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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:оружие (3719) США (15105) Чалый (425)

 Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый. ВИДЕО

Украина будет покупать то, что стоит на вооружении американской армии. Это говорит о новом уровне доверия между Киевом и Вашингтоном.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире Голоса Америки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы сейчас говорим о современном вооружении. Потому что именно такое вооружение поставляется через систему правительственных соглашений", - отметил посол.

Он добавил, что речь идет о "таком вооружении, которого нет у нас и которое фактически у американской армии сейчас".

"Это новый уровень взаимодействия. Я не буду говорить о спецификации или о типах. Мы доказали, что мы партнеры, которые держат тайны", - пояснил дипломат.

Чалый отметил, что один из ключевых приоритетов работы посольства - обеспечение обороны и безопасности Украины.

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По словам посла, уровень военно-технического, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США в настоящее время на порядок выше, чем 3-4 года назад: "То, что мы переходим на возможность закупок вооружений, говорит о доверии, которого, откровенно говоря, в 2014 году еще не было".

По мнению дипломата, новый уровень доверия стал возможным благодаря действиям украинской стороны. В частности речь идет о том, что Украина была способна доказать, что в поставках из США не будет "коррупционной составляющей" и американское оружие не попадет к врагу.

Он также рассказал, что 92% всей оборонной и безопасности помощи, которую получила Украина, поступило именно из США, и этот объем составляет "несколько миллиардов".

"В этом году только на безопасность (в оборонном бюджете США. - Ред.) Выделено 365 миллионов, включая 50 миллионами исключительно на летальное вооружение", - уточнил посол.

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Дипломат пояснил, что работа над тем, чтобы наладить прямые закупки оружия в США была начата давно, и в прошлом году наконец были одобрены все законодательные поправки, которые сделали такие прямые поставки возможными.

Напомним, 7 июля временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.

Источник: https://censor.net.ua/v3136394
 
   
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А може це й не досягнення. У Африці також зброю з США везуть, а розквіт ще не настав.
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В 2019 году Украине предстоят пиковые выплаты по погашению государственных долгов. Речь идет о долгах, взятых в иностранной валюте внутри страны и за ее пределами. Всего в этом году Украина должна выплатить около $6 млрд по внешнему госдолгу и около $3 млрд по внутреннему
Более того, в ближайшие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд по внешнему долгу. До этого действовал льготный период по программе МВФ, также рассрочку предусматривали договоренности с кредиторами, достигнутые в рамках реструктуризации долгов.
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очередная зрада со стороны зеленского???
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Нет конечно. Это твердючая перемога. До него Украине такого никогдашеньки не было.

А зачем вам оружие, кстати? Просто перестать стрелять можно и без него.
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До чого хоч цей лизогуз лисий виліз.5 років ніхто не звертався про допомогу,бо путін нападе,тільки грошей виглядали та відмовлялися від катерів та бронетранспортерів.Тепер коли команда Зеленського вперше звернулась про допомогу,воно тут як тут вилізло попіаритись кнуряка.
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Эх. Чего нам тут попросята пели? Мол главсвин молодец, что попбирался по всей Европе с США и пели ему тут дифирамбы за парутройку железяк с помойки...Зеля все правильнр делает. Надо покупать чего у нас нет и покупать современное и качественное. Но поросятам с их хуторским мышленеием этого не понять.
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Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый - Цензор.НЕТ 6716

"На полигоне Вооруженных сил в Черниговской области завершен цикл государственных испытаний и тестов нового отечественного бронеавтомобиля "Козак" от НПО "Практика".
Более полгода потребовалось специалистам Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ИС ВВТ) в Чернигове, чтобы провести испытания нового бронеавтомобиля украинского производства "Козак-2М1", которые по словам специалистов, успешно завершились и превзошли все ожидания.
Как рассказал сотрудник ГНИИ ИС ВВТ Сергей Кузин на протяжении более чем шести месяцев специалисты тестировали новый бронеавтомобиль на способность преодоления брода, заболоченной местности, зимнего бездорожья и т.п. Кузин отметил высокую проходимость украинского автомобиля и подчеркнул, что "Козак" проявил высокие качества подвижности и маневренности в местах, где проходит тестирование исключительно гусеничной техники.
По словам Кузина новая модификация автомобиля получила независимую подвеску, что позволило увеличить полезную нагрузку "Козака", а также функцию блокировки всех колес. Кроме того, удалось повысить запас хода до более 1000 километров, а глубину преодоления брода - с 100 сантиметров до 120 сантиметров.
Как отметил специалист, за время государственных испытаний бронеавтомобиль в общей сложности наездил около 15 тысяч километров.
Кроме ходовой части удалось испытать обновленный боевой модуль с 12,7-мм пулеметом НСВ."
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это гуд.кацапо-фашисты понимают только силу!
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Главное- не правильно покупать. Главное- правильно применять по параше.
Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый - Цензор.НЕТ 9085
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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