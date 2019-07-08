 "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров", - Билецкий требует ареста Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил в специальном видеообращении опубликованном на странице "Национального корпуса".
"Медведчук остается в стране и Медведчук владеет половиной информационного эфира. Российские деньги заходят на телеканалы, которые каждый день выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров. Это дело ни куда не делось. Обеспокоенности Зеленского нам мало. Мы требуем реальных действий. В первую очередь, созвать СНБО и принятие решения о закрытии NewsONE. Мы требуем ареста Медведчука", - сказал Билецкий.
Там до 16 вєка мужикі вообще без штанов ходілі.
В СРАЧІЦАХ.
Это он о гигабайтах так? Или таки терабайтах? А в тоннах, к сведению пана Билецкого, таки измеряется заносимое бабло.Вот оно- именно в тоннах.
Всі, хто ходить на ворожі канали, працює на ворога. Крапка.
ФОТОФАКТ. Бабушка Скабеевой, старшая надзирательница лагеря Аушвиц-Биркена Ирма Грезе, готовится к телемосту "Надо поговорить" с евреями. Тяжёлые сапоги, плетёный кнут, пистолет... Кажется, всё готово. Можно начинать
Толку говорить что - "мы требуем ареста Медведчука или закрытия пророссийских СМИ"?
Власть в ответ ничего не будет делать! Неужели это не понятно? Откроют дело и после выборов закроют...
Не нужно обращаться к власти!! Нужно объявить СЕБЯ уполномоченными от народа и патриотов Украины. И все!
Хотите арестовать Медведчука - собрались 300-500 бойцов Нацкорпуса и объявили по всем каналам и Инету - Мы идем арестовывать Медведчука! И идите к нему домой или в аэропорт куда он скоро прилетит из Москвы и там арестовывайте!
У нас же источник власти народ!! Чего вы боитесь? ВЫ народ а потому имеете право и арестовать и судить и повесить если решите, что это справедливо.
Арестуйте и объявите на Майдане народный Суд над Медведчуком. Поверьте, соберется миллион киевлян, чтобы принять участие в народном суде.
Запорожские казаки так судили и своих гетманов и предателей старшин. Ну так и судите! А не просите импотентную продажную власть сделать за вас всю работу.
Один Сашко Билый на закарпатье не спрашивая у власти разрешения - вершил народный суд. ОДИН!! И все его боялись. А вас 500 здоровых пацанов-патриотов и не можете арестовать одного Медведчука-предателя, который просто смеется над украинцами и над вами? Смешно...
Під сотню буде? Буде! Якщо не більше...То чого він пургу гонить?