию блокировки всех колес. Кроме того, удалось повысить запас хода до более 1000 километров, а глубину преодоления брода - с 100 сантиметров до 120 сантиметров.
Как отметил специалист, за время государственных испытаний бронеавтомобиль в общей сложности наездил около 15 тысяч километров.
Кроме ходовой части удалось испытать обновленный боевой модуль с 12,7-мм пулеметом НСВ."